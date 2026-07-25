Kargil Vijay Diwas 2026: हर साल 26 जुलाई को भारत में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है. यह दिन भारतीय सेना के अदम्य साहस, बलिदान और देशभक्ति को समर्पित है. इस अवसर पर कई लोगों के मन में यह सवाल भी आता है कि क्या ज्योतिष में ऐसे योग बताए गए हैं, जो किसी व्यक्ति को सेना, पुलिस या सुरक्षा बलों में करियर बनाने की प्रेरणा देते हैं?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुंडली में कुछ ग्रहों और भावों की मजबूत स्थिति व्यक्ति को साहसी, अनुशासित और जोखिम उठाने वाला बना सकती है. हालांकि, किसी भी करियर का निर्धारण केवल ग्रहों से नहीं, बल्कि शिक्षा, मेहनत, योग्यता और अवसरों से भी होता है.

सैनिक बनने में किन ग्रहों की भूमिका मानी जाती है?

ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को साहस, पराक्रम, ऊर्जा और युद्ध कौशल का कारक माना गया है. यदि कुंडली में मंगल मजबूत हो और शुभ स्थिति में हो, तो व्यक्ति में नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और कठिन परिस्थितियों का सामना करने का साहस देखा जाता है.

वहीं सूर्य ग्रह को प्रशासन, सम्मान, नेतृत्व और सरकारी सेवा का कारक माना जाता है. मजबूत सूर्य व्यक्ति को अनुशासन, जिम्मेदारी और राष्ट्र सेवा की भावना प्रदान करने वाला माना जाता है.

शनि ग्रह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. शनि व्यक्ति को धैर्य, अनुशासन, कठिन परिश्रम और विपरीत परिस्थितियों में डटे रहने की क्षमता देता है. सेना जैसी सेवाओं में ये गुण बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं.

कुंडली के कौन-से भाव होते हैं महत्वपूर्ण?

ज्योतिष के अनुसार, तीसरा भाव साहस, पराक्रम और जोखिम उठाने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है. छठा भाव प्रतियोगिता, सेवा और शत्रुओं पर विजय से जुड़ा माना जाता है, जबकि दसवां भाव करियर और कार्यक्षेत्र का सूचक होता है.

यदि इन भावों पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो या मंगल, सूर्य और शनि का अच्छा संबंध बने, तो इसे रक्षा सेवाओं के लिए अनुकूल संकेतों में गिना जाता है.

क्या केवल ग्रह देखकर सेना में नौकरी मिल सकती है?

इस सवाल का जवाब नहीं है. ज्योतिष संभावनाओं और प्रवृत्तियों की बात करता है. सेना में चयन के लिए शारीरिक फिटनेस, लिखित परीक्षा, मेडिकल टेस्ट, मानसिक क्षमता और कठिन प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है. इसलिए केवल कुंडली के आधार पर किसी व्यक्ति का करियर तय नहीं किया जा सकता.

एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा के अनुसार, मंगल, सूर्य और शनि को सैनिक जीवन से जुड़े प्रमुख ग्रह माना जाता है. यदि ये ग्रह कुंडली में शुभ स्थिति में हों और संबंधित भावों को मजबूत करें, तो व्यक्ति में साहस, अनुशासन और नेतृत्व जैसे गुण विकसित हो सकते हैं.

उनका कहना है कि ज्योतिष केवल संभावनाओं का संकेत देता है. किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए मेहनत, समर्पण, सही मार्गदर्शन और निरंतर अभ्यास सबसे अधिक जरूरी है.

कारगिल विजय दिवस हमें भारतीय सैनिकों के साहस और बलिदान की याद दिलाता है. ज्योतिष में कुछ ग्रहों और योगों को रक्षा सेवाओं के लिए अनुकूल माना गया है, लेकिन किसी भी व्यक्ति का भविष्य उसके कर्म, योग्यता और प्रयासों पर ही सबसे अधिक निर्भर करता है.

FAQ

सैनिक बनने का कारक ग्रह कौन-सा माना जाता है?

ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को साहस और पराक्रम का प्रमुख कारक माना जाता है.

क्या सूर्य ग्रह भी सेना में करियर से जुड़ा है?

हां. सूर्य को नेतृत्व, सरकारी सेवा और सम्मान का कारक माना जाता है.

कौन-से भाव रक्षा सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं?

तीसरा, छठा और दसवां भाव महत्वपूर्ण माने जाते हैं.

क्या केवल कुंडली देखकर सेना में चयन हो सकता है?

नहीं. चयन शिक्षा, परीक्षा, शारीरिक क्षमता, मेडिकल फिटनेस और प्रदर्शन पर निर्भर करता है.

कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है?

हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है.

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