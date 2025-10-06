एक्सप्लोरर
Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा पर त्रैलोक्य भ्रमण पर निकलती हैं मां लक्ष्मी, शाम में इन जगहों पर जलाएं दीप
Sharad Purnima 2025 Deep Daan: शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होकर अमृत वर्षा करता है. मां लक्ष्मी भी इस रात्रि पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं. इसलिए आज रात कुछ जगहों पर दीप जलाना शुभ होता है.
शरद पूर्णिमा 2025
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 06 Oct 2025 05:13 PM (IST)
ऐस्ट्रो
7 Photos
शरद पूर्णिमा पर त्रैलोक्य भ्रमण पर निकलती हैं मां लक्ष्मी, शाम में इन जगहों पर जलाएं दीप
ऐस्ट्रो
6 Photos
Baba Vanga की 2026 के लिए भविष्यवाणी, भारत से लेकर विश्व स्तर पर दिखेंगे बड़े बदलाव!
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
बिहार
बिहार चुनाव: एक बूथ पर नहीं होंगे 1200 से ज्यादा वोटर, इस बार कितने पोलिंग स्टेशन? पूरी डिटेल
विश्व
अरबों का मीट बेचकर अपने कर्जे चुकाएगा पाकिस्तान? डील करने इस मुस्लिम देश पहुंच गए शहबाज शरीफ
क्रिकेट
राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion