हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलTarot Card Rashifal: टैरो कार्ड से जानें कैसे रहेगा आपका 9 अक्टूबर 2025 का दिन, पढ़ें टैरो राशिफल

Tarot Card Rashifal: टैरो कार्ड से जानें कैसे रहेगा आपका 9 अक्टूबर 2025 का दिन, पढ़ें टैरो राशिफल

Tarot Card Tarot Card Rashifal Predictions 9 October 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानें राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा  | Updated at : 08 Oct 2025 02:00 PM (IST)
Tarot Card Tarot Card Rashifal Predictions 9 October 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानें राशिफल.

टैरो कार्ड टैरो कार्ड राशिफल भविष्यवाणियां 9 अक्टूबर 2025

1/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आज अपना काम समय पर ना पूरा करने की वजह से मेष राशि वालों के लिए हाथ से महत्वपूर्ण अवसर निकल सकते हैं. अपनी फैमली की सलाह माने और लापरवाही कम करें. अपने निर्णय समय पर लें.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आज अपना काम समय पर ना पूरा करने की वजह से मेष राशि वालों के लिए हाथ से महत्वपूर्ण अवसर निकल सकते हैं. अपनी फैमली की सलाह माने और लापरवाही कम करें. अपने निर्णय समय पर लें.
2/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आज वृषभ राशि वाले किसी बड़ी समस्या से आसानी से राहत पा सकते हैं. आपने सही समय पर सही तरीका चुना जिससे आपकी समस्या का हल आसानी से निकल गया. अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग सही से करें.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आज वृषभ राशि वाले किसी बड़ी समस्या से आसानी से राहत पा सकते हैं. आपने सही समय पर सही तरीका चुना जिससे आपकी समस्या का हल आसानी से निकल गया. अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग सही से करें.
3/12
मिथुन राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए आज का समय शानदार है. आपको जल्द ही कोई बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं. आपका वर्कप्लेस पर जल्द प्रमोशन हो सकता है.
मिथुन राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए आज का समय शानदार है. आपको जल्द ही कोई बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं. आपका वर्कप्लेस पर जल्द प्रमोशन हो सकता है.
4/12
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन खास है. आज आपके लंबे समय से चल रहे चैलेंजेस का अंत हो सकता है. आपके लव रिलेशन सक्सेस नहीं हो पाएंगे. किसी भी नए बिजनेस की शुरुआत करने से पहले उसके सभी पहलुओं को जांच लें.
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन खास है. आज आपके लंबे समय से चल रहे चैलेंजेस का अंत हो सकता है. आपके लव रिलेशन सक्सेस नहीं हो पाएंगे. किसी भी नए बिजनेस की शुरुआत करने से पहले उसके सभी पहलुओं को जांच लें.
5/12
सिंह राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि सिंह राशि वालों को आज किसी की बात बुरी लग सकती है.प्रॉपर्टी पर चल रहा विवाद कोर्ट तक जा सकता है. लेकिन चीजें आपके फेवर में ही रहेंगी. भगवान पर भरोसा रखें.
सिंह राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि सिंह राशि वालों को आज किसी की बात बुरी लग सकती है.प्रॉपर्टी पर चल रहा विवाद कोर्ट तक जा सकता है. लेकिन चीजें आपके फेवर में ही रहेंगी. भगवान पर भरोसा रखें.
6/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि लंबे समय से आप जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी. आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप तरक्की की राह पर आगे बढ़ेंगे. किसी पर भी बहुत ज्यादा भरोसा करने से बचें.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि लंबे समय से आप जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी. आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप तरक्की की राह पर आगे बढ़ेंगे. किसी पर भी बहुत ज्यादा भरोसा करने से बचें.
7/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा. आज आपको धैर्य का फल प्राप्त हो सकता है. किसी भी काम में जल्दबाजी करने से बचें.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा. आज आपको धैर्य का फल प्राप्त हो सकता है. किसी भी काम में जल्दबाजी करने से बचें.
8/12
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि वालों को आज अपने आप को गलत संगत से दूर रखना होगा. आपकी गलत आदतों की वजह से आप परिवार से दूर हो सकते हैं. अपने व्यवहार में बदलाव लाएं.
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि वालों को आज अपने आप को गलत संगत से दूर रखना होगा. आपकी गलत आदतों की वजह से आप परिवार से दूर हो सकते हैं. अपने व्यवहार में बदलाव लाएं.
9/12
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि वाले आज किसी का असली चेहरा देख कर आश्चर्य में आ सकते हैं. आपका विश्वास टूट सकता है. लड़ाई किसी भी चीज का रास्ता नहीं है अपनी वाणीको मधुर रखें.
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि वाले आज किसी का असली चेहरा देख कर आश्चर्य में आ सकते हैं. आपका विश्वास टूट सकता है. लड़ाई किसी भी चीज का रास्ता नहीं है अपनी वाणीको मधुर रखें.
10/12
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मकर राशि वालों के आज का दिन शुभ रहेगा. आज आप स्थान, काम में परिवर्तन कर सकते हैं. इस चेंज का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. आपकी लव मैरिज करने की इच्छा को परिवार मना सकता है.
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मकर राशि वालों के आज का दिन शुभ रहेगा. आज आप स्थान, काम में परिवर्तन कर सकते हैं. इस चेंज का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. आपकी लव मैरिज करने की इच्छा को परिवार मना सकता है.
11/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन का अच्छा रहेगा. आज आपको आपके पुराने शानदार कर्मों का फल प्राप्त होगा. आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं और इसके लिए आज प्लैनिंग कर सकते हैं.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन का अच्छा रहेगा. आज आपको आपके पुराने शानदार कर्मों का फल प्राप्त होगा. आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं और इसके लिए आज प्लैनिंग कर सकते हैं.
12/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि वालों को आज कुछ ऐसे अवसर प्राप्त हो सकते हैं जिससे उन्हें लाभ होगा. आज आप दोस्त आपकी कामयाबी से जल सकते हैं. आप अपने प्यार पर आज शक सकते हैं.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि वालों को आज कुछ ऐसे अवसर प्राप्त हो सकते हैं जिससे उन्हें लाभ होगा. आज आप दोस्त आपकी कामयाबी से जल सकते हैं. आप अपने प्यार पर आज शक सकते हैं.
Published at : 08 Oct 2025 02:00 PM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Tarot Card Horoscope Tarot Card Reading

