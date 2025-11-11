काल भैरव को काशी के कोतवाल के नाम से भी जाना जाता है. भैरव बाबा की पूजा से व्यक्ति को अकाल मृत्यु, भय, शत्रु और कर्ज से मुक्ति मिलती है. काल भैरव जयंती या भैरव अष्टमी के दिन पूजा में उनकी प्रिय चीजों का भोग जरूर लगाएं. जानें कौन से भोग हैं भैरव जी को प्रिय.