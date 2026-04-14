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Surya Gochar 2026: मेष राशि में गोचर कर राजा सूर्य हुए पावरफुल, मिथुन, सिंह और तुला को लाभ
Surya Gochar 2026 in Aries: सूर्य 14 अप्रैल को उच्च राशि मेष राशि में गोचर कर चुके हैं, जिससे सूर्य की स्थिति शुभ और शक्तिशाली हो गई है, जिसका सकारात्मक असर मिथुन, सिंह, तुला जैसी राशियों पर पड़ेगा.
सूर्य गोचर 2026
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Published at : 14 Apr 2026 02:40 PM (IST)
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