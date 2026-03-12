हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Card Weekly Horoscope: कुंभ समेत 3 राशियों को नौकरी में मिलेगी खुशखबरी, मेष-मीन तक साप्ताहिक टैरो कार्ड राशिफल

Tarot Card Weekly Horoscope: कुंभ समेत 3 राशियों को नौकरी में मिलेगी खुशखबरी, मेष-मीन तक साप्ताहिक टैरो कार्ड राशिफल

Tarot Card Predictions 15 March-21 March 2026: नया वीक सभी 12 राशियों के लिए कैसे रहेगा. यहां जानें अपने राशि के अनुसार अपना 15 से 21 मार्च का साप्ताहिक टैरो कार्ड राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Updated at : 12 Mar 2026 11:48 PM (IST)
Preferred Sources

Tarot Card Predictions 15 March-21 March 2026: नया सप्ताह आपके करियर, लव लाइफ, हेल्थ, शिक्षा और धन को लेकर कौन सी खुशियां लेकर आ रहा है या फिर मिलेंगी चुनौतियां. यहां जानें 15 से 21 मार्च सभी 12 राशियों का टैरो कार्ड राशिफल.

मेष टैरो साप्ताहिक राशिफल

  • टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आत्मविश्वास से भरा रहेगा.
  • आपको कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं लेकिन आपको धैर्य और मेहनत से काम करना होगा.
  • किसी भी महत्वपूर्ण फैसले को लेने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह जरूर लें.
  • आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी लेकिन आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा.
  • आपके परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी लेकिन आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा. आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

वृषभ टैरो साप्ताहिक राशिफल

  • टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा मुश्किल हो सकता है.
  • कार्यस्थल पर किसी के साथ बहस हो सकती है इसलिए अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें.
  • व्यापारियों के लिए समय सामान्य रहेगा लेकिन कोई भी नया निवेश करने से बचें.
  • आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा लेकिन अनावश्यक खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं.
  • दांपत्य जीवन में कुछ तनाव हो सकता है. बातचीत के जरिए मामले को सुलझाएं.
  • अपनी सेहत का ध्यान रखें. आपको पेट से संबंधित समस्या हो सकती है.

मिथुन टैरो साप्ताहिक राशिफल

  • टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह रचनात्मक और ऊर्जा से भरा रहेगा.
  • नौकरी करने वाले लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। जो आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी.
  • व्यापार में अच्छा मुनाफा होने की संभावना है। परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा लेकिन रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें.
  • प्रेम संबंधों में छोटी-मोटी गलतफहमियां हो सकती हैं. जिन्हें आप समझदारी से सुलझा सकते हैं.
  • मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग करें.

कर्क टैरो साप्ताहिक राशिफल

  • टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है.
  • कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी लेकिन अपने सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलें.
  • वित्तीय मामलों में सतर्क रहें और अनावश्यक खर्चों से बचें. आपके परिवार में सुख और शांति रहेगी.
  • अविवाहित लोगों के लिए शादी के प्रस्ताव आ सकते हैं.
  • स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह ठीक रहेगा लेकिन अपनी दिनचर्या में नियमितता बनाए रखें.

सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल

  • टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह भाग्यशाली साबित हो सकता है.
  • कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी. उच्च अधिकारियों से आपको प्रशंसा मिलेगी.
  • व्यापार से जुड़े लोगों को कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है. आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
  • किसी पुराने निवेश से आपको लाभ मिलेगा. प्रेम संबंधों में रोमांस बढ़ेगा और रिश्ते मजबूत होंगे.
  • आपकी सेहत अच्छी रहेगी लेकिन अपने खान-पान पर ध्यान दें.

कन्या टैरो साप्ताहिक राशिफल

  • टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह धैर्य और सावधानी से आगे बढ़ने का है.
  • कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है लेकिन आपकी मेहनत आपको आगे ले जाएगी.
  • आर्थिक मामलों में कोई भी बड़ा फैसला सोच-समझकर लें घर-परिवार में थोड़ा तनाव रह सकता है लेकिन समझदारी से चीजें सामान्य हो जाएंगी.
  • प्रेम संबंधों में पारदर्शिता रखें. नहीं तो गलतफहमियां बढ़ सकती हैं. अपनी सेहत को लेकर सावधान रहें.

