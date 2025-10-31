एक्सप्लोरर
हैलोवीन की ही तरह 7 ऐसे भारतीय त्योहार जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं! देखें तस्वीरें
Indian festivals similar to Halloween: हर साल 31 अक्टूबर को दुनियाभर में हैलोवीन का त्योहार मनाया जाता है. भारत में भी हैलोवीन की ही तरह कई ऐसे त्योहार हैं, जिनका संबंध आत्माओं और पूर्वजों से है.
हैलोवीन जैसे भारतीय त्योहार
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9
Published at : 31 Oct 2025 09:00 AM (IST)
ऐस्ट्रो
9 Photos
हैलोवीन की ही तरह 7 ऐसे भारतीय त्योहार जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं! देखें तस्वीरें
ऐस्ट्रो
6 Photos
Panchak 2025: क्यों नहीं किए जाते पंचक में शुभ कार्य? जानें पंचक के प्रकार, प्रभाव और करने योग्य उपाय
ऐस्ट्रो
12 Photos
Tarot Prediction Today 31 October 2025: जानें शुक्रवार का टैरो राशिफल, कौन पाएगा सफलता और किसे रहेगा स्वास्थ्य का ध्यान
ऐस्ट्रो
6 Photos
आक का पौधा भक्ति का प्रतीक या अशुभ संकेत, जानिए वास्तु शास्त्र की नजर से इसका असली अर्थ
ऐस्ट्रो
5 Photos
नवंबर में बन रहा है देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा का शुभ संयोग, इन राशियों की होगी बल्ले-बल्ले!
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'सरदार पटेल को नहीं दिया गया उचित सम्मान...', अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना
दिल्ली NCR
Delhi Weather: जहरीली हवा के बीच अब नई मुसीबत! हफ्ते भर नहीं दिखेगी धूप, जानें मौसम विभाग का अलर्ट
विश्व
ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने छोटे भाई को किया बेदखल; छीने खिताब, शाही आवास से निकालने का आदेश
क्रिकेट
फ्री में कहां देख सकते हैं IND vs AUS दूसरा टी20 मैच, जानिए कितने बजे होगा शुरू?
Advertisement
ऐस्ट्रो
9 Photos
हैलोवीन की ही तरह 7 ऐसे भारतीय त्योहार जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं! देखें तस्वीरें
ऐस्ट्रो
6 Photos
Panchak 2025: क्यों नहीं किए जाते पंचक में शुभ कार्य? जानें पंचक के प्रकार, प्रभाव और करने योग्य उपाय
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion