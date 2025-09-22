मां शैलपुत्री को घी से बने व्यंजन का भोग, ब्रह्मचारिणी को मिश्री-शक्कर, मां चंद्रघंटा को खीर का भोग, कुष्मांडा को मालपुआ, स्कंदमाता को केला, कात्यायनी को शहद से बने भोग, कालात्रि को गुड़ से बनी चीजें, महागौरी को नारियल और मां सिद्धिदात्री को हलवा-पुरी और चने का भोग लगाया जाता है.