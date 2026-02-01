हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोMagh Purnima 2026: माघ पूर्णिमा के पुण्यफल का आखिरी मौका न छोड़े, शाम होते ही इन जगहों पर जलाएं दीपक

Magh Purnima 2026: माघ पूर्णिमा के पुण्यफल का आखिरी मौका न छोड़े, शाम होते ही इन जगहों पर जलाएं दीपक

Magh Purnima 2026 Upay: पवित्र नदी में स्नान, दान और पूजा-पाठ के बाद माघ पूर्णिमा पर शाम के समय दीपदान जरूर करें. विशेष स्थानों पर दीपक जलाने से ग्रह और पितृ दोष दूर होता है और सुख-समृद्धि बढ़ती है.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 01 Feb 2026 05:10 PM (IST)
Magh Purnima 2026 Upay: पवित्र नदी में स्नान, दान और पूजा-पाठ के बाद माघ पूर्णिमा पर शाम के समय दीपदान जरूर करें. विशेष स्थानों पर दीपक जलाने से ग्रह और पितृ दोष दूर होता है और सुख-समृद्धि बढ़ती है.

माघ पूर्णिमा 2026

1/6
रविवार 1 फरवरी 2026 को आज कई शुभ योग में माघ पूर्णिमा मनाई जा रही है. पूर्णिमा तिथि को हिंदू धर्म में शुभ माना जाता है. इस दिन किए स्नान, दान, पूजा, व्रत, जप-तप आदि का लाभ मिलता है.
रविवार 1 फरवरी 2026 को आज कई शुभ योग में माघ पूर्णिमा मनाई जा रही है. पूर्णिमा तिथि को हिंदू धर्म में शुभ माना जाता है. इस दिन किए स्नान, दान, पूजा, व्रत, जप-तप आदि का लाभ मिलता है.
2/6
माघ पूर्णिमा का पुण्यफल पाने के लिए सूर्यास्त के बाद भी कई मौके हैं. आज शाम होते ही कुछ विशेष स्थानों पर दीप जलाकर आप मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पा सकते हैं और अपने भाग्य की रूपरेखा बदल सकते हैं.
माघ पूर्णिमा का पुण्यफल पाने के लिए सूर्यास्त के बाद भी कई मौके हैं. आज शाम होते ही कुछ विशेष स्थानों पर दीप जलाकर आप मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पा सकते हैं और अपने भाग्य की रूपरेखा बदल सकते हैं.
Published at : 01 Feb 2026 05:10 PM (IST)
Deepdan Goddess Lakshmi Purnima 2026 Magh Purnima 2026

