हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोPitru Paksha 2025: सपने में पिंडदान देखना पितरों की नाराजगी या आशीर्वाद, किस बात का है संकेत

Pitru Paksha 2025: सपने में पिंडदान देखना पितरों की नाराजगी या आशीर्वाद, किस बात का है संकेत

Pitru Paksha 2025: नींद में सपने देखना सामान्य बात है. लेकिन पितृ पक्ष के समय श्राद्ध या पिंडदान के सपने आते हैं तो इसका संबंध पितृ से जुड़ा होता है. जानें पितृ पक्ष में ऐसे सपने आने का क्या संकेत है.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 20 Sep 2025 06:03 PM (IST)
Pitru Paksha 2025: नींद में सपने देखना सामान्य बात है. लेकिन पितृ पक्ष के समय श्राद्ध या पिंडदान के सपने आते हैं तो इसका संबंध पितृ से जुड़ा होता है. जानें पितृ पक्ष में ऐसे सपने आने का क्या संकेत है.

पितृ पक्ष में पिंडदान के सपने

1/6
पितृ पक्ष का समय अब शेष होने वाला है. रविवार 21 सितंबर 2025 को सर्व पितृ अमावस्या है, जोकि पितृ पक्ष का अंतिम दिन माना जाता है. पितृ पक्ष में तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध के जरिए पितरों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है.
पितृ पक्ष का समय अब शेष होने वाला है. रविवार 21 सितंबर 2025 को सर्व पितृ अमावस्या है, जोकि पितृ पक्ष का अंतिम दिन माना जाता है. पितृ पक्ष में तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध के जरिए पितरों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है.
2/6
नींद में व्यक्ति कई तरह के सपने देखता है, जोकि सामान्य बात है. लेकिन पितृ पक्ष में यदि आपको पिंडदान या तर्पण के सपने आएं हों तो इससे पितरों का संबंध होता है. स्वप्न शास्त्र से जानते हैं ऐसे सपनों का क्या अर्थ होता है.
नींद में व्यक्ति कई तरह के सपने देखता है, जोकि सामान्य बात है. लेकिन पितृ पक्ष में यदि आपको पिंडदान या तर्पण के सपने आएं हों तो इससे पितरों का संबंध होता है. स्वप्न शास्त्र से जानते हैं ऐसे सपनों का क्या अर्थ होता है.
3/6
स्वप्न शास्त्र के अनुसार, पितृ पक्ष के समय सपने मे पिंडदान करते हुए देखना बहुत शुभ होता है. ऐसे सपने का अर्थ है कि, आप पितृ ऋण से मुक्त होने वाले हैं.
स्वप्न शास्त्र के अनुसार, पितृ पक्ष के समय सपने मे पिंडदान करते हुए देखना बहुत शुभ होता है. ऐसे सपने का अर्थ है कि, आप पितृ ऋण से मुक्त होने वाले हैं.
4/6
अगर आप बार-बार पिंडदान के सपने देखते हैं तो यह इस बात का संकेत हैं कि, पूर्वजों की आत्मा मुक्त होना चाहती है. यदि परिवार में पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण या कोई कर्म अधूरा रह जाता है तब भी ऐसे सपने आते हैं.
अगर आप बार-बार पिंडदान के सपने देखते हैं तो यह इस बात का संकेत हैं कि, पूर्वजों की आत्मा मुक्त होना चाहती है. यदि परिवार में पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण या कोई कर्म अधूरा रह जाता है तब भी ऐसे सपने आते हैं.
5/6
पिंडदान के सपने आने पर आपको पितरों का तर्पण और श्राद्ध अवश्य करना चाहिए. पीपल वृक्ष में जल चढ़ाना चाहिए और पितरों का स्मरण करना चाहिए.
पिंडदान के सपने आने पर आपको पितरों का तर्पण और श्राद्ध अवश्य करना चाहिए. पीपल वृक्ष में जल चढ़ाना चाहिए और पितरों का स्मरण करना चाहिए.
6/6
स्वप्न शास्त्र के अनुसार, यदि सपने में पिंडदान देखने के बाद आप शांति का अनुभव करते हैं तो यह शुभ संकेत है. यह पितरों की संतुष्टि और आशीर्वाद का संकेत होता है. लेकिन ऐसा सपना देखकर आपको अगर बेचैनी या डर का अनुभव हो तो यह पितरों की नाराजगी का संकेत हो सकता है.
स्वप्न शास्त्र के अनुसार, यदि सपने में पिंडदान देखने के बाद आप शांति का अनुभव करते हैं तो यह शुभ संकेत है. यह पितरों की संतुष्टि और आशीर्वाद का संकेत होता है. लेकिन ऐसा सपना देखकर आपको अगर बेचैनी या डर का अनुभव हो तो यह पितरों की नाराजगी का संकेत हो सकता है.
Published at : 20 Sep 2025 06:03 PM (IST)
Tags :
Pind Daan Dream Interpretation Swapna Shastra Sarva Pitru Amavasya 2025 Pitru Paksha 2025

