धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKargil Vijay Diwas 2026: सैनिक बनने का सपना देख रहे हैं? जानिए कुंडली में किन ग्रहों से बनता है आर्मी जॉइन करने का योग

Kargil Vijay Diwas 2026: सैनिक बनने का सपना देख रहे हैं? जानिए कुंडली में किन ग्रहों से बनता है आर्मी जॉइन करने का योग

Kargil Vijay Diwas 2026 पर जानिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सैनिक बनने में किन ग्रहों और भावों की भूमिका मानी जाती है. साथ ही समझें कि सफलता में मेहनत और योग्यता का महत्व क्यों सबसे अधिक है.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 25 Jul 2026 04:14 PM (IST)
Preferred Sources

Kargil Vijay Diwas 2026: हर साल 26 जुलाई को भारत में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है. यह दिन भारतीय सेना के अदम्य साहस, बलिदान और देशभक्ति को समर्पित है. इस अवसर पर कई लोगों के मन में यह सवाल भी आता है कि क्या ज्योतिष में ऐसे योग बताए गए हैं, जो किसी व्यक्ति को सेना, पुलिस या सुरक्षा बलों में करियर बनाने की प्रेरणा देते हैं?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुंडली में कुछ ग्रहों और भावों की मजबूत स्थिति व्यक्ति को साहसी, अनुशासित और जोखिम उठाने वाला बना सकती है. हालांकि, किसी भी करियर का निर्धारण केवल ग्रहों से नहीं, बल्कि शिक्षा, मेहनत, योग्यता और अवसरों से भी होता है.

सैनिक बनने में किन ग्रहों की भूमिका मानी जाती है?

ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को साहस, पराक्रम, ऊर्जा और युद्ध कौशल का कारक माना गया है. यदि कुंडली में मंगल मजबूत हो और शुभ स्थिति में हो, तो व्यक्ति में नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और कठिन परिस्थितियों का सामना करने का साहस देखा जाता है.

वहीं सूर्य ग्रह को प्रशासन, सम्मान, नेतृत्व और सरकारी सेवा का कारक माना जाता है. मजबूत सूर्य व्यक्ति को अनुशासन, जिम्मेदारी और राष्ट्र सेवा की भावना प्रदान करने वाला माना जाता है.

शनि ग्रह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. शनि व्यक्ति को धैर्य, अनुशासन, कठिन परिश्रम और विपरीत परिस्थितियों में डटे रहने की क्षमता देता है. सेना जैसी सेवाओं में ये गुण बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं.

कुंडली के कौन-से भाव होते हैं महत्वपूर्ण?

ज्योतिष के अनुसार, तीसरा भाव साहस, पराक्रम और जोखिम उठाने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है. छठा भाव प्रतियोगिता, सेवा और शत्रुओं पर विजय से जुड़ा माना जाता है, जबकि दसवां भाव करियर और कार्यक्षेत्र का सूचक होता है.

यदि इन भावों पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो या मंगल, सूर्य और शनि का अच्छा संबंध बने, तो इसे रक्षा सेवाओं के लिए अनुकूल संकेतों में गिना जाता है.

क्या केवल ग्रह देखकर सेना में नौकरी मिल सकती है?

इस सवाल का जवाब नहीं है. ज्योतिष संभावनाओं और प्रवृत्तियों की बात करता है. सेना में चयन के लिए शारीरिक फिटनेस, लिखित परीक्षा, मेडिकल टेस्ट, मानसिक क्षमता और कठिन प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है. इसलिए केवल कुंडली के आधार पर किसी व्यक्ति का करियर तय नहीं किया जा सकता.

एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा के अनुसार, मंगल, सूर्य और शनि को सैनिक जीवन से जुड़े प्रमुख ग्रह माना जाता है. यदि ये ग्रह कुंडली में शुभ स्थिति में हों और संबंधित भावों को मजबूत करें, तो व्यक्ति में साहस, अनुशासन और नेतृत्व जैसे गुण विकसित हो सकते हैं.