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: 2 साल बाद साथ आए अखिलेश यादव और आजम खान, सामने आई पहली तस्वीर
2 साल बाद साथ आए अखिलेश यादव और आजम खान, सामने आई पहली तस्वीर
विश्व
Pakistan Gang kidnap Indian: ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
क्रिकेट
Women's ODI World Cup Points Table: पहले स्थान से हटी टीम इंडिया, सबसे नीचे पहुंची पाकिस्तान, देखें महिला विश्व कप अंक तालिका का हाल
पहले स्थान से हटी टीम इंडिया, सबसे नीचे पहुंची पाकिस्तान, देखें महिला विश्व कप अंक तालिका में सभी टीमों का हाल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Kejriwal on Relief: सांसद Ashok Mittal के ऐलान पर बोले- 'सरकारों को करते सुना है, प्राइवेट आदमी को नहीं'
Defamation Suit: Red Chillies, Netflix को Delhi HC का नोटिस
Pawan Singh Wife Controversy: 'विधायिका' बनने के लिए 'ज्योति' का 'ड्रामा'? 'पवन' का पलटवार!
Pawan Singh Wife Controversy: 'विधायिका' बनने के लिए 'ज्योति' का 'ड्रामा'? 'पवन' का पलटवार!
Pawan Singh Y-Category Security: भोजपुरी स्टार को मिली सुरक्षा, CRPF कमांडो करेंगे निगरानी!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: 2 साल बाद साथ आए अखिलेश यादव और आजम खान, सामने आई पहली तस्वीर
2 साल बाद साथ आए अखिलेश यादव और आजम खान, सामने आई पहली तस्वीर
विश्व
Pakistan Gang kidnap Indian: ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
क्रिकेट
Women's ODI World Cup Points Table: पहले स्थान से हटी टीम इंडिया, सबसे नीचे पहुंची पाकिस्तान, देखें महिला विश्व कप अंक तालिका का हाल
पहले स्थान से हटी टीम इंडिया, सबसे नीचे पहुंची पाकिस्तान, देखें महिला विश्व कप अंक तालिका में सभी टीमों का हाल
बॉलीवुड
2025 में इन बॉलीवुड एक्टर्स की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई की, टॉप 5 में शाहरुख-सलमान नहीं, देखें लिस्ट
2025 में इन बॉलीवुड एक्टर्स की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई की, टॉप 5 में शाहरुख-सलमान नहीं
बिहार
Bihar Election 2025 Live: बिहार में चाचा बढाएंगे भतीजे की टेंशन, चिराग के लिए आसान नहीं होगी राह!
Bihar Election 2025 Live: बिहार में चाचा बढाएंगे भतीजे की टेंशन, चिराग के लिए आसान नहीं होगी राह!
जनरल नॉलेज
Trump Tariffs: भारत की किन-किन चीजों पर टैरिफ लगा चुके ट्रंप? एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट
भारत की किन-किन चीजों पर टैरिफ लगा चुके ट्रंप? एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट
रिलेशनशिप
Karwa Chauth Beauty Hacks: करवाचौथ की मेहंदी में मिला लें ये चीजें, पार्टनर संग मजबूत हो जाएगा रिश्ता
करवाचौथ की मेहंदी में मिला लें ये चीजें, पार्टनर संग मजबूत हो जाएगा रिश्ता
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget