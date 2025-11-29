हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोवृषभ राशि 2026 शिक्षा राशिफल: साल की शुरुआत मिश्रित, जून–नवंबर देंगे बड़ी सफलता

वृषभ राशि 2026 शिक्षा राशिफल: साल की शुरुआत मिश्रित, जून–नवंबर देंगे बड़ी सफलता

Taurus Education: वृषभ छात्रों के लिए 2026 उतार-चढ़ाव भरा रहेगा. शुरुआत में ध्यान भटकेगा, पर जून से नवंबर तक किस्मत चमकेगी. पढ़ाई में तेजी आएगी और विदेश शिक्षा के अवसर मिल सकते हैं.

By : कहकशां परवीन  | Updated at : 29 Nov 2025 06:20 PM (IST)
Taurus Education: वृषभ छात्रों के लिए 2026 उतार-चढ़ाव भरा रहेगा. शुरुआत में ध्यान भटकेगा, पर जून से नवंबर तक किस्मत चमकेगी. पढ़ाई में तेजी आएगी और विदेश शिक्षा के अवसर मिल सकते हैं.

वृषभ छात्रों के लिए सफल शिक्षा वर्ष

1/6
2026 की शुरुआत शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा. वृषभ राशि के छात्रों के लिए ठीक रहेगी. हालांकि शुरुआत में मन थोड़ा बेचैन रह सकता है और पढ़ाई में ध्यान लगाना मुश्किल होगा. लेकिन धीरे-धीरे स्थिति बेहतर होने लगेगी.
2026 की शुरुआत शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा. वृषभ राशि के छात्रों के लिए ठीक रहेगी. हालांकि शुरुआत में मन थोड़ा बेचैन रह सकता है और पढ़ाई में ध्यान लगाना मुश्किल होगा. लेकिन धीरे-धीरे स्थिति बेहतर होने लगेगी.
2/6
साल के पहले कुछ महीनों में इस राशि के जातक छात्रों के लिए एकाग्रता की कमी महसूस हो सकती है. ऐसे समय में पढ़ाई की एक स्पष्ट और सरल योजना बनाना जरूरी होगा. मेहनत करते रहने से यह समस्या धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी.
साल के पहले कुछ महीनों में इस राशि के जातक छात्रों के लिए एकाग्रता की कमी महसूस हो सकती है. ऐसे समय में पढ़ाई की एक स्पष्ट और सरल योजना बनाना जरूरी होगा. मेहनत करते रहने से यह समस्या धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी.
3/6
बृहस्पति का सकारात्मक प्रभाव छात्रों की शिक्षा पर देखने को मिलेगा. उनकी पढ़ाई में अच्छे नतीजे दिला सकता है. विशेष रूप से वे छात्र जो रिसर्च या गहन अध्ययन वाले विषयों से जुड़े हैं, उन्हें फायदा मिलेगा.
बृहस्पति का सकारात्मक प्रभाव छात्रों की शिक्षा पर देखने को मिलेगा. उनकी पढ़ाई में अच्छे नतीजे दिला सकता है. विशेष रूप से वे छात्र जो रिसर्च या गहन अध्ययन वाले विषयों से जुड़े हैं, उन्हें फायदा मिलेगा.
4/6
जून और नवंबर के महीने में शिक्षा के क्षेत्र में खुशखबरी मिल सकती है. यह समय पढ़ाई और परीक्षाओं के लिए बहुत शुभ रहेंगे. इन महीनों में आपकी मेहनत का फल मिलने की संभावना बढ़ जाएगी.
जून और नवंबर के महीने में शिक्षा के क्षेत्र में खुशखबरी मिल सकती है. यह समय पढ़ाई और परीक्षाओं के लिए बहुत शुभ रहेंगे. इन महीनों में आपकी मेहनत का फल मिलने की संभावना बढ़ जाएगी.
5/6
जो छात्र उच्च शिक्षा या विदेश में पढ़ाई की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह साल अनुकूल रहेगा. सही प्रयास और मार्गदर्शन से आपको अच्छे अवसर मिल सकते हैं.
जो छात्र उच्च शिक्षा या विदेश में पढ़ाई की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह साल अनुकूल रहेगा. सही प्रयास और मार्गदर्शन से आपको अच्छे अवसर मिल सकते हैं.
6/6
राहु और शनि के प्रभाव से फरवरी और सितंबर में पढ़ाई में बाधाएं आ सकती हैं. कभी कभी मन पढ़ाई से उचट सकता है. लेकिन यह समय आपके धैर्य का है. नियमित मेहनत, समय पर पढ़ाई और सही मार्गदर्शन शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएगी.
राहु और शनि के प्रभाव से फरवरी और सितंबर में पढ़ाई में बाधाएं आ सकती हैं. कभी कभी मन पढ़ाई से उचट सकता है. लेकिन यह समय आपके धैर्य का है. नियमित मेहनत, समय पर पढ़ाई और सही मार्गदर्शन शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएगी.
Published at : 29 Nov 2025 06:20 PM (IST)
Tags :
Taurus Education Taurus Horoscope 2026 Education Forecast

