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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोKamada Ekadashi 2026: राक्षस योनि में जन्म से बचना है तो कामदा एकादशी पर करें ये काम, दूर होगा पिशाचत्व दोष

Kamada Ekadashi 2026: राक्षस योनि में जन्म से बचना है तो कामदा एकादशी पर करें ये काम, दूर होगा पिशाचत्व दोष

Kamada Ekadashi 2026 Upay: कामदा एकादशी व्रत के प्रभाव से पिशाचत्व दोष दूर होता है और शापित व्यक्ति को भी मुक्ति मिल सकती है. इसलिए आज 29 मार्च को कामदा एकादशी पर ये काम जरूर करें.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 29 Mar 2026 08:44 AM (IST)
Kamada Ekadashi 2026 Upay: कामदा एकादशी व्रत के प्रभाव से पिशाचत्व दोष दूर होता है और शापित व्यक्ति को भी मुक्ति मिल सकती है. इसलिए आज 29 मार्च को कामदा एकादशी पर ये काम जरूर करें.

कामदा एकादशी 2026

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रविवार, 29 मार्च 2026 को चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत रखा गया है. यह एकादशी व्रत पापों का नाश करती है और पुण्य दिलाती है. साथ ही इस व्रत को पिशाचत्व दोष और राक्षस योनि के भय से भी मुक्ति दिलाने वाला माना गया है.
रविवार, 29 मार्च 2026 को चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत रखा गया है. यह एकादशी व्रत पापों का नाश करती है और पुण्य दिलाती है. साथ ही इस व्रत को पिशाचत्व दोष और राक्षस योनि के भय से भी मुक्ति दिलाने वाला माना गया है.
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पुराणों में वर्णन है कि, कामदा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को पिछले जन्मों के पापों से छुटकारा मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है. इसलिए कामदा एकादशी पर श्रद्धा और नियम के साथ व्रत रखें और भगवान विष्णु की पूजा करें.
पुराणों में वर्णन है कि, कामदा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को पिछले जन्मों के पापों से छुटकारा मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है. इसलिए कामदा एकादशी पर श्रद्धा और नियम के साथ व्रत रखें और भगवान विष्णु की पूजा करें.
Published at : 29 Mar 2026 08:44 AM (IST)
Tags :
Kamada Ekadashi Kamada Ekadashi Upay Vishnu Ji Kamada Ekadashi 2026

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