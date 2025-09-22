एक्सप्लोरर
Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि की पूजा में मां को भूलकर भी न चढ़ाए इन फलों का भोग
Shardiya Navratri 2025 Bhog: शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से हो चुकी है. नवरात्रि में मां को कई तरह के भोग लगाए जाते हैं. लेकिन कुछ ऐसे फल हैं, जो विशेषरूप से मां दुर्गा को नहीं चढ़ाना चाहिए.
शारदीय नवरात्रि 2025 भोग
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 22 Sep 2025 04:54 PM (IST)
ऐस्ट्रो
12 Photos
Tarot Predictions Today: 22 सितंबर 2025 टैरो कार्ड्स से जानें आज का भविष्य, प्यार, करियर और धन पर असर
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'दुर्भाग्यपूर्ण, हादसे की जिम्मेदारी पायलट पर डाल दी...', एअर इंडिया प्लेन क्रैश की जांच रिपोर्ट में 'फ्यूल कटऑफ' के तर्क पर बोला सुप्रीम कोर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
क्रिकेट
टेबल में सबसे नीचे पाकिस्तान, एशिया कप फाइनल की उम्मीद खत्म! जानें अब क्या करना होगा
टेलीविजन
किस दिन मिलिंद चंदवानी की दुल्हन बनेंगी अविका गौर, जानें ‘बालिका वधू’ की वेडिंग अपडेट्स
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion