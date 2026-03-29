Kamada Ekadashi 2026: राक्षस योनि में जन्म से बचना है तो कामदा एकादशी पर करें ये काम, दूर होगा पिशाचत्व दोष

रविवार, 29 मार्च 2026 को चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत रखा गया है. यह एकादशी व्रत पापों का नाश करती है और पुण्य दिलाती है. साथ ही इस व्रत को पिशाचत्व दोष और राक्षस योनि के भय से भी मुक्ति दिलाने वाला माना गया है.