ऐस्ट्रो फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'जब-जब जुल्म होगा, तब-तब जिहाद...', मौलाना महमूद मदनी का भड़काऊ बयान! सुप्रीम कोर्ट पर भी बिगड़े बोल
'जब-जब जुल्म होगा, तब-तब जिहाद...', महमूद मदनी का भड़काऊ बयान! SC पर भी बिगड़े बोल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
धनंजय सिंह की आई सफाई, अमित सिंह टाटा ने लिया शुभम का नाम... आखिर नशीले सिरप कांड का सच क्या?
धनंजय सिंह की आई सफाई, अमित सिंह टाटा ने लिया शुभम का नाम... आखिर नशीले सिरप कांड का सच क्या?
टेलीविजन
इस एक्ट्रेस संग मां ने कर दी थी हैवानियत की हदें पार, खूब करती थीं टॉर्चर, जबरदस्ती एक्टिंग में धकेला
इस एक्ट्रेस संग मां ने कर दी थी हैवानियत की हदें पार, खूब करती थीं टॉर्चर
विश्व
छोटी कोठरी में बेड, कुर्सी, टीवी और..., पाकिस्तान की जेल में यूं कट रही इमरान खान की जिंदगी, सच आया सामने!
छोटी कोठरी में बेड, कुर्सी, टीवी और..., पाकिस्तान की जेल में यूं कट रही इमरान खान की जिंदगी
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

अपना क्रेडिट कार्ड कैसे बंद करें? RBI के नए नियम और इसे करने का सही तरीका। छिपे हुए चार्ज से बचें। पैसा लाइव
नेपाल के नए ₹100 के नोट पर विवाद: क्या अपडेटेड मैप से भारत-नेपाल तनाव बढ़ा? | पैसा लाइव
भारत की GDP 8.2% पर पहुंची | मैन्युफैक्चरिंग में तेज़ी, GST राहत का असर और सेक्टर के हिसाब से ग्रोथ की जानकारी
MP News: बच्चे ने 40 बार बोला 'Sorry', CCTV में कैद दिल दहलाने वाला मंजर! Ratlam News
MP News: कोयले की राख की ढेर में फंसा ट्रक..JCB की मदद से बाहर निकाला ड्राइवर | Breaking

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जब-जब जुल्म होगा, तब-तब जिहाद...', मौलाना महमूद मदनी का भड़काऊ बयान! सुप्रीम कोर्ट पर भी बिगड़े बोल
'जब-जब जुल्म होगा, तब-तब जिहाद...', महमूद मदनी का भड़काऊ बयान! SC पर भी बिगड़े बोल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
धनंजय सिंह की आई सफाई, अमित सिंह टाटा ने लिया शुभम का नाम... आखिर नशीले सिरप कांड का सच क्या?
धनंजय सिंह की आई सफाई, अमित सिंह टाटा ने लिया शुभम का नाम... आखिर नशीले सिरप कांड का सच क्या?
टेलीविजन
इस एक्ट्रेस संग मां ने कर दी थी हैवानियत की हदें पार, खूब करती थीं टॉर्चर, जबरदस्ती एक्टिंग में धकेला
इस एक्ट्रेस संग मां ने कर दी थी हैवानियत की हदें पार, खूब करती थीं टॉर्चर
विश्व
छोटी कोठरी में बेड, कुर्सी, टीवी और..., पाकिस्तान की जेल में यूं कट रही इमरान खान की जिंदगी, सच आया सामने!
छोटी कोठरी में बेड, कुर्सी, टीवी और..., पाकिस्तान की जेल में यूं कट रही इमरान खान की जिंदगी
क्रिकेट
टेस्ट में विराट से संन्यास वापस लेने की हो रही मांग, होगा '21वीं शताब्दी' का सबसे बड़ा कमबैक!
टेस्ट में विराट से संन्यास वापस लेने की हो रही मांग, होगा '21वीं शताब्दी' का सबसे बड़ा कमबैक!
न्यूज़
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
यूटिलिटी
आयुष्मान कार्ड खो जाए तो इलाज होगा या नहीं, जान लीजिए नियम वरना अस्पताल में होगी दिक्कत
आयुष्मान कार्ड खो जाए तो इलाज होगा या नहीं, जान लीजिए नियम वरना अस्पताल में होगी दिक्कत
ट्रेंडिंग
Video: दुल्हन के सामने स्टेज पर सरक गया दूल्हे राजा का पजामा, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
दुल्हन के सामने स्टेज पर सरक गया दूल्हे राजा का पजामा, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget