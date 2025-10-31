हैलोवीन की ही तरह 7 ऐसे भारतीय त्योहार जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं! देखें तस्वीरें

भारत के ओडिशा राज्य में दिवाली के दिन लोग बड़ा बदुआ डाका नामक विशेष अनुष्ठान करते हैं. इस दिन परिवार के लोग घर के सामने इक्ट्ठा होकर जूट की लकड़ियों को जलाते हैं. जलती हुई जूट की लकड़ियों को हाथ में पकड़कर उड़िया भाषा में विशेष तरह के मंत्रों का उच्चार करते हैं. इस अनुष्ठान को करने का उद्देश्य पूर्वजों की आत्माओं को शांति प्रदान करने के साथ वापस अपनी दुनिया में जाने के लिए प्रेरित करते हैं.