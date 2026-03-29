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Kamada Ekadashi 2026: राक्षस योनि में जन्म से बचना है तो कामदा एकादशी पर करें ये काम, दूर होगा पिशाचत्व दोष
Kamada Ekadashi 2026 Upay: कामदा एकादशी व्रत के प्रभाव से पिशाचत्व दोष दूर होता है और शापित व्यक्ति को भी मुक्ति मिल सकती है. इसलिए आज 29 मार्च को कामदा एकादशी पर ये काम जरूर करें.
कामदा एकादशी 2026
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Published at : 29 Mar 2026 08:44 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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