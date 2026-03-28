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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मतेलंगाना नदी में दबी मिली 5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की प्राचीन मूर्ति, 12वीं सदी से जुड़ा इतिहास आया सामने!

तेलंगाना नदी में दबी मिली 5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की प्राचीन मूर्ति, 12वीं सदी से जुड़ा इतिहास आया सामने!

तेलंगाना के भूपालपल्ली जिले में नदी में 12वीं शताब्दी की प्राचीन विष्णु मंदिर मिली है. इस मूर्ति को काकतीय काल के समय का माना जा सकता है, जो उस समय के उच्च स्तर की शिल्प कौशल को दर्शाती है. 

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 28 Mar 2026 12:26 PM (IST)
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तेलंगाना राज्य के भूपालपल्ली जिले में एक महत्वपूर्ण खोज ने इतिहास को पुनर्जीवित कर दिया है. कटारम मंडल के चिंथकानी गांव के नजदीक एक नदी में भगवान विष्णु की एक प्राचीन पत्थर की बनी मूर्ति मिली है.

जानकारों का मानना है कि यह मूर्ति 12वीं शताब्दी की और काकतीय काल की जटिल शिल्पकारी को दर्शाती है. 

स्थानीय खुदाई के दौरान मिली मूर्ति

नदी के किनारे स्थित जंगल क्षेत्र में एक छोटी खुदाई के दौरान यह दुर्लभ मूर्ति मिली है. संस्कृति एवं विरासत अनुसंधान दल के सचिव अरविंद पाकिदे ने बताया कि, यह मूर्ति 12वीं शताब्दी की है. खास बात यह है कि किले के समीप हाल ही में विष्णु मूर्ति की एक उत्कृष्ट नक्काशीदार प्रतिमा मिली है.

शैली और प्रतिमा के नजरिए से इस मूर्ति को काकतीय काल के समय का माना जा सकता है, जो उस समय के उच्च स्तर की शिल्प कौशल को दर्शाती है. 

उन्होंने बताया कि, मूर्ति कई भागों में क्षतिग्रस्तहै. विरासत संरक्षण के नजरिए से मूर्ति को तेलंगाना विरासत विभाग द्वारा औपचारिक रूप से दस्तावेजीकृत और संरक्षित किया जाना चाहिए ताकि इसे और खराब होने से बचाया जा सके. 

वीडियो यहां देखें-

 
 
 
 
 
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स्थानीय लोगों ने क्या कहा?

सबसे दिलचस्प बात यह है कि, करीब तीन साल पहले जब नदी का जलस्तर कम हुआ था, तब स्थानीय लोगों ने मदराम गांव के नजदीक पेद्दावागु धारा की रेत में मूर्ति का सिर वाला हिस्सा देखा था, जैसा कि तेलंगाना टुडे की एक न्यूज आर्टिकल में बताया गया था. 

उस वक्त किसी ने इसे नदी से बाहर नहीं निकाला था, इसलिए यह दबा ही रहा. हाल ही में जब नदी में पानी का जलस्तर कम हुआ तो पूरी मूर्ति दिखाई देने लगी. 

तेलंगाना राज्य पुरातत्व विभाग के सहायक निदेशक डी.बुज्जी ने बताया कि, हमें सूचना मिली है कि कटारम मंडल में स्थानीय लोगों को भगवान विष्णु की प्रतिमा मिली है. हम घटनास्थल का दौरा करेंगे, मूर्ति की जांच करने के बाद इसे स्थानांतरित करने के बारे में फैसला लिया जाएगा. 

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, काले ग्रेनाइट से तराशी गई यह मूर्ति करीब 5 फीट ऊंची है. हालांकि नाक और उंगलियां थोड़ी क्षतिग्रस्त हैं, लेकिन इसका ज्यादातार हिस्सा अक्षुण्ण है. इस खोज से तेलंगाना की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर प्रकाश पड़ता है और यह पता चलता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राचीन कलाकृतियों का संरक्षण क्यों जरूरी है. 

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About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 28 Mar 2026 12:26 PM (IST)
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