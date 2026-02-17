ज्योतिष के अनुसार, चंद्रमा जब धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद और रेवती नक्षत्र में रहता है, तब पंचक लगता है. पंचक की कुल अवधि पांच दिनों की होती है. इसे बहुत संवेदनशील समय माना जाता है, जिसमें किए कार्य शुभ फल नहीं देते.