हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलMesh Masik Rashifal November 2025: मेष राशि चिंताओं से राहत, करियर और कारोबार में मिलेगी नई उड़ान

Mesh Masik Rashifal November 2025: मेष राशि चिंताओं से राहत, करियर और कारोबार में मिलेगी नई उड़ान

Monthly Horoscope November 2025: साल 2025 महीना नवंबर जल्द ही शुरू होने वाला. सभी 12 राशियों के लिए कैसे रहेगा यह नया महीना, यहां जानें मेष मासिक राशिफल (Masik Rashifal).

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा  | Updated at : 05 Nov 2025 12:55 PM (IST)
Monthly Horoscope November 2025: साल 2025 महीना नवंबर जल्द ही शुरू होने वाला. सभी 12 राशियों के लिए कैसे रहेगा यह नया महीना, यहां जानें मेष मासिक राशिफल (Masik Rashifal).

नवंबर 2025 मेष मासिक राशिफल

1/6
पारिवारिक जीवन: मेष राशि के लिए नवम्बर का महिना मिलाजुला रहेगा माह के दुसरे सप्ताह तक परेशानी होगी गुरु अच्छे स्थति में है शनि और मंगल पारिवारिक जीवन में बदलाव करेंगे परिवार के सदस्यों के साथ संवाद करते समय सावधानी रखे,अपने आप को संतुलन बनाकर रखे थोड़ी परेशानी आएगी लेकिन बड़े आराम से निकल जाएगा भाई को सहयोग करे घर के कार्य में मदद मिलेगा.
पारिवारिक जीवन: मेष राशि के लिए नवम्बर का महिना मिलाजुला रहेगा माह के दुसरे सप्ताह तक परेशानी होगी गुरु अच्छे स्थति में है शनि और मंगल पारिवारिक जीवन में बदलाव करेंगे परिवार के सदस्यों के साथ संवाद करते समय सावधानी रखे,अपने आप को संतुलन बनाकर रखे थोड़ी परेशानी आएगी लेकिन बड़े आराम से निकल जाएगा भाई को सहयोग करे घर के कार्य में मदद मिलेगा.
2/6
व्यापार तथा नौकरी: व्यापार में इस माह कोई खाश लाभ दिखाई नहीं देगा लेकिन नुकसान भी नहीं होगा, व्यापार में पूंजी का निवेश नहीं करे 23 नवम्बर से बिजनेस में लाभ दिखाई देगा.ऑनलाइन व्यापार किए है उनको लाभ होगा.नौकरी संभलकर करे विवाद से दूर रहे.कार्य क्षेत्र में बेवजह का समय बर्बाद नहीं करे अधिकारी के साथ तालमेल बनाकर रखे ,सहकर्मी पर विश्वास नहीं करे .
व्यापार तथा नौकरी: व्यापार में इस माह कोई खाश लाभ दिखाई नहीं देगा लेकिन नुकसान भी नहीं होगा, व्यापार में पूंजी का निवेश नहीं करे 23 नवम्बर से बिजनेस में लाभ दिखाई देगा.ऑनलाइन व्यापार किए है उनको लाभ होगा.नौकरी संभलकर करे विवाद से दूर रहे.कार्य क्षेत्र में बेवजह का समय बर्बाद नहीं करे अधिकारी के साथ तालमेल बनाकर रखे ,सहकर्मी पर विश्वास नहीं करे .
3/6
शिक्षा तथा करियर: विधार्थियों के लिए यह माह शिक्षा में में व्यवधान आ सकता है उच्य शिक्षा की पढाई कर रहे है इस माह किसी से प्रेरणा ले शिक्षा में मजबूती आएगी किसी विषय में कमजोर है उस पर मेहनत करे ,प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे है मेहनत की जरुरत है करियर में संयम और शांति बनाए थोड़ी परेशानी आएगी स्थति को संभालने का प्रयास करे.
शिक्षा तथा करियर: विधार्थियों के लिए यह माह शिक्षा में में व्यवधान आ सकता है उच्य शिक्षा की पढाई कर रहे है इस माह किसी से प्रेरणा ले शिक्षा में मजबूती आएगी किसी विषय में कमजोर है उस पर मेहनत करे ,प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे है मेहनत की जरुरत है करियर में संयम और शांति बनाए थोड़ी परेशानी आएगी स्थति को संभालने का प्रयास करे.
4/6
प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा पार्टनर को रूठने मनाने की प्रक्रिया लगी रहेगी छोटी ,छोटी बात पर विवाद नहीं करे ,16 नवम्बर के बाद रिश्ता मजबूत बनेगा ,पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्लान करे वैवाहिक जीवन में हल्की विवाद बनेगा,अविवाहित है सोसल मिडिया के द्वारा किसी के साथ आकर्षित हो सकते है.
प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा पार्टनर को रूठने मनाने की प्रक्रिया लगी रहेगी छोटी ,छोटी बात पर विवाद नहीं करे ,16 नवम्बर के बाद रिश्ता मजबूत बनेगा ,पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्लान करे वैवाहिक जीवन में हल्की विवाद बनेगा,अविवाहित है सोसल मिडिया के द्वारा किसी के साथ आकर्षित हो सकते है.
5/6
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करे मंगल शनि अच्छे स्थति में नहीं है खान -पान पर परहेज रखे बाहरी खाना से परेशानी बढेगी ,थकान बनेगा , अनिद्रा की शिकायत से परेशान रहेगे.
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करे मंगल शनि अच्छे स्थति में नहीं है खान -पान पर परहेज रखे बाहरी खाना से परेशानी बढेगी ,थकान बनेगा , अनिद्रा की शिकायत से परेशान रहेगे.
6/6
उपाय: शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करे. जरुरत मंद लोगो को भोजन कराए.
उपाय: शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करे. जरुरत मंद लोगो को भोजन कराए.
Published at : 05 Nov 2025 12:04 PM (IST)
Tags :
Masik Rashifal Aries Monthly Horoscope Mesh Rasifal

