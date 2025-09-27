स्कंदमाता को दुर्गा मां के पांचवे स्वरूप और स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के रूप में पूजा जाता है. स्कंदमाता के आशीर्वाद से संतान सुख से वंचित महिलाओं की सूनी गोद भर जाती है. इसलिए आज के दिन माता को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय जरूर करें.