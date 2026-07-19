Kal Ka Rashifal 20 July 2026: सोमवार, 20 जुलाई 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी जातकों के लिए नई उम्मीदें और बड़े बदलाव लेकर आने वाला है. कल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार कल आकाश मंडल में शिव योग और हस्त नक्षत्र का विशेष प्रभाव रहेगा. इसके साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि वालों को 'भद्र योग' का लाभ मिलेगा.

आइए जानते हैं प्रसिद्ध भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास के अनुसार पर सभी 12 राशियों का कल का सटीक भविष्यफल और दैनिक पंचांग.

20 जुलाई 2026 का मुख्य पंचांग और मुहूर्त:

तिथि व पक्ष: आषाढ़ शुक्ल पक्ष, सप्तमी तिथि (पूरे दिन रहेगी).

आषाढ़ शुक्ल पक्ष, सप्तमी तिथि (पूरे दिन रहेगी). नक्षत्र व चंद्र राशि: शाम 07:10 तक हस्त नक्षत्र रहेगा, इसके बाद चित्रा नक्षत्र शुरू होगा. चंद्रमा पूरे दिन कन्या राशि में संचार करेंगे.

शाम 07:10 तक हस्त नक्षत्र रहेगा, इसके बाद चित्रा नक्षत्र शुरू होगा. चंद्रमा पूरे दिन कन्या राशि में संचार करेंगे. कल के शुभ योग: कल वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और शिव योग का साथ मिलेगा.

कल वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और का साथ मिलेगा. शुभ समय व चौघड़िया (काम शुरू करने का मुहूर्त):

सुबह का मुहूर्त: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया).

सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया). शाम का मुहूर्त: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया).

दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया). राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 07:30 से सुबह 09:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान महत्वपूर्ण लेन-देन से बचें).

सुबह 07:30 से सुबह 09:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान महत्वपूर्ण लेन-देन से बचें). शुभ दिशा: कल पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा.

चंद्रमा छठे भाव में होने से कल आपको किसी भी प्रकार का नया कर्ज लेने से बचना चाहिए. यदि नया कर्ज लेना बेहद जरूरी हो, तो पहले उसे चुकाने की पूरी प्लानिंग कर लें.

व्यापार व आर्थिक: शिव योग के प्रभाव से मार्केट से बकाया वसूली के आपके प्रयास पूरी तरह सफल रहेंगे. सूझबूझ से व्यावसायिक पार्टियों के साथ सहमति बनेगी, जिससे बिजनेस ठीक चलेगा और लाभ होगा. हालांकि, कुछ अप्रत्याशित (अचानक होने वाले) खर्च सामने आ सकते हैं.

करियर व परिवार: नौकरीपेशा लोग कल बॉस के टारगेट पर रहेंगे, इसलिए सौंपे गए कार्यों को समय पर पूरा करें. पार्ट-टाइम जॉब के अच्छे अवसर हाथ लग सकते हैं. गृहस्थ जीवन शांत रहेगा; आपका केयरिंग रवैया जीवनसाथी का दिल जीत लेगा.

सेहत व यात्रा: बदलते मौसम को देखते हुए छात्र और खिलाड़ी अपनी सेहत का खास ख्याल रखें. राजनीति से जुड़े लोगों को पार्टी के काम से यात्रा करनी पड़ेगी.

शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - सफेद, भाग्यशाली अंक - 8, अशुभ अंक - 3.

वृषभ राशि (Taurus)

चंद्रमा पांचवें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके प्रभाव से कल आपको अचानक आकस्मिक धन लाभ होने के मजबूत योग बन रहे हैं.

व्यापार व नौकरी: शिव योग के बनने से आपकी व्यावसायिक यात्राएं बेहद सफल रहेंगी. यदि आपने बैंक में बिजनेस लोन के लिए अप्लाई किया है, तो कल उसके पास होने की शुभ सूचना मिल सकती है. हालांकि, दोपहर के बाद थोड़ी सावधानी रखें, जल्दबाजी में कोई बड़ा ऑर्डर हाथ से निकल सकता है. बेरोजगारी दूर होगी.