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव जीतने के बाद जोहरान ममदानी ने जवाहरलाल नेहरू को क्यों किया याद? दोहराई 1947 वाली बात
न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव जीतने के बाद जोहरान ममदानी ने जवाहरलाल नेहरू को क्यों किया याद? दोहराई 1947 वाली बात
बिहार
मोकामा में दिए बयान पर दर्ज हुआ केस तो क्या बोले ललन सिंह? 'जिस वीडियो की बात…'
मोकामा में दिए बयान पर दर्ज हुआ केस तो क्या बोले ललन सिंह? 'जिस वीडियो की बात…'
क्रिकेट
शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा पर भड़के युवराज सिंह, बोले- ‘दोनों को जूते से...'
शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा पर भड़के युवराज सिंह, बोले- ‘दोनों को जूते से...'
बॉलीवुड
शादी कब है? शाहरुख ख़ान ने पूछा तो रिंकू सिंह बोले - 'सर क्रिकेट से डेट मिलना मुश्किल...'
शादी कब है? शाहरुख ख़ान ने रिंकू सिंह से पूछा सवाल, क्रिकेटर ने दे दिया मजेदार जवाब
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

चुनाव से ठीक पहले Prashant Kishor की पार्टी को Munger में लगा बड़ा झटका
Bihar Election: विधानसभा चुनाव के बीच छपरा में पुलिस की बड़ी छापेमारी | Breaking | NDA | JDU
Rajasthan: भीलवाड़ा में एक डॉक्टर की हैवानियत का CCTV वीडियो आया सामने | Breaking
Bilaspur Train Accident: बिलासपुर में हुए हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत | Breaking
Jammu Kashmir News: कुपवाड़ा में दिखा खूबसूरत नजारा, पहाड़ों पर बिछी बर्फ की चादर

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
मध्यप्रदेश में निवेश, नवाचार और रोज़गार के संकल्प का अभ्युदय
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव जीतने के बाद जोहरान ममदानी ने जवाहरलाल नेहरू को क्यों किया याद? दोहराई 1947 वाली बात
न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव जीतने के बाद जोहरान ममदानी ने जवाहरलाल नेहरू को क्यों किया याद? दोहराई 1947 वाली बात
बिहार
मोकामा में दिए बयान पर दर्ज हुआ केस तो क्या बोले ललन सिंह? 'जिस वीडियो की बात…'
मोकामा में दिए बयान पर दर्ज हुआ केस तो क्या बोले ललन सिंह? 'जिस वीडियो की बात…'
क्रिकेट
शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा पर भड़के युवराज सिंह, बोले- ‘दोनों को जूते से...'
शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा पर भड़के युवराज सिंह, बोले- ‘दोनों को जूते से...'
बॉलीवुड
शादी कब है? शाहरुख ख़ान ने पूछा तो रिंकू सिंह बोले - 'सर क्रिकेट से डेट मिलना मुश्किल...'
शादी कब है? शाहरुख ख़ान ने रिंकू सिंह से पूछा सवाल, क्रिकेटर ने दे दिया मजेदार जवाब
ट्रेंडिंग
Goa Viral video: गोवा में विदेशी महिलाओं से बदतमीजी! खुलेआम छेड़ रहे मनचलों ने खूब मचाया उत्पात- वीडियो वायरल
गोवा में विदेशी महिलाओं से बदतमीजी! खुलेआम छेड़ रहे मनचलों ने खूब मचाया उत्पात- वीडियो वायरल
यूटिलिटी
पीएम किसान योजना किस्त आपके खाते में आएगी या नहीं, पहले ही कर लें चेक
पीएम किसान योजना किस्त आपके खाते में आएगी या नहीं, पहले ही कर लें चेक
नौकरी
क्या है रेलवे में भर्ती का पूरा क्राइटेरिया? एक क्लिक में समझें पूरा गणित
क्या है रेलवे में भर्ती का पूरा क्राइटेरिया? एक क्लिक में समझें पूरा गणित
विश्व
Typhoon Kalmaegi: 120 KMPH की रफ्तार से हवाएं, तबाही लेकर गुजरा तूफान ‘कालमेगी’, उड़ गईं घरों की छतें, 52 की मौत
120 KMPH की रफ्तार से हवाएं, तबाही लेकर गुजरा तूफान ‘कालमेगी’, उड़ गईं घरों की छतें, 52 की मौत
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget