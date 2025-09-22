हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोShardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि की पूजा में मां को भूलकर भी न चढ़ाए इन फलों का भोग

Shardiya Navratri 2025 Bhog: शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से हो चुकी है. नवरात्रि में मां को कई तरह के भोग लगाए जाते हैं. लेकिन कुछ ऐसे फल हैं, जो विशेषरूप से मां दुर्गा को नहीं चढ़ाना चाहिए.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 22 Sep 2025 04:54 PM (IST)
शारदीय नवरात्रि 2025 भोग

आश्विन मास की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है. आज से लेकर पूरे नौ दिनों तक मां दुर्गा के 9 अलग-अलग रूपों की पूजा कर भक्त आशीर्वाद प्राप्त करेंगे.
नवरात्रि में पूजा-पाठ की विधि के साथ ही भोग को लेकर भी विशेष नियम होते हैं, जिसका पालन करना चाहिए. इन दिनों में मां दुर्गा कुछ फलों का भोग भूलकर भी न चढ़ाएं, वर्ना माता रानी नाराज हो सकती हैं.
आमतौर पर सभी पूजा-पाठ में देवी-देवताओं को भोग अर्पित किए जाते हैं. मान्यता है कि देवी-देवता को उनके प्रिय भोग अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं. नवरात्रि के 9 दिनों में भी मां को विभिन्न तरह के फल और व्यजंनों का भोग लगाया जाता है.
शारदीय नवरात्रि में माता रानी को नींबू, इमली, सूखा नारियल, नाशपाती और अंजीर जैसे फलों का भोग भूलकर भी न लगाएं. इसके बजाय आप अनार, सेब, शरीफा, केला, सिंघाटा, पानी वाला नारियल आदि जैसे फलों का भोग लगा सकते हैं.
शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों को अलग-अलग दिनों में विशेष तरह के भोग लगाए जाते हैं. फलों के साथ ही मां को विशेष तरह के पकवानों का भी भोग लगाया जाता है, जोकि पूरी शुद्धता और पवित्रता के साथ तैयार किए जाते हैं.
मां शैलपुत्री को घी से बने व्यंजन का भोग, ब्रह्मचारिणी को मिश्री-शक्कर, मां चंद्रघंटा को खीर का भोग, कुष्मांडा को मालपुआ, स्कंदमाता को केला, कात्यायनी को शहद से बने भोग, कालात्रि को गुड़ से बनी चीजें, महागौरी को नारियल और मां सिद्धिदात्री को हलवा-पुरी और चने का भोग लगाया जाता है.
Published at : 22 Sep 2025 04:54 PM (IST)
Durgotsav Navratri 2025 Durga Puja 2025 Shardiya Navratri 2025 Navratri 2025 Bhog