ऑफिस व परिवार: नौकरीपेशा लोग दफ्तर में अपने विवेक से कठिन से कठिन समस्याओं को आसानी से हल कर लेंगे. मार्गदर्शन के लिए वरिष्ठों और बुजुर्गों की मदद लें. लवर की बातें कल आपको मानसिक सुकून देंगी. सुख के साधनों पर खर्च बढ़ेगा.

शिक्षा: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का मन कल फिल्म और संगीत की तरफ ज्यादा भटकेगा, जो उनकी पढ़ाई में बाधक बन सकता है.

शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - पीला, भाग्यशाली अंक - 2, अशुभ अंक - 7.

मिथुन राशि (Gemini) - सावधान रहें

चंद्रमा चौथे भाव में होने से कल आपको पारिवारिक सुख-सुविधाओं में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है. कल भाग्य का साथ कम मिलेगा, इसलिए धैर्य बनाए रखें.

व्यापार व आर्थिक नुकसान: बिजनेस से जुड़ा कोई दुखद समाचार मिलने की आशंका है. नए कारोबारियों पर किसी प्रकार की कानूनी (लीगल) कार्यवाही हो सकती है, इसलिए अलर्ट रहें. लेन-देन के मामलों में सावधानी रखें. नौकरीपेशा लोगों के बनते हुए कामों में अचानक अड़चनें आएंगी.

करियर व ऑफिस: वर्कप्लेस पर विरोधियों की गुप्त चालों के कारण आपको किसी बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट से हाथ धोना पड़ सकता है. अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें. मार्केटिंग से जुड़े लोग पुरानी बीमारी के दोबारा उभरने के कारण अपने टारगेट समय पर पूरे नहीं कर पाएंगे.

परिवार व स्वभाव: कठिन परिस्थितियों में पारिवारिक संबंधों को मजबूत करने की कोशिश करें. छात्रों और खिलाड़ियों को कल अपने गुस्से पर पूरी तरह नियंत्रण रखने की आवश्यकता है.

शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - बैंगनी, भाग्यशाली अंक - 2, अशुभ अंक - 5.

कर्क राशि (Cancer)

चंद्रमा तीसरे भाव में होने से कल आपको जरूरत के समय अपने दोस्तों से भरपूर मदद मिलेगी. कल का दिन नए कार्यों की शुरुआत के लिए बेहद उपयुक्त है.

व्यापार व निवेश: यदि आप कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो कल सुबह 10:15 से 11:15 या दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे के बीच का समय सर्वश्रेष्ठ है. व्यावसायिक यात्राएं सफल होंगी जिससे व्यापार का विस्तार होगा. हालांकि, शेयर मार्केट में कल बड़ा निवेश करने से बचें.

करियर व ऑफिस: नौकरीपेशा लोगों का दफ्तर में कोई बड़ा काम करने का मन बनेगा, जिससे प्रसन्नता बढ़ेगी. सीनियर्स और अधिकारियों से उलझने से बचें, अन्यथा नुकसान हो सकता है. नए कर्मचारियों को अपने करियर का सही रास्ता चुनने के लिए अपनी रुचि पर ध्यान देना चाहिए.

परिवार: दूर रह रहे सगे-संबंधियों से मोबाइल पर लंबी बातचीत होगी. छात्रों और खिलाड़ियों को किसी अनुभवी व प्रतिभाशाली व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त होगा.

शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - गुलाबी, भाग्यशाली अंक - 4, अशुभ अंक - 1.

सिंह राशि (Leo)

चंद्रमा दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आपके फाइनेंस (आर्थिक स्थिति) के लिए बेहद शुभ संकेत है. कल आपको धन कमाने के कई बेहतरीन मौके मिलेंगे.

