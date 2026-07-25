धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलटैरो राशिफल 26 जुलाई से 1 अगस्त 2026: इस हफ्ते सिंह राशि वालों का होगा प्रमोशन, मीन और धनु का मजबूत होगा आर्थिक पक्ष; पढ़ें मेष से मीन का भाग्य

टैरो राशिफल 26 जुलाई से 1 अगस्त 2026: इस हफ्ते सिंह राशि वालों का होगा प्रमोशन, मीन और धनु का मजबूत होगा आर्थिक पक्ष; पढ़ें मेष से मीन का भाग्य

Tarot Saptahik Rashifal: (26 जुलाई से 1 अगस्त 2026): इस हफ्ते किन राशियों पर बरसेगी लक्ष्मी और किसे मिलेगा बड़ा सरप्राइज? नीतिका शर्मा से जानिए मेष से लेकर मीन राशि तक का सटीक साप्ताहिक फलादेश.

Written By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 25 Jul 2026 11:56 AM (IST)
Preferred Sources

Weekly Tarot Horoscope 26 July to 1 August 2026: जुलाई के अंत और अगस्त 2026 की शुरुआत के साथ यह नया सप्ताह सभी 12 राशियों के लिए करियर, धन लाभ और पारिवारिक संबंधों के लिहाज से क्या नए संकेत दे रहा है? ग्रहों और टैरो कार्ड्स के इन गुप्त इशारों को समझने के लिए हमने बात की प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

यह सप्ताह सिंह और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए पदोन्नति और नई नौकरी के सुनहरे दरवाजे खोलने वाला है, वहीं वृषभ और कन्या राशि वालों को अनचाहे खर्चों, यात्रा की सुरक्षा और संपत्ति के मामलों में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है.

मेष टैरो साप्ताहिक राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मेष राशि के लोगों का ध्यान इस सप्ताह कार्यक्षेत्र और स्वास्थ्य दोनों पर रहेगा. आपको सलाह है कि इस दौरान लंबी यात्राओं से बचें क्योंकि थकान के कारण आपको काफी शारीरिक परेशानियां हो सकती हैं. घर परिवारवालों के साथ आपके पुराने मतभेद कम होंगे और परिजनों का साथ आपके मनोबल को बढ़ाएगा. इस सप्ताह आपको महसूस होगा की आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ रहा है.

वृषभ टैरो साप्ताहितक राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृषभ राशि के लोगों को इस सप्ताह कोशिश करनी है कि आप अनावश्यक खर्चों से परहेज करें. क्योंकि, इस हफ्ते किए गए खर्चे आपको कठिनाई में डाल सकता है, इसलिए सावधानी बरतें. अपने रिश्ते को सुधारने के लिए जीवनसाथी की भावनाओं को समझें और उन्हें महत्व दें.आने वाला समय आपके लिए बेहतर अवसर लेकर आएगा. इसलिए यह सप्ताह थोड़ी बुद्धिमानी और धैर्य के साथ बीता लें.

मिथुन टैरो साप्ताहिक राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह आपका व्यक्तित्व और आकर्षण लोगों को प्रभावित करेगा. इस सप्ताह परिवारजनों और जीवनसाथी का सहयोग मिलने से घर का वातावरण सुखद और प्रेमपूर्ण रहेगा. आपको सलाह है कि कार्यक्षेत्र में अपने विचारों को पूरे आत्मविश्वास के साथ रखें. इस हफ्ते लिए गए प्रयास से आपको सफलता तो मिलेगी ही साथ ही मान सम्मान भी बढ़ेगा.

कर्क टैरो साप्ताहिक राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के लोगों को इस सप्ताह थोड़ा एकस्ट्रा एफोर्ट डालने पड़ेंगे. आपके साथी को आपकी उपस्थिति और सहयोग की आवश्यकता है. बस कोशिश करें की आप समय निकालकर उनके साथ जुड़ने की कोशिश करें. इस राशि के विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छे परिणाम पाएंगे साथ ही प्रेम संबंधों में भी स्थिरता रहेगी. करियर में व्यवसाय में प्रगति और लाभ के योग बन रहे हैं.