तुला टैरो साप्ताहिक राशिफल

  • टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि तुला राशि के जातकों के लिए नौकरी और व्यापार में तरक्की के योग हैं.
  • जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें सफलता मिल सकती है.
  • इस सप्ताह आप अपने लक्ष्यों पर अधिक ध्यान देंगे जिससे आपके करियर में उन्नति होगी.
  • वित्तीय मामलों में सुधार होगा और धन लाभ के योग हैं.
  • प्रेम जीवन में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं लेकिन रिश्तों में ईमानदारी बनाए रखना जरूरी है.
  • आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा लेकिन माइग्रेन या सिरदर्द की समस्या हो सकती है,.

वृश्चिक टैरो साप्ताहिक राशिफल

  • टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह आपको कुछ नई संभावनाएं मिल सकती हैं.
  • कार्यक्षेत्र में किसी बड़ी सफलता की संभावना है. व्यवसाय में मुनाफा बढ़ सकता है.
  • आप किसी नई योजना पर काम शुरू कर सकते हैं. आपका पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा.
  • आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है. प्रेम संबंधों में नयापन आएगा और रिश्ते मजबूत होंगे. आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

धनु टैरो साप्ताहिक राशिफल

  • टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि के जातकों के लिए यात्रा के योग बन रहे हैं.
  • जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं. नौकरी करने वाले लोगों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है.
  • आपकी वित्तीय स्थिति बेहतर होगी। लेकिन पैसों का सही प्रबंधन करें.
  • प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी. कोई नया रिश्ता शुरू हो सकता है.
  • परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा लेकिन किसी करीबी से मतभेद हो सकता है.
  • अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

मकर टैरो साप्ताहिक राशिफल

  • टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मकर राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ने का समय है.
  • कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। लेकिन आप अपनी बुद्धिमानी से उन्हें पार कर लेंगे.
  • आर्थिक मामलों में सतर्क रहें। जल्दबाजी में कोई फैसला न लें.
  • आपके पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे लेकिन किसी विवाद में न पड़ें. दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी.
  • अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी बरतें. खासकर जोड़ों या कमर के दर्द से जूझ रहे लोगों को.

कुंभ टैरो साप्ताहिक राशिफल

  • टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि के जातकों के लिए नौकरी करने वाले लोगों के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा.
  • आपकी मेहनत और लगन का फल मिलेगा. व्यापार से जुड़े लोगों को भी नए अवसर मिल सकते हैं.
  • आपकी वित्तीय स्थिति में मजबूती आएगी. आपके परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.
  • आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है. प्रेम जीवन में थोड़ा तनाव रह सकता है लेकिन धैर्य और समझदारी से काम लें.
  • अपनी सेहत का ध्यान रखें. मानसिक शांति के लिए ध्यान करें.

मीन साप्ताहिक टैरो राशिफल

  • टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मीन राशि के जातकों के लिए रिश्तों में नयापन आएगा.
  • आप अपने साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे. करियर को लेकर कोई नया अवसर मिल सकता है.
  • नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा.
  • आर्थिक मामलों में लाभ होगा। लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें.
  • परिवार में किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है. आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन ज्यादा तनाव लेने से बचें.

Som Pradosh Vrat 2026 Date: सोम प्रदोष व्रत 16 या 17 मार्च कब ? जानें पूजा का मुहूर्त

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read
Published at : 12 Mar 2026 02:00 PM (IST)
Tags :
Saptahik Rashifal Tarot Card Tarot Card Rashifal Tarot Card Horoscope 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Tarot Card Weekly Horoscope: कुंभ समेत 3 राशियों को नौकरी में मिलेगी खुशखबरी, मेष-मीन तक साप्ताहिक टैरो कार्ड राशिफल
मेष-मीन राशि वाले एस्ट्रोलॉजर से जानें 15-21 मार्च का टैरो कार्ड
राशिफल
Tarot Rashifal 13 March 2026: इन राशियों की चमक सकती है किस्मत, कुछ को विवाद से बचने की सलाह, पढ़ें शुक्रवार टैरो भविष्यफल
Tarot Rashifal 13 March 2026: इन राशियों की चमक सकती है किस्मत, कुछ को विवाद से बचने की सलाह, पढ़ें शुक्रवार टैरो भविष्यफल
राशिफल
Kal Ka Rashifal 13 March 2026: भाग्य से मिलेगा बड़ा अवसर, कुछ राशियों को झेलना पड़ सकता है तनाव
Kal Ka Rashifal 13 March 2026: भाग्य से मिलेगा बड़ा अवसर, कुछ राशियों को झेलना पड़ सकता है तनाव
राशिफल
Kark Rashifal 13 March 2026: कर्क राशि बड़ी डील होने से बढ़ेगा उत्साह, अचानक धन लाभ के संकेत
Kark Rashifal 13 March 2026: कर्क राशि बड़ी डील होने से बढ़ेगा उत्साह, अचानक धन लाभ के संकेत
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: विवाद के बावजूद Sitaare Zameen Par को लेकर दर्शकों में उत्सुकता और चर्चा लगातार बनी हुई है (11-03-2026)
Mahadev & Sons: धीरज ने उठाई विद्या के लिए आवाज, क्या बाप-बेटे का रिश्ता हो जायेगा ख़तम?
Tesla Model Y vs Mercedes-Benz CLA electric range and power comparison | Auto Live #tesla #mercedes
Strait of Hormuz ही ईरान का सबसे बड़ा हथियार..चल दिया दांव! | US Israel Iran War | Khamenei
AI Impact Summit Congress protests: Rahul के बयान पर संबित का पलटवार | BJP MP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
केरलम विधानसभा चुनाव के लिए AAP की पहली लिस्ट जारी, 22 उम्मीदवारों का ऐलान
केरलम विधानसभा चुनाव के लिए AAP की पहली लिस्ट जारी, 22 उम्मीदवारों का ऐलान
महाराष्ट्र
हाई कोर्ट पहुंचा सिलेंडर की सप्लाई का मामला, केंद्र को नोटिस जारी, 16 मार्च तक देना होगा जवाब
हाई कोर्ट पहुंचा सिलेंडर की सप्लाई का मामला, केंद्र को नोटिस जारी, 16 मार्च तक देना होगा जवाब
क्रिकेट
Watch: मंदिर में ट्रॉफी ले जाने के विवादित के बीच गुरुद्वारे पहुंचे गौतम गंभीर, कर दी सबकी बोलती बंद
मंदिर में ट्रॉफी ले जाने के विवादित के बीच गुरुद्वारे पहुंचे गौतम गंभीर, देखें वीडियो
बॉलीवुड
नीना गुप्ता से आमिर खान तक, सूरज बड़जात्या के बेटे के वेडिंग रिसेप्शन में लगा सितारों का मेला
नीना गुप्ता से आमिर खान तक, सूरज बड़जात्या के बेटे के वेडिंग रिसेप्शन में लगा सितारों का मेला
विश्व
'खून से रंग देंगे फारस की खाड़ी...', ईरान ने अमेरिका-इजरायल को दी खुली धमकी, मिडिल ईस्ट में भारी बवाल
'खून से रंग देंगे फारस की खाड़ी...', ईरान ने अमेरिका-इजरायल को दी खुली धमकी, मिडिल ईस्ट में भारी बवाल
इंडिया
अमेरिका-ईरान जंग के बीच गुड न्यूज! दिल्ली-रियाद के बीच फिर से शुरू हुई फ्लाइट्स, जानें पूरा अपडेट
अमेरिका-ईरान जंग के बीच गुड न्यूज! दिल्ली-रियाद के बीच फिर से शुरू हुई फ्लाइट्स, जानें पूरा अपडेट
यूटिलिटी
इन 5 तरीकों से कर सकते हैं गैस सिलेंडर बुक, जान लीजिए कौनसा सबसे आसान रहेगा
इन 5 तरीकों से कर सकते हैं गैस सिलेंडर बुक, जान लीजिए कौनसा सबसे आसान रहेगा
नौकरी
सरकारी नौकरी का मौका MPESB में 291 स्टाफ नर्स और पैरामेडिकल पदों पर भर्ती,जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया
सरकारी नौकरी का मौका MPESB में 291 स्टाफ नर्स और पैरामेडिकल पदों पर भर्ती,जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
Embed widget