व्यापार व आर्थिक: व्यापारियों को अपनी बुद्धि और चतुराई के बल पर विशेषकर ऑनलाइन बिजनेस में तगड़ा लाभ प्राप्त होगा. शिव योग के प्रभाव से मुनाफे के कई नए अवसर हाथ आएंगे. बदलते मौसम को देखते हुए मार्केटिंग से जुड़े लोग अपनी दैनिक दिनचर्या में बड़ा बदलाव कर सकते हैं.

करियर व परिवार: नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर उचित मान-सम्मान मिलेगा. आपके अथक प्रयासों से कंपनी को कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, जिससे बॉस की नजरों में आपकी इमेज मजबूत होगी.

परिवार व शिक्षा: संतान पक्ष की ओर से कोई सुखद खबर मिल सकती है. जीवनसाथी के साथ तालमेल बेहतरीन रहेगा. प्रतियोगी छात्र अपने करियर को लेकर नई योजनाओं को धरातल पर लाने के प्रयास में जुटे रहेंगे.

शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - नीला, भाग्यशाली अंक - 2, अशुभ अंक - 5.

कन्या राशि (Virgo)

चंद्रमा कल आपकी ही राशि में गोचर करेंगे, जिससे आप बौद्धिक निर्णय लेते समय भावनाओं से प्रभावित हो सकते हैं. व्यापारिक मोर्चे पर कल आपकी धाक जमेगी.

व्यापार व करियर: बिजनेस के सिलसिले में की गई यात्राएं बेहद लाभदायक रहेंगी और कोई बड़ा ऑर्डर आपके हाथ लग सकता है. पुराने क्लाइंट्स के साथ-साथ नए क्लाइंट्स भी मिलेंगे. मार्केट में कड़े कॉम्पिटिशन के बावजूद आप अपना सिक्का जमाने में सफल रहेंगे. व्यापार की कानूनी अड़चनें दूर होंगी.

ऑफिस व स्वभाव: वर्कप्लेस पर आपको अपने क्रोध पर सख्त नियंत्रण रखना होगा; किसी भी काम में जल्दबाजी से बचें. ऑफिस में किसी सहकर्मी का व्यवहार आपको दुखी कर सकता है, लेकिन आप अपने कौशल से विरोधियों को जीत लेंगे. दिन की शुरुआत में ही पेंडिंग काम पूरे करें.

लव लाइफ: बदलते मौसम को देखते हुए पार्टनर या लवर के साथ कल कहीं घूमने-फिरने की बेहतरीन प्लानिंग बन सकती है. छात्र करियर को ब्राइट करने के लिए पढ़ाई में जुटे रहेंगे.

शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - भूरा, भाग्यशाली अंक - 5, अशुभ अंक - 9.

चंद्रमा 12वें भाव में होने से कल खर्चीला स्वभाव आपकी मुसीबत बढ़ा सकता है. जरूरत के समय पैसों की तंगी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए हाथ समेटकर चलें.

व्यापार व आर्थिक नुकसान: नए व्यापारियों के ग्रह गोचर कल थोड़े कमजोर हैं, जिससे वे किसी कानूनी विवाद में फंस सकते हैं. बिजनेस के लिए भूमि या जमीन खरीदने की प्लानिंग को कल के लिए टालना (पोस्टपोन) पड़ सकता है. राजनीति के कारण हाथ में आया कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट निकल सकता है.

ऑफिस व सेहत: वर्कप्लेस पर अपने डर और चिंताओं को दूर करने के लिए किसी भी कार्य को पूरी एकाग्रता के साथ करें. नौकरीपेशा लोग कल दफ्तर में किसी भी प्रकार के वाद-विवाद या राजनीति का हिस्सा न बनें.

परिवार व शिक्षा: संतान की अचानक तबीयत खराब होने से आप और आपके जीवनसाथी मानसिक रूप से थोड़े परेशान रह सकते हैं. तनाव बढ़ेगा. छात्रों और कलाकारों का कल अपने संबंधित क्षेत्र में मन नहीं लगेगा.

शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - लाल, भाग्यशाली अंक - 3, अशुभ अंक - 5.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

चंद्रमा 11वें भाव में होने से कल आपको अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए. कल आपका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर रहेगा.

व्यापार व आर्थिक: बिजनेस में आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फैसले लेंगे, जिससे व्यापार की ग्रोथ में बड़ा इजाफा होगा. काफी दिनों के बाद कल आपको लाभ के शानदार अवसर हाथ आएंगे, जिससे मन प्रसन्न होगा. शत्रु स्वतः पराजित होंगे, लेकिन फिर भी सतर्कता जरूरी है.

करियर व ऑफिस: नौकरीपेशा लोगों को उनके बेहतर कार्य और प्रदर्शन के लिए ऑफिस में किसी बड़े अवार्ड से नवाजा जा सकता है, जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. मार्केटिंग से जुड़े लोग टारगेट पूरा होने की खुशी में कोवर्कर्स के साथ डिनर या मूवी की प्लानिंग कर सकते हैं.

परिवार: संतान से कल आपको बड़ा हौसला मिलेगा. आपका आकर्षक व्यक्तित्व लोगों को प्रभावित करेगा. शाम को परिवार के साथ बैठकर अपने मन के विचारों को साझा करें. छात्र अपने-अपने फील्ड में व्यस्त रहेंगे.

शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - नारंगी, भाग्यशाली अंक - 5, अशुभ अंक - 8.

धनु राशि (Sagittarius)

चंद्रमा 10वें भाव में होने से कल आपके अंदर काम करने का एक गजब का जोश, उत्साह और ऊर्जा देखने को मिलेगी. आपको हर तरफ से सहयोग प्राप्त होगा.

व्यापार व करियर: पैतृक (पुस्तैनी) बिजनेस में परिवार के सदस्यों का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे आपके सिर से काम का बोझ कुछ कम होगा. आर्थिक मामलों में कल आपको सुरक्षित और जिम्मेदार आर्थिक विकल्प खोजने चाहिए. अपने जरूरी डाक्यूमेंट्स को बहुत संभालकर रखें.

ऑफिस व नौकरी: नौकरीपेशा लोग अपने कार्यों को क्रमबद्ध तरीके से करें और पूरा होने के बाद ही फाइल बंद करें; सीनियर कभी भी पुराने काम की फाइल मांग सकते हैं. बेरोजगार लोगों को रोजगार के नए और मनचाहे अवसर मिल सकते हैं. वर्कप्लेस पर विवादों से पूरी तरह दूर रहें.

परिवार व लव लाइफ: मां की सेहत में बड़ा सुधार आने से आपकी पुरानी चिंताएं दूर होंगी. परिजनों से मोबाइल पर लंबी और खुनुमा बातचीत होगी. लवर को अपने परिवार से मिलाने या शादी की बात आगे बढ़ाने की मंशा बन सकती है.

शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - क्रीम, भाग्यशाली अंक - 4, अशुभ अंक - 3.

मकर राशि (Capricorn)

चंद्रमा 9वें भाव में होने से कल आप जितने अच्छे कर्म करेंगे, भाग्य उतनी ही तेजी से आपका साथ देगा. कल का दिन आपके लिए बेहद सुकून भरा और शांतिपूर्ण रहेगा.

व्यापार व स्कीम: यदि पिछले कुछ समय से बिजनेस में मंदी चल रही है, तो कल कोई नया ऑफर या आकर्षक स्कीम लॉन्च करें; निश्चित रूप से आपकी बिक्री दर (Sales) में भारी उछाल आएगा. किसी नई परियोजना पर पैसा और ऊर्जा खर्च करना भविष्य में बड़ा फायदा देगा.

