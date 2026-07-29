सूर्य ग्रहण खत्म होते ही क्यों किया जाता है स्नान? जानें कारण

Surya Grahan 2026: हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण को एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना के साथ-साथ धार्मिक दृष्टि से भी विशेष माना जाता है. ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान, पूजा और दान करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है.

हालांकि, कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि आखिर सूर्य ग्रहण खत्म होते ही स्नान क्यों किया जाता है? आइए जानते हैं धार्मिक मान्यता और ज्योतिषीय दृष्टिकोण.

ग्रहण के बाद स्नान क्यों किया जाता है?

धार्मिक मान्यता के अनुसार, ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करने से शारीरिक और मानसिक शुद्धि का प्रतीक माना जाता है. ऐसा विश्वास है कि ग्रहण के दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है और स्नान के बाद व्यक्ति पुनः शुद्ध होकर पूजा-पाठ कर सकता है.

हालांकि, यह एक धार्मिक परंपरा है और इसका वैज्ञानिक रूप से कोई निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं है.

स्नान के बाद क्यों की जाती है पूजा?

ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके भगवान का स्मरण, दीपक जलाना और पूजा करना शुभ माना जाता है. कई लोग इस समय सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं और अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं.

मान्यता है कि इससे मन को शांति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

दान का भी बताया गया है महत्व

धार्मिक ग्रंथों में ग्रहण समाप्त होने के बाद अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, वस्त्र, फल या दक्षिणा का दान करने की परंपरा बताई गई है. इसे पुण्यदायी माना जाता है.

दान हमेशा अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार ही करना चाहिए.

अगर ग्रहण भारत में दिखाई न दे तो क्या करें?

12 अगस्त 2026 का सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा. धार्मिक मान्यता के अनुसार, जिस स्थान पर ग्रहण दिखाई नहीं देता, वहां सूतक काल मान्य नहीं माना जाता.

ऐसी स्थिति में ग्रहण के बाद स्नान करना अनिवार्य धार्मिक नियम नहीं माना जाता. फिर भी कई श्रद्धालु अपनी पारिवारिक परंपरा और आस्था के अनुसार स्नान और पूजा करते हैं.

एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा के अनुसार, ग्रहण के बाद स्नान करने की परंपरा शुद्धि और नई सकारात्मक शुरुआत का प्रतीक मानी जाती है. यह केवल शरीर की स्वच्छता नहीं, बल्कि मन को भी सकारात्मक बनाने का एक धार्मिक भाव है.

उनका कहना है कि यदि ग्रहण किसी स्थान पर दिखाई नहीं देता, तो वहां सूतक काल सामान्यतः मान्य नहीं माना जाता. ऐसे में स्नान करना पूरी तरह व्यक्ति की श्रद्धा, पारिवारिक परंपरा और धार्मिक विश्वास पर निर्भर करता है.

नीतिका शर्मा के मुताबिक, ग्रहण के बाद भगवान का स्मरण, मंत्र जाप और सकारात्मक सोच के साथ दिन की शुरुआत करना अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है.

FAQ

सूर्य ग्रहण के बाद स्नान क्यों किया जाता है?

धार्मिक मान्यता के अनुसार, स्नान को शुद्धि और सकारात्मक शुरुआत का प्रतीक माना जाता है.

क्या ग्रहण के बाद पूजा करनी चाहिए?

कई धार्मिक परंपराओं में स्नान के बाद पूजा, मंत्र जाप और सूर्य देव को अर्घ्य देने की परंपरा है.

क्या ग्रहण के बाद दान करना शुभ माना जाता है?

हां, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के बाद अन्न, वस्त्र या अपनी क्षमता अनुसार दान करना शुभ माना जाता है.

अगर ग्रहण भारत में न दिखे तो क्या स्नान जरूरी है?

धार्मिक मान्यता के अनुसार, ग्रहण दिखाई न देने पर सूतक मान्य नहीं होता. ऐसे में स्नान अनिवार्य नहीं माना जाता.

सूर्य ग्रहण 2026 भारत में दिखाई देगा?

नहीं. 12 अगस्त 2026 का सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा.

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