हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोShardiya Navratri 2025: नवरात्रि के 5वें दिन आज करें ये उपाय, स्कंदमाता भर देंगी सूनी गोद

Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि के 5वें दिन आज करें ये उपाय, स्कंदमाता भर देंगी सूनी गोद

Maa Skandmata Puja: नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा विशेष होती है. लेकिन संतान सुख या संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों के लिए 5वां दिन महत्वपूर्ण माना जाता है. इस दिन मां स्कंदमाता की पूजा की जाती है.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 27 Sep 2025 05:18 AM (IST)
Maa Skandmata Puja: नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा विशेष होती है. लेकिन संतान सुख या संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों के लिए 5वां दिन महत्वपूर्ण माना जाता है. इस दिन मां स्कंदमाता की पूजा की जाती है.

मां स्कंदमाता पूजा उपाय

1/6
नवरात्रि के नौ दिनों में मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है, जिसमें मां स्कंदमाता भी एक है. स्कंदमाता मां दुर्गा का पांचवां स्वरूप है. इसलिए नवरात्रि की पंचमी तिथि यानी आज 27 सितंबर 2025 को इनकी पूजा होगी.
नवरात्रि के नौ दिनों में मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है, जिसमें मां स्कंदमाता भी एक है. स्कंदमाता मां दुर्गा का पांचवां स्वरूप है. इसलिए नवरात्रि की पंचमी तिथि यानी आज 27 सितंबर 2025 को इनकी पूजा होगी.
2/6
स्कंदमाता की पूजा से कई मनोकामनाएं पूर्ण होती है, जिसमें संतान सुख भी शामिल है. मान्यता है कि, निसंतान दंपती या संतान से संबंधित समस्या के उपाय के लिए मां स्कंदमाता की पूजा जरूर करनी चाहिए.
स्कंदमाता की पूजा से कई मनोकामनाएं पूर्ण होती है, जिसमें संतान सुख भी शामिल है. मान्यता है कि, निसंतान दंपती या संतान से संबंधित समस्या के उपाय के लिए मां स्कंदमाता की पूजा जरूर करनी चाहिए.
3/6
स्कंदमाता को दुर्गा मां के पांचवे स्वरूप और स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के रूप में पूजा जाता है. स्कंदमाता के आशीर्वाद से संतान सुख से वंचित महिलाओं की सूनी गोद भर जाती है. इसलिए आज के दिन माता को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय जरूर करें.
स्कंदमाता को दुर्गा मां के पांचवे स्वरूप और स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के रूप में पूजा जाता है. स्कंदमाता के आशीर्वाद से संतान सुख से वंचित महिलाओं की सूनी गोद भर जाती है. इसलिए आज के दिन माता को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय जरूर करें.
4/6
जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति में किसी कारण बाधा आ रही है, वे आज के दिन सच्चे मन और श्रद्धाभाव से स्कंदमाता की पूजा करे. पूजा के साथ ही मंत्र जाप और व्रत भी करें.
जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति में किसी कारण बाधा आ रही है, वे आज के दिन सच्चे मन और श्रद्धाभाव से स्कंदमाता की पूजा करे. पूजा के साथ ही मंत्र जाप और व्रत भी करें.
5/6
ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, यदि संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आज लौंग और कपूर में अनार के दाने मिलाकर मां दुर्गा को आहुति दें. ध्यान रखें कि, आहुति से पहले सामग्री पर पांच माला बाधा निवारण मन्त्र जरूर पढ़ें.
ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, यदि संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आज लौंग और कपूर में अनार के दाने मिलाकर मां दुर्गा को आहुति दें. ध्यान रखें कि, आहुति से पहले सामग्री पर पांच माला बाधा निवारण मन्त्र जरूर पढ़ें.
6/6
ज्योतिषाचार्य के अनुसार, व्यक्ति के जन्म कुंडली के पंचम भाव को संतान सुख का कारक माना जाता है. यह भाव संतान सुख, संतान प्राप्ति और संतान से जुड़ी अन्य समस्याओं से संबंधित होता है. स्कंदमाता की पूजा करने से संतान प्राप्ति के योग बनने लगते हैं.
ज्योतिषाचार्य के अनुसार, व्यक्ति के जन्म कुंडली के पंचम भाव को संतान सुख का कारक माना जाता है. यह भाव संतान सुख, संतान प्राप्ति और संतान से जुड़ी अन्य समस्याओं से संबंधित होता है. स्कंदमाता की पूजा करने से संतान प्राप्ति के योग बनने लगते हैं.
Published at : 27 Sep 2025 05:18 AM (IST)