करियर व ऑफिस: शिव योग के शुभ प्रभाव से नौकरीपेशा लोगों के ऑफिस में रुके हुए काम आसानी से बन जाएंगे. वर्कप्लेस पर आप अपने बेहतरीन कार्य और अनुशासन से दूसरे कर्मचारियों को प्रेरित करेंगे. जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचें.

परिवार व शिक्षा: परिवार के सभी सदस्यों की जरूरतों का आप पूरा ध्यान रखेंगे. मनपसंद भोजन का आनंद मिलेगा. भगवान का ध्यान करने से मानसिक सुकून मिलेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र कल बड़ी सफलता हासिल करेंगे.

शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - आसमानी नीला, भाग्यशाली अंक - 8, अशुभ अंक - 2.

कुंभ राशि (Aquarius) - सावधान रहें

चंद्रमा 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण कल आपके घर के कुछ जटिल और महत्वपूर्ण मामलों में अचानक रुकावटें आ सकती हैं. संयम से काम लें.

व्यापार व टैक्स: बिजनेस में अपने फायदे के लिए भी आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को तय समय पर पूरा करने में असमर्थ महसूस कर सकते हैं. टैक्स रिटर्न या सरकारी कागजों से जुड़े काम समय पर पूरे न होने के कारण कल चिंता का विषय बन सकते हैं. सामाजिक संबंधों को मजबूत करें.

ऑफिस व नौकरी: नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं की तलाश कल पूरी हो सकती है, उन्हें कोई अच्छा अवसर मिल सकता है. वर्कप्लेस पर समय पर काम पूरा करने के लिए अपने भटकते मन को एकाग्र करने की कोशिश करें. मार्केटिंग वाले लोग कल मार्केट में अपनी वाणी पर पूरा संयम रखें.

परिवार: पारिवारिक संपत्ति या जमीन-जायदाद को लेकर घर के सदस्यों के बीच किसी प्रकार का विवाद या तीखी बहस होने की आशंका है, शांत रहें.

शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - ऑफ व्हाइट, भाग्यशाली अंक - 4, अशुभ अंक - 7.

मीन राशि (Pisces)

चंद्रमा 7वें भाव में होने से कल आपको बिजनेस पार्टनर या जीवनसाथी के साथ बातचीत करते समय अहंकार से बचना होगा. 'भद्र योग' का कल आपको पूरा लाभ मिलेगा.

व्यापार व मुनाफा: व्यापारियों को कल मार्केट में अपनी होशियारी और कूटनीति के दांव-पेंच का इस्तेमाल करना होगा, तभी समस्याओं का हल निकलेगा. शिव योग के प्रभाव से पुराना बिजनेस ठीक चलेगा, जिससे आय में अच्छी वृद्धि होगी. पैतृक व्यवसाय में अधिक मुनाफे के लिए स्मार्ट वर्क करें.

करियर व ऑफिस: नए नौकरीपेशा जातक अभी पूरी तरह अपने करियर पर फोकस करें; ऑफिस में किसी प्रेम प्रसंग (Love Affair) के चक्कर में पड़कर अपना भविष्य दांव पर न लगाएं. नौकरी में कुछ सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. प्रतिद्वंद्वियों से सतर्क रहें.

परिवार व शिक्षा: घर-बाहर प्रसन्नता का माहौल रहेगा. किसी कारणवश बाहर जाने का प्लान कैंसिल करना पड़ सकता है, लेकिन परिवार के किसी दूर रह रहे सदस्य से वीडियो कॉलिंग के जरिए जुड़कर खुशी मिलेगी. छात्रों के करियर निर्माण के क्षेत्र में उम्मीद की नई किरण जगेगी.

शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - सुनहरा, भाग्यशाली अंक - 4, अशुभ अंक - 1.

यह भी पढ़ें- Numerology: मूलांक के अनुसार करें ये चमत्कारी गुप्त उपाय, नौकरी में प्रमोशन और बिजनेस में होगी धनवर्षा!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.