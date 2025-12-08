बंदर जिनका संबंध शरारत, फुर्ती और भक्ति से है. बंदरों को सपने में देखने के कई मतलब हो सकते हैं. इसमें मजेदार खोजबीन, खुद को किसी भी परिस्थितियों में ढलने की क्षमता और तो और बंदरों को हनुमान जी की मौजदूगी का संकेत भी माना जाता है. जो जीवन में मार्गदर्शक और सुरक्षा प्रदान करते हैं.