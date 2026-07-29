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Vastu Tips: घर के मंदिर में रोज कितने दीपक जलाने चाहिए? जानें सही नियम

Vastu Tips: घर के मंदिर में रोज एक दीपक जलाना चाहिए या दो? जानें दीपक जलाने के सही नियम, दिशा, घी या तेल का महत्व

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 29 Jul 2026 03:45 PM (IST)
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Vastu Tips: हिंदू धर्म में घर के मंदिर में रोज दीपक जलाने की परंपरा बहुत प्राचीन है. मान्यता है कि दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और देवी-देवताओं की कृपा बनी रहती है.

हालांकि, कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि घर के मंदिर में रोज कितने दीपक जलाने चाहिए? क्या एक दीपक पर्याप्त है या दो दीपक जलाना शुभ माना जाता है? आइए जानते हैं धार्मिक मान्यताएं.

घर के मंदिर में कितने दीपक जलाने चाहिए?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, रोजाना कम से कम एक दीपक घर के मंदिर में जरूर जलाना चाहिए. सुबह और शाम पूजा के समय दीपक जलाने की परंपरा है.

वहीं, कई परिवारों में दो दीपक जलाने की भी परंपरा है. एक दीपक भगवान के लिए और दूसरा माता लक्ष्मी या कुलदेवता के लिए जलाया जाता है. हालांकि, यह नियम हर परिवार और परंपरा में अलग-अलग हो सकता है.

एक दीपक या दो, कौन-सा है शुभ?

धर्म ग्रंथों में ऐसा कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है कि हर घर में दो ही दीपक जलाना अनिवार्य हो. यदि श्रद्धा और नियमितता के साथ एक दीपक भी जलाया जाए, तो उसे भी शुभ माना जाता है.

यदि घर की परंपरा में दो दीपक जलाने का नियम है, तो उसी का पालन करना उचित माना जाता है.

किस तेल या घी का दीपक जलाना चाहिए?

  • घी का दीपक देवी-देवताओं की पूजा में शुभ माना जाता है.
  • तिल के तेल का दीपक भगवान शिव और शनि देव की पूजा में प्रचलित है.
  • सरसों के तेल का दीपक भी कुछ विशेष पूजा और परंपराओं में जलाया जाता है.

दीपक किस तेल से जलाना है, यह पूजा और आराध्य देव के अनुसार अलग-अलग हो सकता है.

दीपक किस दिशा में रखें?

वास्तु और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, घर के मंदिर में दीपक पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना शुभ माना जाता है. ध्यान रखें कि दीपक सुरक्षित स्थान पर रखा जाए, जहां आग लगने का खतरा न हो.

दीपक जलाते समय किन बातों का रखें ध्यान?

  • पूजा से पहले मंदिर की सफाई करें.
  • साफ और सूती बाती का उपयोग करें.
  • दीपक को श्रद्धा और शांत मन से जलाएं.
  • जलता हुआ दीपक बिना कारण फूंक मारकर न बुझाएं.
  • दीपक को बच्चों की पहुंच से दूर और सुरक्षित स्थान पर रखें.

एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा के अनुसार, घर के मंदिर में दीपक की संख्या से ज्यादा भावना और नियमित पूजा का महत्व है. यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन श्रद्धा से एक दीपक भी जलाता है, तो उसे धार्मिक दृष्टि से शुभ माना जाता है.

उनके मुताबिक, जिन परिवारों में दो दीपक जलाने की परंपरा है, वे उसे जारी रख सकते हैं. लेकिन केवल अधिक दीपक जलाने से ही अधिक फल मिलेगा, ऐसा धार्मिक शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता.

नीतिका शर्मा का कहना है कि दीपक जलाते समय मन में सकारात्मक भाव, भगवान का स्मरण और घर में शांति बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है.

FAQ

घर के मंदिर में रोज कितने दीपक जलाने चाहिए?
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रोज कम से कम एक दीपक जलाना शुभ माना जाता है.

क्या घर में दो दीपक जलाना जरूरी है?
नहीं. दो दीपक जलाना हर किसी के लिए अनिवार्य नहीं है. यह परिवार की परंपरा पर निर्भर करता है.

पूजा में घी का दीपक जलाना चाहिए या तेल का?
देवी-देवताओं की पूजा में घी का दीपक शुभ माना जाता है, जबकि कुछ विशेष पूजा में तिल या सरसों के तेल का दीपक भी जलाया जाता है.

दीपक किस दिशा में रखना शुभ माना जाता है?
धार्मिक और वास्तु मान्यताओं के अनुसार पूर्व या उत्तर दिशा की ओर दीपक रखना शुभ माना जाता है.

क्या दीपक की संख्या से पूजा का फल बढ़ता है?
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा में श्रद्धा और नियमितता को अधिक महत्व दिया जाता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 29 Jul 2026 03:45 PM (IST)
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