उनका कहना है कि ज्योतिष केवल संभावनाओं का संकेत देता है. किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए मेहनत, समर्पण, सही मार्गदर्शन और निरंतर अभ्यास सबसे अधिक जरूरी है.

कारगिल विजय दिवस हमें भारतीय सैनिकों के साहस और बलिदान की याद दिलाता है. ज्योतिष में कुछ ग्रहों और योगों को रक्षा सेवाओं के लिए अनुकूल माना गया है, लेकिन किसी भी व्यक्ति का भविष्य उसके कर्म, योग्यता और प्रयासों पर ही सबसे अधिक निर्भर करता है.

FAQ

सैनिक बनने का कारक ग्रह कौन-सा माना जाता है?

ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को साहस और पराक्रम का प्रमुख कारक माना जाता है.

क्या सूर्य ग्रह भी सेना में करियर से जुड़ा है?

हां. सूर्य को नेतृत्व, सरकारी सेवा और सम्मान का कारक माना जाता है.

कौन-से भाव रक्षा सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं?

तीसरा, छठा और दसवां भाव महत्वपूर्ण माने जाते हैं.

क्या केवल कुंडली देखकर सेना में चयन हो सकता है?

नहीं. चयन शिक्षा, परीक्षा, शारीरिक क्षमता, मेडिकल फिटनेस और प्रदर्शन पर निर्भर करता है.

कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है?

हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है.

यह भी पढ़े- Kanwar Yatra 2026: क्या है जल चढ़ाने की सही धार्मिक विधि? एक छोटी सी भूल से भी अधूरी मानी जा सकती है यात्रा

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
Read More
Published at : 25 Jul 2026 03:31 PM (IST)
Tags :
Mars In Astrology Kargil Vijay Diwas 2026 Soldier Yoga
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Kargil Vijay Diwas 2026: सैनिक बनने का सपना देख रहे हैं? जानिए कुंडली में किन ग्रहों से बनता है आर्मी जॉइन करने का योग
Kargil Vijay Diwas 2026: सैनिक बनने का सपना देख रहे हैं? जानिए कुंडली में किन ग्रहों से बनता है आर्मी जॉइन करने का योग
राशिफल
Kal Ka Rashifal 26 July 2026: कल धनु, तुला, वृषभ और कुंभ राशि के जातकों को गजकेसरी योग से बंपर धन लाभ और व्यापारिक सफलता मिलेगी
कल का राशिफल 26 जुलाई 2026, रविवार को गजकेसरी योग का महासंयोग, धनु और वृषभ राशि वालों को मिलेगा बंपर धन लाभ! पढ़ें, मेष से मीन तक का राशिफल
राशिफल
टैरो राशिफल 26 जुलाई से 1 अगस्त 2026: इस हफ्ते सिंह राशि वालों का होगा प्रमोशन, मीन और धनु का मजबूत होगा आर्थिक पक्ष; पढ़ें मेष से मीन का भाग्य
टैरो राशिफल 26 जुलाई से 1 अगस्त 2026: इस हफ्ते करियर, प्रेम और धन के लिए क्या कहते हैं कार्ड्स, जानें 12 राशियों का साप्ताहिक टैरो राशिफल
राशिफल
Aaj Ka Meen Rashifal 25 July 2026: ब्रह्म योग से धन लाभ के योग, करियर और बिजनेस में मिलेगी सफलता
ब्रह्म योग से धन लाभ के योग, करियर और बिजनेस में मिलेगी सफलता
Advertisement

