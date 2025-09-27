जब तारकासुर का आतंक बढ़ने लगा तब मां पार्वती ने स्कंदमाता का रूप धारण किया और अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध के लिए तैयार करने लगी. स्कंदमाता से युद्ध की शिक्षा प्राप्त करने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का संहार कर दिया.