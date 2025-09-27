हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Tarot Card Predictions 27 September 2025: मेष से लेकर मीन राशि के लिए कैसा रहेगा शनिवार का दिन! पढ़ें टैरो राशिफल

Tarot Card Predictions 27 September 2025: मेष से लेकर मीन राशि के लिए कैसा रहेगा शनिवार का दिन! पढ़ें टैरो राशिफल

Tarot Card Predictions 27 September 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. किस राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानिए सभी का हाल!

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा  | Updated at : 27 Sep 2025 01:12 AM (IST)
Tarot Card Predictions 27 September 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. किस राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानिए सभी का हाल!

टैरो कार्ड भविष्यवाणियां 27 सितंबर 2025

1/12
मेष टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों को आज अपनी सेहत को लेकर सावधान रहने की जरूरत है. आपकी बदलते मौसम के कारण तबीयत खराब हो सकती है. किसी बात को लेकर आज आपकी अपने माता- पिता से अनबन होने की संभावना है, अनावश्यक क्रोध न करें. मानसिक दृढ़ता से निर्णय लेकर काम करें.'
2/12
वृषभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशिवालों को सोच समझकर बोलने की जरूरत है. इस बात का भी ध्यान रखें कि आपकी वाणी से कोई आहत न हो यदि आप अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो आप अच्छे अवसर खो सकते हैं.
3/12
मिथुन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोगों जातकों का रुका हुआ धन आज वापस हो जाएगा. हालांकि, आपको संतान पक्ष की तरफ से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. कुल मिलाकर देखा जाए तो यह आपके लिए एक मिलाजुला दिन रहने वाला है.
4/12
कर्क टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशिवालों के लिए आज का दिन आर्थिक मामलों में काफी अच्छा रहने वाला है. आज आपके लिए आय के नए स्रोत खुलेंगे, आपका शांत चित्त आपको कई परेशानियों से बचाएगा, यश, मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.
5/12
सिंह टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, सिंह राशिवालों के लिए आज का दिन व्यापार के लिहाज से काफी अच्छा रहने वाला है. व्यापारिक स्थिति आशाजनक रहेगी, किसी नए उत्पाद या सेवा को शुरू करने में सफल हो सकते हैं, कारोबार का विस्तार करने के लिए समय अनुकूल है.
6/12
कन्या टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशिवालों के लिए समय बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है. व्यापार मालिकों और नौकरी पेशा दोनों के लिए धन लाभ का समय है, इस अवधि में आप अपने प्रतिस्पर्धियों पर हावी रहेंगे.
7/12
तुला टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशिवालों के लिए पारिवारिक सुख और धन में वृद्धि होने वाली है. इस समय आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और काफी समय से चली आ रही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी.
8/12
वृश्चिक टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशिवालों के लिए मिलाजुला रहेगा. आज आप अपना अधिकतर समय आलस्य के कारण बर्बाद कर देंगे. अपने काम में ध्यान देने से ज्यादा अपने कार्य के विषय में या अपने कार्य स्थान के बारे में अनावश्यक ही चर्चा करते रहने से आप अपना सौ प्रतिशत नहीं दे पाएंगे.
9/12
धनु टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स के अनुसार, धनु राशिवालों के लिए आज का दिन आर्थिक मुनाफा दिलाने वाला रहेगा. आज आपको आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है. साथ ही आज आपके लिए आज सभी क्षेत्रों में लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं, प्रेम संबंधों के प्रति आपका झुकाव अधिक रहेगा.
10/12
मकर टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातक आज बिजनेस या ऑफिस के किसी काम से लंबी यात्रा पर जा सकते हैं. आपकी यह यात्रा विदेश से जुड़ी हो सकती है. आपको आज यात्राओं से लाभ मिलेगा.
11/12
कुंभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशिवालों को आज अपने जीवनसाथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए. आपकी किस्मत का सितारा बदल रहा है, लेकिन मजबूत इच्छाशक्ति के बिना आप कामयाबी नहीं पा सकेंगे.
12/12
मीन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशिवालों के लिए आज किसी भी कार्य में ज्यादा हंसी खुशी दिखाना हानिकारक हो सकता है. आपको अपने परिवार के स्वास्थ्य, बीमारी या अन्य किसी क्षति पर कुछ पैसा खर्च करना पड़ सकता है.
Published at : 27 Sep 2025 01:12 AM (IST)
