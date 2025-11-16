हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोअसली और नकली पुखराज रत्न की पहचान कैसे करें? जानिए धारण करने से पहले ध्यान रखने योग्य नियम

असली और नकली पुखराज रत्न की पहचान कैसे करें? जानिए धारण करने से पहले ध्यान रखने योग्य नियम

Gemstones: रत्न शास्त्र एक ऐसा ज्योतिषीय विज्ञान है जो ग्रहों की स्थिति के अनुसार रत्नों को धारण करने की सलाह देता है. ऐसे पुखराज रत्न पहचान कर न पहना तो लाभ नहीं होगा, इन तरीकों से करें पहचान.

By : निशात अंजुम  | Updated at : 16 Nov 2025 08:00 AM (IST)
Gemstones: रत्न शास्त्र एक ऐसा ज्योतिषीय विज्ञान है जो ग्रहों की स्थिति के अनुसार रत्नों को धारण करने की सलाह देता है. ऐसे पुखराज रत्न पहचान कर न पहना तो लाभ नहीं होगा, इन तरीकों से करें पहचान.

पुखराज रत्न की पहचान कैसे करें.

1/6
पुखराज बृहस्पति ग्रह से जुड़ा एक बहुमूल्य और मूल्यवान रत्न है. इसे ज्योतिष में ज्ञान, धन, स्वास्थ्य, विवाह, समृद्धि और मान-सम्मान का कारक माना जाता है. यह आमतौर पर पीले रंग का होता है, जो हल्के नींबू जैसे पीले से लेकर गहरे सुनहरे पीले तक हो सकता है.
पुखराज बृहस्पति ग्रह से जुड़ा एक बहुमूल्य और मूल्यवान रत्न है. इसे ज्योतिष में ज्ञान, धन, स्वास्थ्य, विवाह, समृद्धि और मान-सम्मान का कारक माना जाता है. यह आमतौर पर पीले रंग का होता है, जो हल्के नींबू जैसे पीले से लेकर गहरे सुनहरे पीले तक हो सकता है.
2/6
ऐसे में अगर आप असली पुखराज नहीं पहनते हैं तो लाभ की जगह हानि हो सकती है. खासकर यदि यह नकली हो या सही ज्योतिषीय सलाह के बिना पहना जाए. इसके कारण नकारात्मक ऊर्जा, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, आर्थिक नुकसान और रिश्तों में तनाव हो सकता है. इसलिए असली और नकली पुखराज के बीच पहचान करना बेहद जरूरी है.
ऐसे में अगर आप असली पुखराज नहीं पहनते हैं तो लाभ की जगह हानि हो सकती है. खासकर यदि यह नकली हो या सही ज्योतिषीय सलाह के बिना पहना जाए. इसके कारण नकारात्मक ऊर्जा, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, आर्थिक नुकसान और रिश्तों में तनाव हो सकता है. इसलिए असली और नकली पुखराज के बीच पहचान करना बेहद जरूरी है.
3/6
असली पुखराज का रंग हल्का पीला से लेकर गहरा सुनहरा तक होता है और यह एक जैसा ही होता है. इसमें कोई हरा या भूरा रंग नहीं होना चाहिए.
असली पुखराज का रंग हल्का पीला से लेकर गहरा सुनहरा तक होता है और यह एक जैसा ही होता है. इसमें कोई हरा या भूरा रंग नहीं होना चाहिए.
4/6
पुखराज बहुत स्पष्ट होता है, लेकिन इसमें कुछ प्राकृतिक आंतरिक दरारें या समावेशन हो सकते हैं, जो इसे असली होने का संकेत देते हैं. अगर पत्थर में कोई भी समावेशन नहीं है या बहुत ज़्यादा बुलबुले दिख रहे हैं, तो वह नकली हो सकता है.
पुखराज बहुत स्पष्ट होता है, लेकिन इसमें कुछ प्राकृतिक आंतरिक दरारें या समावेशन हो सकते हैं, जो इसे असली होने का संकेत देते हैं. अगर पत्थर में कोई भी समावेशन नहीं है या बहुत ज़्यादा बुलबुले दिख रहे हैं, तो वह नकली हो सकता है.
5/6
असली पुखराज में एक प्राकृतिक और रेशमी चमक होती है, जो प्रकाश को शानदार ढंग से परावर्तित करती है. प्रकाश की अलग-अलग दिशाओं में देखने पर, यह दो अलग-अलग रंग दिखाता है. जो एक प्राकृतिक रत्न का महत्वपूर्ण संकेत है.
असली पुखराज में एक प्राकृतिक और रेशमी चमक होती है, जो प्रकाश को शानदार ढंग से परावर्तित करती है. प्रकाश की अलग-अलग दिशाओं में देखने पर, यह दो अलग-अलग रंग दिखाता है. जो एक प्राकृतिक रत्न का महत्वपूर्ण संकेत है.
6/6
असली पुखराज वजन में भारी महसूस होता है. वजन के हिसाब से भी इसकी पहचान की जा सकती है, असली पुखराज का वजन नकली पुखराज की तुलना में अधिक होता है.
असली पुखराज वजन में भारी महसूस होता है. वजन के हिसाब से भी इसकी पहचान की जा सकती है, असली पुखराज का वजन नकली पुखराज की तुलना में अधिक होता है.
Published at : 16 Nov 2025 08:00 AM (IST)
Tags :
Gemstones Gem Astrology Ratna Shastra

