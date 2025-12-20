कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट पर शुक्रवार (20 दिसंबर) का दिन हवाई यात्रियों के लिए भारी परेशानियों भरा रहा. एक तरफ जहां घने कोहरे और धुंध के कारण सभी प्रमुख उड़ानें अपने निर्धारित समय से घंटों की देरी से संचालित हुईं, वहीं दूसरी ओर दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट के पास और भीतर मधुमक्खियों के झुंड के पहुँच जाने से हड़कंप मच गया. इस घटना से घबराए यात्री विमान से बाहर निकल आए और एयरपोर्ट प्रशासन के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई.

घटना दोपहर की है जब दिल्ली जाने वाली फ्लाइट रनवे पर खड़ी थी. चश्मदीद यात्री विदुषी मिश्रा ने बताया कि जब यात्रियों को लेकर बसें विमान की ओर बढ़ रही थीं, तभी अचानक मधुमक्खियों के एक बड़े झुंड ने हमला बोल दिया.

यात्रियों का दावा है कि विमान के प्रवेश द्वार के पास (रैंप पर) मधुमक्खियों का एक बड़ा छत्ता लगा था, जहां से उड़कर मधुमक्खियां विमान के अंदर तक दाखिल हो गईं. दहशत के कारण यात्री बाहर निकल आए. इसके बाद एयरपोर्ट कर्मचारियों ने कीटनाशक स्प्रे का छिड़काव कर मधुमक्खियों को हटाया. इस पूरी कवायद के चलते दोपहर 2:40 पर जाने वाली फ्लाइट शाम 3:50 बजे उड़ान भर सकी. इस दौरान मौजूद विदेशी पर्यटकों ने घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए.

कोहरे के कारण लड़खड़ाया उड़ानों का शेड्यूल

शुक्रवार को मौसम की मार का असर भी हवाई यातायात पर साफ दिखाई दिया. कोहरे के कारण बेंगलुरु की फ्लाइट 50 मिनट, हैदराबाद की फ्लाइट 1 घंटा 22 मिनट, दिल्ली की फ्लाइट 30 मिनट और मुंबई की फ्लाइट 37 मिनट की देरी से पहुँची. उड़ानों की इस 'लेट-लतीफी' से यात्री काफी नाराज नजर आए.

इंडिगो की सेवाओं पर यात्रियों का गुस्सा

यात्रियों ने इंडिगो एयरलाइंस की सेवाओं के प्रति रोष जताते हुए कहा कि पिछले चार महीनों में यह तीसरी बड़ी गड़बड़ी है. इससे पहले 21 सितंबर को विमान में चूहा दिखने के कारण फ्लाइट 3 घंटे लेट हुई थी, वहीं 26 अक्टूबर को मुंबई से आई फ्लाइट का लैंडिंग के बाद गेट नहीं खुला था, जिससे 145 यात्री करीब आधे घंटे तक विमान के अंदर ही कैद रहे थे. यात्रियों का कहना है कि सुरक्षा और प्रबंधन के मामले में एयरलाइन लगातार विफल हो रही है.

प्रशासन का पक्ष और यात्री आंकड़े

एयरपोर्ट डायरेक्टर प्रदीप यादव ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि मधुमक्खियां विमान के अंदर नहीं घुसी थीं, बल्कि वे बाहर ही थीं, जिन्हें क्रू मेंबर्स ने तुरंत हटा दिया था.

शुक्रवार (20 दिसंबर) के यात्री आंकड़ों के अनुसार:

दिल्ली: 146 आए, 180 गए.

बेंगलुरु: 187 आए, 187 गए.

मुंबई: 184 आए, 186 गए.

हैदराबाद: 170 आए, 153 गए.