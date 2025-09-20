स्वप्न शास्त्र के अनुसार, यदि सपने में पिंडदान देखने के बाद आप शांति का अनुभव करते हैं तो यह शुभ संकेत है. यह पितरों की संतुष्टि और आशीर्वाद का संकेत होता है. लेकिन ऐसा सपना देखकर आपको अगर बेचैनी या डर का अनुभव हो तो यह पितरों की नाराजगी का संकेत हो सकता है.