ऐस्ट्रो फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली में प्रदूषण से हालत खराब, जहरीली हवा में सांस लेना हुआ मुश्किल, 500 पार पहुंचा AQI
दिल्ली में प्रदूषण से हालत खराब, जहरीली हवा में सांस लेना हुआ मुश्किल, 500 पार पहुंचा AQI
विश्व
Operation Southern Spear: ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
आईपीएल
खिलाड़ी पर चल रहा रेप केस, फिर भी RCB ने किया रिटेन, सोशल मीडिया पर तगड़ा बवाल
खिलाड़ी पर चल रहा रेप केस, फिर भी RCB ने किया रिटेन, सोशल मीडिया पर तगड़ा बवाल
जनरल नॉलेज
Bihar Election Result 2025: विधानसभा चुनाव जीतते ही विधायकों को मिलने लगती हैं इतनी सुविधाएं, सैलरी से लेकर पेंशन तक सबकुछ जानें
विधानसभा चुनाव जीतते ही विधायकों को मिलने लगती हैं इतनी सुविधाएं, सैलरी से लेकर पेंशन तक सबकुछ जानें
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

हाइवे पर नकली साधु गैंग का आतंक!
Charcha With Chitra: Pappu Yadav छोड़ेंगे राजनीति? ABP न्यूज पर चौंकाने वाला खुलासा! | Bihar
Bihar Politics: 'Tejashwi 25 सीटों पर सिमटेंगे', Madan Prasad ने पहले ही दे दी थी चेतावनी!
Bihar Politics: बिहार में सीएम फेस पर तकरार! | Bihar CM Face | Chirag | Nitish | Chitra Tripathi
UP Politics: जो बिहार में हुआ क्या वो यूपी में भी होगा? | CM Yogi | UP Elections | Akhilesh

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
दिल्ली में प्रदूषण से हालत खराब, जहरीली हवा में सांस लेना हुआ मुश्किल, 500 पार पहुंचा AQI
दिल्ली में प्रदूषण से हालत खराब, जहरीली हवा में सांस लेना हुआ मुश्किल, 500 पार पहुंचा AQI
विश्व
Operation Southern Spear: ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
आईपीएल
खिलाड़ी पर चल रहा रेप केस, फिर भी RCB ने किया रिटेन, सोशल मीडिया पर तगड़ा बवाल
खिलाड़ी पर चल रहा रेप केस, फिर भी RCB ने किया रिटेन, सोशल मीडिया पर तगड़ा बवाल
जनरल नॉलेज
Bihar Election Result 2025: विधानसभा चुनाव जीतते ही विधायकों को मिलने लगती हैं इतनी सुविधाएं, सैलरी से लेकर पेंशन तक सबकुछ जानें
विधानसभा चुनाव जीतते ही विधायकों को मिलने लगती हैं इतनी सुविधाएं, सैलरी से लेकर पेंशन तक सबकुछ जानें
बॉलीवुड
दे दे प्यार दे 2 का बॉक्स ऑफिस पर धमाल, दूसरे दिन कमाए इतने करोड़, बनी रकुल के करियर की 7th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
दे दे प्यार दे 2 का बॉक्स ऑफिस पर धमाल, दूसरे दिन कमाए इतने करोड़, बनी रकुल के करियर की 7th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, नवंबर में इस तारीख तक कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, नवंबर में इस तारीख तक कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें
ट्रेंडिंग
तिरंगा पांडाल और लबालब भीड़! अनंत सिंह ने जीत के बाद खिलाया भोज- वीडियो हो रहा वायरल
तिरंगा पांडाल और लबालब भीड़! अनंत सिंह ने जीत के बाद खिलाया भोज- वीडियो हो रहा वायरल
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
Embed widget