Surya Gochar 2026: मेष राशि में गोचर कर राजा सूर्य हुए पावरफुल, मिथुन, सिंह और तुला को लाभ

साथ ही सूर्य जब मंगल की राशि मेष में गोचर करते हैं तो इससे सूर्य की शुभता और शक्ति दोनों बढ़ जाती है. इसलिए सूर्य जबतक मेष राशि में रहेंगे, तब तक मेष समेत कई राशियों को लाभ देते हैं. इन राशियों को करियर, सेहत, धन आदि का लाभ होने की संभावना है.