ऐस्ट्रो फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
गुजरात: रोड शो में बच्चे ने प्रधानमंत्री मोदी को किया सैल्यूट, PM के जवाब देने पर बच्चे के रिएक्शन का वीडियो वायरल
गुजरात: रोड शो में बच्चे ने प्रधानमंत्री मोदी को किया सैल्यूट, PM के जवाब देने पर बच्चे के रिएक्शन का वीडियो वायरल
बिहार
Tejashwi Yadav: 'बिहार को लूट रहे', वैशाली में NDA पर बरसे तेजस्वी यादव, कहा- पिछली बार केवल वोट नहीं...
'बिहार को लूट रहे', वैशाली में NDA पर बरसे तेजस्वी यादव, कहा- पिछली बार केवल वोट नहीं...
क्रिकेट
60 चौके 5 सिक्स, वनडे में पहली बार भारत के खिलाफ बने 400 से ज्यादा रन, मैदान पर मचा धूम-धड़ाका
60 चौके 5 सिक्स, वनडे में पहली बार भारत के खिलाफ बने 400 से ज्यादा रन, मैदान पर मचा धूम-धड़ाका
बॉलीवुड
वेरा बेदी की करीना कपूर से हुई तुलना, तो भड़के यूजर्स, बोले- 'बेबो जैसा कोई नहीं'
वेरा बेदी की करीना कपूर से हुई तुलना, तो भड़के यूजर्स, बोले- 'बेबो जैसा कोई नहीं'
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

IPO Alert: GK Energy Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription & review
IPO Alert: Saatvik Green Energy Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription
IDBI Bank ने बढ़ाए FD ब्याज दरें | अब पाएं 7.30% तक Return| Paisa Live
US-India trade तनाव से भारत को भारी नुकसान–जानिये कौनसे sectors हुए सबसे ज्यादा प्रभावित।Paisa Live
Solar Eclipse: 122 साल बाद पितृपक्ष में Surya Grahan, क्या होगा विनाश?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गुजरात: रोड शो में बच्चे ने प्रधानमंत्री मोदी को किया सैल्यूट, PM के जवाब देने पर बच्चे के रिएक्शन का वीडियो वायरल
गुजरात: रोड शो में बच्चे ने प्रधानमंत्री मोदी को किया सैल्यूट, PM के जवाब देने पर बच्चे के रिएक्शन का वीडियो वायरल
बिहार
Tejashwi Yadav: 'बिहार को लूट रहे', वैशाली में NDA पर बरसे तेजस्वी यादव, कहा- पिछली बार केवल वोट नहीं...
'बिहार को लूट रहे', वैशाली में NDA पर बरसे तेजस्वी यादव, कहा- पिछली बार केवल वोट नहीं...
क्रिकेट
60 चौके 5 सिक्स, वनडे में पहली बार भारत के खिलाफ बने 400 से ज्यादा रन, मैदान पर मचा धूम-धड़ाका
60 चौके 5 सिक्स, वनडे में पहली बार भारत के खिलाफ बने 400 से ज्यादा रन, मैदान पर मचा धूम-धड़ाका
बॉलीवुड
वेरा बेदी की करीना कपूर से हुई तुलना, तो भड़के यूजर्स, बोले- 'बेबो जैसा कोई नहीं'
वेरा बेदी की करीना कपूर से हुई तुलना, तो भड़के यूजर्स, बोले- 'बेबो जैसा कोई नहीं'
इंडिया
अफ्रीका में बजा स्वदेशी हथियारों का डंका, टाटा का 'WHAP' प्लांट बनकर तैयार, राजनाथ सिंह करेंगे उद्घाटन
अफ्रीका में बजा स्वदेशी हथियारों का डंका, टाटा का 'WHAP' प्लांट बनकर तैयार, राजनाथ सिंह करेंगे उद्घाटन
दिल्ली NCR
दिल्ली: बीजेपी MLA करनैल सिंह ने KFC, डोमिनोज और mcdonalds को लिखी चिट्ठी, कर दी ये बड़ी मांग
दिल्ली: बीजेपी MLA करनैल सिंह ने KFC, डोमिनोज और mcdonalds को लिखी चिट्ठी, कर दी ये बड़ी मांग
ट्रेंडिंग
सुन धाकड़ गर्ल ही कहते हैं! लड़की ने मौत के कुएं में बाइक चलाकर मचाया गदर, देखने वालों के उड़े होश- वीडियो वायरल
सुन धाकड़ गर्ल ही कहते हैं! लड़की ने मौत के कुएं में बाइक चलाकर मचाया गदर, देखने वालों के उड़े होश- वीडियो वायरल
शिक्षा
Jobs 2025: लाखों में चाहिए सैलरी तो तुरंत कर लें इस भर्ती के लिए आवेदन, एक क्लिक में पढ़ें डिटेल्स
लाखों में चाहिए सैलरी तो तुरंत कर लें इस भर्ती के लिए आवेदन, एक क्लिक में पढ़ें डिटेल्स
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
Embed widget