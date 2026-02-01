एक्सप्लोरर
Magh Purnima 2026: माघ पूर्णिमा के पुण्यफल का आखिरी मौका न छोड़े, शाम होते ही इन जगहों पर जलाएं दीपक
Magh Purnima 2026 Upay: पवित्र नदी में स्नान, दान और पूजा-पाठ के बाद माघ पूर्णिमा पर शाम के समय दीपदान जरूर करें. विशेष स्थानों पर दीपक जलाने से ग्रह और पितृ दोष दूर होता है और सुख-समृद्धि बढ़ती है.
माघ पूर्णिमा 2026
1/6
2/6
Published at : 01 Feb 2026 05:10 PM (IST)
ऐस्ट्रो
6 Photos
बजट से पहले राष्ट्रपति का 'दही-चीनी' शगुन क्या है इसका रहस्य? जानें आर्थिक भविष्य पर असर!
ऐस्ट्रो
6 Photos
शुक्र प्रदोष व्रत पर पूजा के लिए 2 घंटे 38 मिनट का शुभ मुहूर्त, शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें ये चीजें
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
बिहार
पटना: नीट छात्रा के रेप मामले में CCTV फुटेज आया सामने, छात्रा को गोद में ले जाता दिख रहा शख्स
विश्व
'चिकन नेक' पर धमकी देने वाले बांग्लादेश पर भारत ने किया प्रहार! आधा कर दिया बजट
इंडिया
Budget 2026: 'देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा', बजट पर ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion