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Mesh Rashifal 13 March 2026 in Hindi: मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कई मामलों में सकारात्मक संकेत लेकर आया है. चन्द्रमा आपके भाग्य भाव यानी 9वें हाउस में स्थित हैं, जिससे धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और भाग्य का साथ मिलेगा. ग्रहों से बन रहे बुधादित्य योग और अन्य शुभ योग आपके कार्यों में प्रगति और आत्मविश्वास बढ़ाने वाले साबित हो सकते हैं.

करियर और जॉब राशिफल:

आज ऑफिस में आपको किसी सीनियर या मेंटर से महत्वपूर्ण मार्गदर्शन मिल सकता है. उनके अनुभव और सलाह आपके करियर की दिशा तय करने में मदद करेंगे. एंप्लॉयड लोगों को नई स्किल सीखने का मौका मिलेगा. कार्यस्थल पर सीनियर्स का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे रुके हुए काम भी आगे बढ़ सकते हैं.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल:

व्यापारियों के लिए आज इनोवेशन, रिसर्च और नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने का अच्छा समय है. अगर आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं तो उस दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं. बुधादित्य योग के प्रभाव से बिजनेस में अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है. पार्टनरशिप बिजनेस में भी विस्तार के प्रयास सफल हो सकते हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है.

लव और फैमिली राशिफल:

आज आपका ध्यान विपरीत लिंग की ओर आकर्षित हो सकता है. प्रेम संबंधों में कुछ बातें आपको सोचने पर मजबूर कर सकती हैं, लेकिन धैर्य से काम लेने पर रिश्तों में मजबूती आएगी. लाइफ पार्टनर को लेकर यदि कोई गलतफहमी थी तो वह दूर हो सकती है. परिवार में शांति और सहयोग का माहौल रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल:

स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन सीखने और नई चीजें समझने का है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सही दिशा में मेहनत करने से अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है.

हेल्थ राशिफल:

सेहत के मामले में सिरदर्द या हल्की थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम लें और पानी का सेवन बढ़ाएं.

भाग्यशाली रंग और अंक:

लक्की कलर – पर्पल

लक्की नंबर – 1

अनलक्की नंबर – 3

उपाय:

आज भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” मंत्र का जाप करें. इससे आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी.

FAQs

1. क्या आज मेष राशि वालों के लिए व्यापार में लाभ के योग हैं?

हाँ, बुधादित्य योग के प्रभाव से व्यापार में मुनाफा और नए अवसर मिलने की संभावना है.

2. मेष राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन कैसा रहेगा?

ऑफिस में सीनियर्स का सहयोग मिलेगा और नई स्किल सीखने का अवसर मिल सकता है.

3. आज मेष राशि वालों को स्वास्थ्य में किस बात का ध्यान रखना चाहिए?

सिरदर्द या थकान की समस्या हो सकती है, इसलिए आराम और पानी का सेवन बढ़ाना लाभदायक रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.