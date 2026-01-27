पेड़-पौधों को लगाना पर्यावरण रक्षक लिए अच्छा है. लेकिन जब बात घर की आती है, तो लोग किसी भी पेड़ या पौधे को लगाने से पहले कई बार सोचते हैं. क्योंकि वास्तु अनुसार, कुछ पेड़ घर की ऊर्जा के लिए शुभ तो कुछ अशुभ भी माने जाते हैं.