हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोPanchak 2026: सूर्य ग्रहण के साथ अग्नि पंचक शुरू, 5 दिनों तक बरतें सावधानी

Panchak 2026: सूर्य ग्रहण के साथ अग्नि पंचक शुरू, 5 दिनों तक बरतें सावधानी

Agni Panchak 2026: 17 फरवरी से अग्नि पंचक की शुरुआत हो गई है. पंचक के 5 दिन बेहद संवेदनशील माने जाते हैं. वहीं इस बार पंचक की शुरुआत सूर्य ग्रहण के दिन से हुई है, जिससे अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 17 Feb 2026 11:06 AM (IST)
Agni Panchak 2026: 17 फरवरी से अग्नि पंचक की शुरुआत हो गई है. पंचक के 5 दिन बेहद संवेदनशील माने जाते हैं. वहीं इस बार पंचक की शुरुआत सूर्य ग्रहण के दिन से हुई है, जिससे अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है.

अग्नि पंचक 2026

1/6
ज्योतिष के अनुसार, चंद्रमा जब धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद और रेवती नक्षत्र में रहता है, तब पंचक लगता है. पंचक की कुल अवधि पांच दिनों की होती है. इसे बहुत संवेदनशील समय माना जाता है, जिसमें किए कार्य शुभ फल नहीं देते.
ज्योतिष के अनुसार, चंद्रमा जब धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद और रेवती नक्षत्र में रहता है, तब पंचक लगता है. पंचक की कुल अवधि पांच दिनों की होती है. इसे बहुत संवेदनशील समय माना जाता है, जिसमें किए कार्य शुभ फल नहीं देते.
2/6
आज 17 फरवरी के पंचक की शुरुआत हुई है. मंगलवार का दिन होने से इसे अग्नि पंचक कहा जाता है. अग्नि पंचक में भय, दुर्घटनाओं, आग लगने की घटना और विवादों का अधिक खतरा रहता है.
आज 17 फरवरी के पंचक की शुरुआत हुई है. मंगलवार का दिन होने से इसे अग्नि पंचक कहा जाता है. अग्नि पंचक में भय, दुर्घटनाओं, आग लगने की घटना और विवादों का अधिक खतरा रहता है.
Published at : 17 Feb 2026 11:06 AM (IST)
Tags :
Panchak 2026 Agni Panchak 2026

ऐस्ट्रो फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
Surya Grahan 2026 Time: भारत में कितने बजे लगेगा सूर्य ग्रहण, क्या दिल्ली, नोएडा, लखनऊ और जयपुर में भी दिखेगा?
Surya Grahan 2026 Time: भारत में कितने बजे लगेगा सूर्य ग्रहण, क्या दिल्ली, नोएडा, लखनऊ और जयपुर में भी दिखेगा?
ग्रह गोचर
बुध का शक्तिशाली नक्षत्र प्रवेश! 3 राशियों के लिए नौकरी, बिजनेस और लव लाइफ में आएगा टर्निंग पॉइंट!
बुध का शक्तिशाली नक्षत्र प्रवेश! 3 राशियों के लिए नौकरी, बिजनेस और लव लाइफ में आएगा टर्निंग पॉइंट!
राशिफल
Aaj ka Meen Rashifal 17 February 2026: मीन राशि पैसों के लेनदेन में बरतें सावधानी, दांपत्य जीवन में आ सकती है खटास
मीन राशि पैसों के लेनदेन में बरतें सावधानी, दांपत्य जीवन में आ सकती है खटास
राशिफल
Aaj ka Kumbh Rashifal 17 February 2026: कुंभ राशि पुरानी मेहनत लाएगी रंग, साझेदारी के बिजनेस में होगा बड़ा मुनाफा
Aaj ka Kumbh Rashifal 17 February 2026: कुंभ राशि पुरानी मेहनत लाएगी रंग, साझेदारी के बिजनेस में होगा बड़ा मुनाफा
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Iran Us Conflict: ईरान-US वार्ता से पहले Donlad Trump का बयान, 'डील नहीं हुई तो B2 बॉम्बर तैयार'
Tarique Rahman Oath Ceremony: Bangladesh में तारिक रहमान की ताजपोशी आज, पीएम पद की लेंगे शपथ |
Aligarh Breaking: जलाभिषेक के दौरान करणी सेना और पुलिस में झड़प,
Tarique Rahman Oath Ceremony: तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में OM Birla-विक्रम मिस्री होंगे शामिल
Nalasopara Fire Breaking: पालघर जिले में भीषण आग, सब कुछ जलकर राख! | ABP News | Palghar

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बूंद-बूंद को तरसेगा पाकिस्तान! शाहपुर कंडी डैम के आगे PAK पस्त, क्या है भारत का 'रावी' अटैक?
बूंद-बूंद को तरसेगा पाकिस्तान! शाहपुर कंडी डैम के आगे PAK पस्त, क्या है भारत का 'रावी' अटैक?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: मनरेगा के मुद्दे पर विधानसभा का घेराव करेगी कांग्रेस, कई नेता हाउस अरेस्ट, पुलिस अलर्ट
लखनऊ: मनरेगा के मुद्दे पर विधानसभा का घेराव करेगी कांग्रेस, कई नेता हाउस अरेस्ट, पुलिस अलर्ट
इंडिया
Weather Forecast: 17, 18 और 19 को 10 राज्यों में बारिश! मौसम विभाग की चेतावनी, यूपी-दिल्ली, पंजाब-हरियाणा में कब बरसेंगे बादल?
17, 18 और 19 को 10 राज्यों में बारिश! मौसम विभाग की चेतावनी, यूपी-दिल्ली, पंजाब-हरियाणा में कब बरसेंगे बादल?
स्पोर्ट्स
मोहसिन नकवी पर बयान देकर फंसे शोएब अख्तर, 24 घंटे में ही बदल लिए अपने सुर, जानिए अब क्या कहा
मोहसिन नकवी पर बयान देकर फंसे शोएब अख्तर, 24 घंटे में ही बदल लिए अपने सुर, जानिए अब क्या कहा
बॉलीवुड
चेक बाउंस मामले पर अमीषा पटेल ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 'सेटलमेंट के बाद भी झूठे आरोप....'
चेक बाउंस मामले पर अमीषा पटेल ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 'सेटलमेंट के बाद भी झूठे आरोप....'
इंडिया
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
राजस्थान
Rajasthan: धौलपुर में अवैध मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने 6 साल की बच्ची को कुचला, दर्दनाक हादसे में मौत
राजस्थान: धौलपुर में अवैध मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने 6 साल की बच्ची को कुचला, दर्दनाक हादसे में मौत
शिक्षा
CBSE Board Exam 2026: CBSE बोर्ड परीक्षा का आगाज, 43 लाख से अधिक स्टूडेंट्स होंगे शामिल; पहले दिन कठिन पेपर से शुरुआत
CBSE बोर्ड परीक्षा का आगाज, 43 लाख से अधिक स्टूडेंट्स होंगे शामिल; पहले दिन कठिन पेपर से शुरुआत
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget