Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण पर राहु और राहुकाल की डबल मार, क्या करें क्या नहीं

Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण पर राहु और राहुकाल की डबल मार, क्या करें क्या नहीं

Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण आज दोपहर 03:26 से रात 07:56 तक रहेगा. इस बीच राहुकाल रहेगा और सूर्य-राहु की युति से पहले ही ग्रहण योग बना हुआ है. ऐसे में सूर्य पर आज राहु और राहुकाल का असर पड़ सकता है.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 17 Feb 2026 01:50 PM (IST)
Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण आज दोपहर 03:26 से रात 07:56 तक रहेगा. इस बीच राहुकाल रहेगा और सूर्य-राहु की युति से पहले ही ग्रहण योग बना हुआ है. ऐसे में सूर्य पर आज राहु और राहुकाल का असर पड़ सकता है.

सूर्य ग्रहण 2026

1/6
आज 17 फरवरी को साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है. भारतीय समयानुसार ग्रहण की शुरुआत दोपहर 03:26 से हो जाएगी और रात 07:56 पर ग्रहण समाप्त हो जाएगा.
आज 17 फरवरी को साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है. भारतीय समयानुसार ग्रहण की शुरुआत दोपहर 03:26 से हो जाएगी और रात 07:56 पर ग्रहण समाप्त हो जाएगा.
2/6
धार्मिक दृष्टि से ऐसी मान्यता है कि, अमावस्या तिथि पर राहु (या फिर केतु) सूर्य को निकलने की कोशिश करते हैं, जिससे सूर्य को ग्रहण लगता है. इससे जुड़ी पौराणिक कथा भी काफी प्रचलित है. यही कारण है कि, हिंदू धर्म में ग्रहण लगने की घटना को शुभ नहीं माना जाता है.
धार्मिक दृष्टि से ऐसी मान्यता है कि, अमावस्या तिथि पर राहु (या फिर केतु) सूर्य को निकलने की कोशिश करते हैं, जिससे सूर्य को ग्रहण लगता है. इससे जुड़ी पौराणिक कथा भी काफी प्रचलित है. यही कारण है कि, हिंदू धर्म में ग्रहण लगने की घटना को शुभ नहीं माना जाता है.
Published at : 17 Feb 2026 01:50 PM (IST)
Tags :
Rahu Rahu Kaal Grahan Yog Surya Grahan 2026 Solar Eclipse 2026

