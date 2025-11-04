Lucky Mole: होंठ पर तिल होने का क्या है मतलब, जानिए क्या कहता है सामुद्रिक शास्त्र?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोLucky Mole: होंठ पर तिल होने का क्या है मतलब, जानिए क्या कहता है सामुद्रिक शास्त्र?

Lucky Mole: होंठों पर तिल का होना शुभ माना जाता है. यह व्यक्ति के भाग्य को भी दर्शाता है जबकि बाईं ओर तिल होने के अलग-अलग अर्थ हो सकते हैं, जो सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अलग-अलग होते हैं. आइए जानें.

By : निशात अंजुम  | Updated at : 04 Nov 2025 02:50 PM (IST)
होंठ पर तिल होने के क्या है मतलब?

1/5
होंठों पर तिल का होना शुभ माना जाता है और यह व्यक्ति के भाग्य, स्वभाव और संबंधों के बारे में बताता है. होंठ के ऊपरी हिस्से पर तिल होना भाग्यशाली, सुख-सुविधा पसंद करने और आकर्षक व्यक्तित्व का संकेत देता है, जबकि बाईं ओर तिल होने के अलग-अलग अर्थ हो सकते हैं, जो सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अलग-अलग होते हैं.
2/5
ऊपरी होंठ पर तिल वाले लोग भाग्यशाली होते हैं, उनके जीवन में कभी सुख-सुविधाओं की कमी महसूस नहीं होती है, वे लोग बहुत ही आकर्षक और शक्तिशाली होते हैं. उनके पास अच्छा बैंक बैलेंस भी हो सकता है.
3/5
निचला होंठ पर तिल वाले लोग मेहनती और रोमांटिक होते हैं इन्हें रोमांस करना बेहद पसंद होता है. ऐसे लोग भौतिक सुख-सुविधाओं और आरामदायक जीवन की आकांक्षी होते हैं.
4/5
जिन लोगों के होंठ के दाहिने ओर तिल होता है, उनका जीवनसाथी के साथ प्रेमपूर्ण रिश्ता होता है. उनके रिश्ते में आपसी प्यार और सहयोग बना रहता है और वे बहुत मेहनती और बुद्धिमान होते हैं.
5/5
निचले होंठ के बाईं ओर तिल होने से व्यक्ति खाने-पीने का शौकीन होता है और नए कपड़े पहनना पसंद करता है. ऐसे लोग अपने जीवनसाथी से बहुत प्यार करते हैं. उनके हर सुख-दुख में हमेशा साथ खड़े रहते हैं.
Published at : 04 Nov 2025 02:50 PM (IST)
Mole Samudrik Shastra Lucky Mole

Embed widget