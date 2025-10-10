किसी कारण आसमान में चांद न दिख पाए तो आप अपने रिश्तेदारों से जोकि दूसरे स्थान पर रहते हों और वहां चांद दिख रहा हो तो वहां से चांद की तस्वीर मंगाकर या वीडियो कॉल के जरिए भी चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा कर सकती हैं. परंपरा और आधुनिकता का यह सुंदर मेल भी मान्य है.