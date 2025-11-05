शिक्षा तथा करियर: विधार्थियों के लिए यह माह शिक्षा में में व्यवधान आ सकता है उच्य शिक्षा की पढाई कर रहे है इस माह किसी से प्रेरणा ले शिक्षा में मजबूती आएगी किसी विषय में कमजोर है उस पर मेहनत करे ,प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे है मेहनत की जरुरत है करियर में संयम और शांति बनाए थोड़ी परेशानी आएगी स्थति को संभालने का प्रयास करे.