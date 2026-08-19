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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Card Rashifal: टैरो राशिफल 20 अगस्त 2026, धनु राशि पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा, तुला को चौतरफा लाभ; जानें मेष से मीन का भविष्य

Tarot Card Rashifal: टैरो राशिफल 20 अगस्त 2026, धनु राशि पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा, तुला को चौतरफा लाभ; जानें मेष से मीन का भविष्य

Tarot Rashifal 20 August 2026: टैरो राशिफल, नीतिका शर्मा से जानें आज का भाग्य. धनु को लक्ष्मी कृपा से लाभ, तुला को चौतरफा फायदा. वृषभ को जॉब में तरक्की. पढ़ें मेष से मीन राशि का पूरा दैनिक फलादेश.

Written By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 19 Aug 2026 06:57 PM (IST)
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Tarot Rashifal 20 August 2026: अगस्त महीने का यह गुरुवार सभी 12 राशियों के लिए करियर में तरक्की, चौतरफा धन लाभ और पारिवारिक शांति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है. आज ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं, यह जानने के लिए हमने बात की प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

आज धनु राशि पर मां वैभव लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और तुला राशि वालों को चौतरफा लाभ मिलेगा, वहीं मिथुन राशि के जातकों को निराशा छोड़कर आगे बढ़ने और वृषभ राशि वालों को खर्चों पर नियंत्रण रखने की सलाह दी गई है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा.

मेष टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन काफी अच्छा साबित होगा. क्योंकि, आज आप अपनी रणनीति और मैनेजमेंट से आप सभी बाधाओं को पार कर लेंगे. आज आपको धन संपत्ति प्राप्त करने के अच्छे अवसर मिल सकते हैं. हालांकि, वरिष्ठ अधिकारी आप पर काम का थोड़ा दबाव बना सकते हैं.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृषभ राशि के लोगों का पूरा फोकस आज कार्यक्षेत्र को पूरी तरह से व्यवस्थित करने पर रहेगा. आज आपकी बेहतरीन प्रेजेंटेशन स्किल्स आपको तरक्की और सम्मान दिला सकती हैं. प्राइवेट नौकरी करने वालों की आर्थिक स्थिति आज काफी मजबूत होगी. आपको सलाह है कि अपने खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखें वैसे तो आपको अच्छा धन लाभ मिल सकता है.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोगों को आज काफी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है. मनचाही सफलता न मिलने से आपको निराशा हो सकती है. आपको सलाह है कि आप अपनी प्रतिभा का उपयोग करते रहें. क्योंकि, आपको आने वाले दिनों में सफलता मिल सकता है. हालांकि, आज निडर होकर निवेश कर सकते हैं. निवेश से आने वाले दिनों में लाभ मिल सकता है.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ रहने वाला है. बस आपको सलाह है कि आप सही दिशा में अपने प्रयास करें. कई काम एक साथ पूरे करने पड़ सकते हैं. वहीं, आज आपको अपने जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. आज आपका मन कामकाज के मामले में बहुत ही प्रसन्न रहने वाला है क्योंकि, आपके काम से आज कार्यस्थल पर सीनियर और जूनियर सब ही खुश रहेंगे.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन उत्साह से भरा रहने वाला है. पुराने अधूरे काम पूरे होंगे. हालांकि, आज नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. आज आपको कोई अच्छा अनुभव मिल सकता है. आज का दिन आपको खूब मान सम्मान में वृद्धि कराने वाला रहेगा.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन चुनौतियां लेकर आने वाला है. आज आप सभी चुनौतियों को अच्छे से पार कर लेंगे. हालांकि, आज आपको अपने अनुभवों से अच्छा लाभ मिल सकता है. साथ ही परिवार का हर एक सदस्य आज आपको हर मामले में पूरा सपोर्ट करेंगे. उनकी मदद से आपको धन प्राप्ति हो सकती है.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि तुला राशि के लोगों को आज घर-परिवार में चल रहे विवाद से आज आपको राहत मिलेगी. आप अपने परिवार में चल रहे सभी विवाद आज अपनी बुद्धिमत्ता से सुलझा लेंगे. साथ ही आज आपको अपने पुराने संपर्कों से लाभ मिल सकता है. आज चौतरफा लाभ मिलने की संभावनाएं हैं. आपको कामकाज में सफलता मिल सकती हैं.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि के लोगों के लिए दिन बेहद उन्नतिकारक रहेगा. क्योंकि, कला और रचनात्मकता से जुड़े जातकों को खूब मान सम्मान मिलने वाला है. आज लोगों से मिला मान सम्मान आपको नए अवसर मिल सकता है. निवेश से आपको लाभ मिलेगा इसलिए आज थोड़ा सोच विचार करने के बाद ही फैसला लें और अपने परिवार के वरिष्ठ सदस्यों से सलाह जरुर लें.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि के लोगों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है. क्योंकि, आज आपको अपने परिवारवालों का पूरा सहयोग मिलेगा. साथ ही आज आपको अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं. वहीं, आज आपको मनचाहा लाभ प्राप्त होगा और मां वैभव लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के लोगों के मन में आज कामकाज को लेकर नई विचार आएंगे. यह विचार आपको जल्द ही सफलता दिला सकते हैं. साथ ही आपके कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी शुरु हो सकते हैं. बच्चों से संबंधित कार्यों में जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन उत्साह और उमंग से भरा रहने वाला है. व्यापार विस्तार के लिए नई योजनाएं बनाने का सही समय है. देखा जाए तो आज आपको भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा. हालांकि, आज आप लंबे समय के लिए निवेश करने में सफल होंगे.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के लोग आज रिसर्च आदि के काम में ज्यादा मन लगाएंगे. कामकाज को आसान बनाने के लिए आप किसी बड़े बदलाव की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और मनचाही मुराद पूरी होगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 19 Aug 2026 06:57 PM (IST)
Tags :
Tarot Horoscope Rashifal Tarot Card Reading Tarot Rashifal 20 August 2026
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