वीडियोज

Ishqnama Review: Shehnaaz Gill और Jai Randhhawa की दिल छू लेने वाली लव स्टोरी
The India Story Review: खाने और सेहत पर बड़ा सवाल उठाती Shreyas Talpade की फिल्म
Bollywood News: युवा सड़कों पर, स्टार्स अपने स्वैग में, ट्रोल्स बोले—
Udne ki Asha: Renuka को चौखट पर देख हक्के-बक्के रहे Sachin-Sailee, बीते दुखों की यादें ताजा
Badshah-Isha Rikhi के Viral Post ने बढ़ाई हलचल, क्या शादी में सब कुछ ठीक नहीं?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कांग्रेस का आया पहला रिएक्शन, कहा - 'घबराहट में सरकार ने...'
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कांग्रेस का आया पहला रिएक्शन, कहा - 'घबराहट में सरकार ने...'
दिल्ली NCR
'अब देश में हर गलती की...', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे AAP नेता संजय सिंह का बड़ा बयान
'अब देश में हर गलती की...', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे AAP नेता संजय सिंह का बड़ा बयान
इंडिया
'तानाशाही नहीं चलेगी, सरकार को...' धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जानें क्या बोलीं प्रियंका गांधी?
'तानाशाही नहीं चलेगी, सरकार को...' धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जानें क्या बोलीं प्रियंका गांधी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'नकल माफिया मिट्टी में...' धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बीच सीएम योगी का बड़ा बयान
'नकल माफिया मिट्टी में...' धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बीच सीएम योगी का बड़ा बयान
बिजनेस
Dharmendra Pradhan Networth: कितनी है धर्मेंद्र प्रधान की नेटवर्थ, जिन्होंने CJP प्रोटेस्ट के बाद दिया इस्तीफा
Dharmendra Pradhan Networth: कितनी है धर्मेंद्र प्रधान की नेटवर्थ, जिन्होंने CJP प्रोटेस्ट के बाद दिया इस्तीफा
दिल्ली NCR
जंतर-मंतर प्रोटेस्ट: 18 मेट्रो स्टेशन बंद, सरकार संग आज फिर बैठक; जानें CJP का नया प्लान?
जंतर-मंतर प्रोटेस्ट: 18 मेट्रो स्टेशन बंद, सरकार संग आज फिर बैठक; जानें CJP का नया प्लान?
इंडिया
'पूरे देश में होगा...', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी CJP, मीटिंग से ठीक पहले केंद्र सरकार को दिया अल्टीमेटम
'पूरे देश में होगा...', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी CJP, मीटिंग से ठीक पहले केंद्र सरकार को दिया अल्टीमेटम
ट्रेंडिंग
CJP Protest Viral Video : CJP के प्रोटेस्ट में कुत्ता लेकर पहुंच गया स्टूडेंट, देखते ही डांस करने लगे प्रदर्शनकारी; वीडियो वायरल
CJP के प्रोटेस्ट में कुत्ता लेकर पहुंच गया स्टूडेंट, देखते ही डांस करने लगे प्रदर्शनकारी; वीडियो वायरल
ABP NEWS
Viral Video : ACP विवेक भगत पर जनसेवा हमले का वीडियो आया सामने!
Viral Video : ACP विवेक भगत पर जनसेवा हमले का वीडियो आया सामने!
ABP NEWS
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike : PM Modi ने पोस्ट कर वांगचुक से की थी अनशन तोड़ने की अपील!
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike : PM Modi ने पोस्ट कर वांगचुक से की थी अनशन तोड़ने की अपील!
ABP NEWS
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike News : अनशन तोड़ने के बाद क्या थे वांगचुक के पहले शब्द?
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike News : अनशन तोड़ने के बाद क्या थे वांगचुक के पहले शब्द?
ABP NEWS
Viral Video : करंट की चपेट में आने से बाप-बेटे की मौत... केतकी सिंह का गुस्सा हुआ वायरल!
Viral Video : करंट की चपेट में आने से बाप-बेटे की मौत... केतकी सिंह का गुस्सा हुआ वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : गाड़ियां पानी में डूबीं, बस की हेडलाइट चमकती रही!
Viral Video : गाड़ियां पानी में डूबीं, बस की हेडलाइट चमकती रही!
Embed widget