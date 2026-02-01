माघ पूर्णिमा का पुण्यफल पाने के लिए सूर्यास्त के बाद भी कई मौके हैं. आज शाम होते ही कुछ विशेष स्थानों पर दीप जलाकर आप मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पा सकते हैं और अपने भाग्य की रूपरेखा बदल सकते हैं.