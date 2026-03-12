Tarot Card Predictions 15 March-21 March 2026: नया सप्ताह आपके करियर, लव लाइफ, हेल्थ, शिक्षा और धन को लेकर कौन सी खुशियां लेकर आ रहा है या फिर मिलेंगी चुनौतियां. यहां जानें 15 से 21 मार्च सभी 12 राशियों का टैरो कार्ड राशिफल.

मेष टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आत्मविश्वास से भरा रहेगा.

आपको कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं लेकिन आपको धैर्य और मेहनत से काम करना होगा.

किसी भी महत्वपूर्ण फैसले को लेने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह जरूर लें.

आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी लेकिन आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा.

आपके परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी लेकिन आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा. आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

वृषभ टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा मुश्किल हो सकता है.

कार्यस्थल पर किसी के साथ बहस हो सकती है इसलिए अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें.

व्यापारियों के लिए समय सामान्य रहेगा लेकिन कोई भी नया निवेश करने से बचें.

आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा लेकिन अनावश्यक खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं.

दांपत्य जीवन में कुछ तनाव हो सकता है. बातचीत के जरिए मामले को सुलझाएं.

अपनी सेहत का ध्यान रखें. आपको पेट से संबंधित समस्या हो सकती है.

मिथुन टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह रचनात्मक और ऊर्जा से भरा रहेगा.

नौकरी करने वाले लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। जो आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी.

व्यापार में अच्छा मुनाफा होने की संभावना है। परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा लेकिन रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें.

प्रेम संबंधों में छोटी-मोटी गलतफहमियां हो सकती हैं. जिन्हें आप समझदारी से सुलझा सकते हैं.

मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग करें.

कर्क टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है.

कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी लेकिन अपने सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलें.

वित्तीय मामलों में सतर्क रहें और अनावश्यक खर्चों से बचें. आपके परिवार में सुख और शांति रहेगी.

अविवाहित लोगों के लिए शादी के प्रस्ताव आ सकते हैं.

स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह ठीक रहेगा लेकिन अपनी दिनचर्या में नियमितता बनाए रखें.

सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह भाग्यशाली साबित हो सकता है.

कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी. उच्च अधिकारियों से आपको प्रशंसा मिलेगी.

व्यापार से जुड़े लोगों को कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है. आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

किसी पुराने निवेश से आपको लाभ मिलेगा. प्रेम संबंधों में रोमांस बढ़ेगा और रिश्ते मजबूत होंगे.

आपकी सेहत अच्छी रहेगी लेकिन अपने खान-पान पर ध्यान दें.

कन्या टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह धैर्य और सावधानी से आगे बढ़ने का है.

कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है लेकिन आपकी मेहनत आपको आगे ले जाएगी.

आर्थिक मामलों में कोई भी बड़ा फैसला सोच-समझकर लें घर-परिवार में थोड़ा तनाव रह सकता है लेकिन समझदारी से चीजें सामान्य हो जाएंगी.

प्रेम संबंधों में पारदर्शिता रखें. नहीं तो गलतफहमियां बढ़ सकती हैं. अपनी सेहत को लेकर सावधान रहें.

तुला टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि तुला राशि के जातकों के लिए नौकरी और व्यापार में तरक्की के योग हैं.

जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें सफलता मिल सकती है.

इस सप्ताह आप अपने लक्ष्यों पर अधिक ध्यान देंगे जिससे आपके करियर में उन्नति होगी.

वित्तीय मामलों में सुधार होगा और धन लाभ के योग हैं.

प्रेम जीवन में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं लेकिन रिश्तों में ईमानदारी बनाए रखना जरूरी है.

आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा लेकिन माइग्रेन या सिरदर्द की समस्या हो सकती है,.

वृश्चिक टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह आपको कुछ नई संभावनाएं मिल सकती हैं.

कार्यक्षेत्र में किसी बड़ी सफलता की संभावना है. व्यवसाय में मुनाफा बढ़ सकता है.

आप किसी नई योजना पर काम शुरू कर सकते हैं. आपका पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा.

आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है. प्रेम संबंधों में नयापन आएगा और रिश्ते मजबूत होंगे. आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

धनु टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि के जातकों के लिए यात्रा के योग बन रहे हैं.

जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं. नौकरी करने वाले लोगों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है.

आपकी वित्तीय स्थिति बेहतर होगी। लेकिन पैसों का सही प्रबंधन करें.

प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी. कोई नया रिश्ता शुरू हो सकता है.

परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा लेकिन किसी करीबी से मतभेद हो सकता है.

अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

मकर टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मकर राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ने का समय है.

कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। लेकिन आप अपनी बुद्धिमानी से उन्हें पार कर लेंगे.

आर्थिक मामलों में सतर्क रहें। जल्दबाजी में कोई फैसला न लें.

आपके पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे लेकिन किसी विवाद में न पड़ें. दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी.

अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी बरतें. खासकर जोड़ों या कमर के दर्द से जूझ रहे लोगों को.

कुंभ टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि के जातकों के लिए नौकरी करने वाले लोगों के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा.

आपकी मेहनत और लगन का फल मिलेगा. व्यापार से जुड़े लोगों को भी नए अवसर मिल सकते हैं.

आपकी वित्तीय स्थिति में मजबूती आएगी. आपके परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है. प्रेम जीवन में थोड़ा तनाव रह सकता है लेकिन धैर्य और समझदारी से काम लें.

अपनी सेहत का ध्यान रखें. मानसिक शांति के लिए ध्यान करें.

मीन साप्ताहिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मीन राशि के जातकों के लिए रिश्तों में नयापन आएगा.

आप अपने साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे. करियर को लेकर कोई नया अवसर मिल सकता है.

नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा.

आर्थिक मामलों में लाभ होगा। लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें.

परिवार में किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है. आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन ज्यादा तनाव लेने से बचें.

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