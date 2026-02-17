एक्सप्लोरर
Panchak 2026: सूर्य ग्रहण के साथ अग्नि पंचक शुरू, 5 दिनों तक बरतें सावधानी
Agni Panchak 2026: 17 फरवरी से अग्नि पंचक की शुरुआत हो गई है. पंचक के 5 दिन बेहद संवेदनशील माने जाते हैं. वहीं इस बार पंचक की शुरुआत सूर्य ग्रहण के दिन से हुई है, जिससे अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है.
अग्नि पंचक 2026
Published at : 17 Feb 2026 11:06 AM (IST)
