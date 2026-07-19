Vastu Tips: कई लोग मानते हैं कि घर में बार-बार होने वाली परेशानियों, आर्थिक रुकावटों या मानसिक अशांति का कारण वास्तु दोष भी हो सकता है. हालांकि हर समस्या का कारण वास्तु नहीं होता, लेकिन वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसे सरल उपाय बताए गए हैं जिन्हें अपनाने के लिए घर में तोड़-फोड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती. मान्यता है कि घर की कुछ चीजों में छोटे-छोटे बदलाव करके सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाया जा सकता है.

वास्तु विशेषज्ञों का कहना है कि यदि घर की दिशा, सजावट और कुछ वस्तुओं की सही व्यवस्था का ध्यान रखा जाए, तो वातावरण अधिक संतुलित और सकारात्मक महसूस हो सकता है.

वास्तु विशेषज्ञ क्या कहते हैं?

वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार, किसी भी घर में बड़ा निर्माण कार्य कराना हमेशा आवश्यक नहीं होता. कई बार छोटी-छोटी चीजों की सही व्यवस्था और नियमित साफ-सफाई भी सकारात्मक माहौल बनाने में मदद कर सकती है. वास्तु उपायों को धार्मिक और पारंपरिक मान्यताओं के रूप में देखा जाता है.

मुख्य दरवाजे की सफाई और रोशनी

वास्तु शास्त्र में मुख्य द्वार को ऊर्जा के प्रवेश का स्थान माना जाता है. यदि दरवाजे के आसपास गंदगी, टूटी हुई नेम प्लेट या खराब लाइट हो, तो उसे ठीक करना शुभ माना जाता है. साफ-सुथरा और रोशन प्रवेश द्वार घर में सकारात्मक वातावरण बनाने में सहायक माना जाता है.

टूटी हुई घड़ी और खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान हटाएं

घर में लंबे समय से पड़ी बंद घड़ियां, टूटे हुए शीशे या खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान रखने से बचने की सलाह दी जाती है. वास्तु मान्यताओं के अनुसार, ऐसी वस्तुएं नकारात्मकता का प्रतीक मानी जाती हैं. इन्हें हटाकर घर को व्यवस्थित रखना बेहतर माना जाता है.

फर्नीचर की सही व्यवस्था करें

यदि घर में भारी फर्नीचर बीच रास्ते में रखा हो या आवाजाही में बाधा बनता हो, तो उसकी जगह बदलना लाभदायक माना जाता है. खुली जगह और व्यवस्थित कमरों से घर में ऊर्जा का प्रवाह बेहतर माना जाता है.

उत्तर-पूर्व दिशा को रखें साफ

वास्तु शास्त्र में उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) को अत्यंत शुभ दिशा माना गया है. इस स्थान पर भारी सामान, कबाड़ या गंदगी जमा न होने दें. इस हिस्से को साफ और हल्का रखने की परंपरा है.

सूखे पौधों और कृत्रिम फूलों की जगह हरे पौधे रखें

सूखे या मुरझाए पौधों को हटाकर उनकी जगह स्वस्थ और हरे पौधे लगाने की सलाह दी जाती है. तुलसी, मनी प्लांट (उचित स्थान पर) या अन्य हरे पौधे सकारात्मक वातावरण का प्रतीक माने जाते हैं.

एस्ट्रोलॉजर, संजीत कुमार मिश्रा के अनुसार, वास्तु उपायों का उद्देश्य घर में सकारात्मकता और संतुलन बनाए रखना है. यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से घर की साफ-सफाई, उचित दिशा और सुव्यवस्थित वातावरण का ध्यान रखता है, तो मानसिक शांति और सकारात्मक सोच विकसित करने में मदद मिल सकती है. हालांकि किसी भी समस्या का समाधान केवल वास्तु उपायों पर निर्भर नहीं करता.

इन बातों का भी रखें ध्यान

घर में अनावश्यक कबाड़ जमा न करें.

रोज सुबह खिड़कियां खोलकर ताजी हवा आने दें.

पूजा स्थल को साफ और व्यवस्थित रखें.

टूटे हुए बर्तन और शीशे लंबे समय तक न रखें.

घर में नियमित सफाई और रोशनी का ध्यान रखें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.