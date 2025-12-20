बाजार की चहल पहल, दुकानों की रौनक और लोगों की आवाजाही के बीच जब अचानक खौफ का साया उतर आए तो कुछ सेकेंड में पूरा माहौल बदल जाता है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने लोगों को हैरान भी किया है और सोचने पर भी मजबूर कर दिया है. वीडियो में दिन दहाड़े लूट की कोशिश दिखाई देती है. तीन लुटेरे गन पॉइंट पर एक ज्वैलरी की दुकान को निशाना बनाते हैं. शुरुआत में सब कुछ किसी फिल्मी सीन जैसा लगता है. बंदूक दिखाकर दहशत फैलाना, जल्दी जल्दी बाहर निकलना और बाइक पर बैठकर फरार होने की तैयारी. लेकिन कहानी यहां वो मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होती.

चेहरा ढककर सुनार की दुकान लूट भाग रहे थे लुटेरे

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तीनों लुटेरे चेहरे ढंके हुए हैं और हाथ में बंदूक लेकर ज्वैलरी शॉप से बाहर निकलते हैं. दुकान के बाहर पहले से बाइक खड़ी होती है. वे तेजी से बाइक पर बैठने की कोशिश करते हैं ताकि मौके से भाग सकें. आसपास मौजूद लोग पहले तो सहम जाते हैं. कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि लुटेरे आराम से फरार हो जाएंगे. लेकिन तभी बाजार में खड़ी भीड़ का गुस्सा फूट पड़ता है.

Kalesh over three guys looted a jewellery shop at gunpoint, people gathered together and beat the sh!t outta those thief:

बाजार में खड़ी पब्लिक ने पकड़कर कूटा

जैसे ही लुटेरे बाइक स्टार्ट करते हैं वैसे ही आसपास मौजूद लोग एकजुट होकर उन पर टूट पड़ते हैं. कोई पीछे से पकड़ता है तो कोई आगे से रास्ता रोक लेता है. देखते ही देखते तीनों लुटेरे जमीन पर गिरा दिए जाते हैं. इसके बाद जो नजारा सामने आता है वो बेहद चौंकाने वाला है. गुस्से में भरी भीड़ लुटेरों को काबू में कर लेती है और उन्हें जमकर पीट देती है. वीडियो में साफ नजर आता है कि कुछ ही सेकेंड में लुटेरों का सारा रौब खत्म हो जाता है.

यूजर्स बोले, क्या गुंडा बनेगा रे तू

वीडियो को @gharkekalesh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है....कोई बंदूक आदमी की हिम्मत से ज्यादा खतरनाक नहीं है. एक और यूजर ने लिखा...ये लोग अतने सारे लट्ठ लेकर कहां से आ गए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...क्या गुंडा बनेगा रे तू.

