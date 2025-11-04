Lucky Mole: होंठ पर तिल होने का क्या है मतलब, जानिए क्या कहता है सामुद्रिक शास्त्र?

होंठों पर तिल का होना शुभ माना जाता है और यह व्यक्ति के भाग्य, स्वभाव और संबंधों के बारे में बताता है. होंठ के ऊपरी हिस्से पर तिल होना भाग्यशाली, सुख-सुविधा पसंद करने और आकर्षक व्यक्तित्व का संकेत देता है, जबकि बाईं ओर तिल होने के अलग-अलग अर्थ हो सकते हैं, जो सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अलग-अलग होते हैं.