सिंह टैरो साप्ताहिक राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, सिंह राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह सफलता की तरफ लेकर जाएगा. नौकरीरपेशा लोगों को इस सप्ताह कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां और पदोन्नति मिल सकती है. जिन प्रयासों और संपर्कों को आप अभी मजबूत कर रहे हैं, वे भविष्य में लाभकारी साबित होंगे. जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है. कुलमिलाकर यह समय आपकी मेहनत का फल प्रदान करने वाला साबित होगा.

कन्या टैरो साप्ताहिक राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशि के लोगों को इस हफ्ते काफी मेहनत करनी पड़ सकती है. हो सकता है कि इस हफ्ते आपके कुछ काम आखिरी क्षणों में अटक जाएं. आपको सलाह है कि जायदाद और संपत्ति संबंधी मामलों में सोच समझकर ही निर्णय लें. अगर आप यात्रा पर कहीं जा रहे हैं तो घर की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करके जाएं. परिवार में विवाद की संभावना है और जीवनसाथी से अपेक्षित सहयोग न मिल पाने की वजह से मन भारी हो सकता है.

तुला टैरो साप्ताहिक राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के लोगो को आज कानूनी मामलों में काफी रुकवटों का सामना करना पड़ सकता है. आपको सलाह है कि अपनी माता की सेहत का विशेष ख्याल रखें. इस सप्तह आर्थिक मामलों में आपको थोड़ा सब्र करना होगा क्योंकि, आपकी आय में धीरे-धीरे वृद्धि होगी, लेकिन अनियमित दिनचर्या परेशानी बढ़ा सकती है. संयम और अनुशासन से हालात आपके पक्ष में होंगे.

वृश्चिक टैरो साप्ताहिक राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृश्चिक राशि के लोगों के लिए सप्ताह बहुत ही लाभकारी रहने वाला है क्योंकि, कोई नया नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है, लेकिन निर्णय जल्दबाजी में न लें. माता पिता के संबंध अपने बच्चों के साथ पहले से काफी अच्छे होंगे और आपकी उनके साथ नज़दीकियां बढ़ेंगी. व्यापार में नए अनुबंध होंगे और कानूनी मामलों में सावधानी बरतना जरूरी है. पार्टनर के साथ छोटी यात्रा या घूमने-फिरने का मौका मिलेगा.

धनु टैरो साप्ताहिक राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि के लोगों के लिए सप्ताह धनु राशि के लोगों के लिए खुशियों से भरा रहने वाला है. लेकिन, आपको सलाह है कि इस हफ्ते प्रेम संबंधों में किसी बात को लेकर जल्दबाजी न करें. हालांकि प्रेम संबंधों में जल्दबाजी न करें क्योंकि आकर्षण और वास्तविक प्रेम मंग अंतर करना आवश्यक है. बात करें आपकी आर्थिक स्थिति की तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और सामाजिक जीवन सक्रिय बना रहेगा.

मकर टैरो साप्ताहिक राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मकर राशि के लोगों के लिए इस हफ्ते किए गए प्रयास अनुकूल परिणाम देंगे. इस हफ्ते आपके लिए नए संपर्क और रिश्ते विशेष लाभकारी साबित होंगे. आप इस हफ्ते आपकी आर्थिक योजनाओं पर काम आगे बढ़ाएंगे. आपको सलाह है कि वाहन चलाते समय सावधानी रखें. संतान से आपको सहयोग और प्रेरणा मिलेगा.

कुंभ टैरो साप्ताहिक राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जो लोग मीडिया प्रकाशन और जनसंपर्क से जुड़े लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी रहेगा. आपको सलाह है कि कामकाज में थोड़ी गंभीरता रखें और कोशिश करें की आप दिखावे से बचें. इस हफ्ते आप नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते. प्रभावशाली लोगों से आपकी मुलाकात होगी. अध्ययन और आत्मविकास के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी.

मीन टैरो साप्ताहिक राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणवा के अनुसार, मीन राशि के लोगो इस सप्ताह नए कार्यों और जिम्मेदारियों में व्यस्त रहेंगे. आपकी आर्थिक स्थिति इस हफ्ते मजबूत होगी लेकिन, किसी किसी रिश्तेदार या अपनी सेहत की चिंता मन को बोझिल कर सकती है. राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय लाभकारी है. विद्यार्थी वर्ग के लोगों को सलाह है कि इस हफ्ते अधिक मेहनत करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read More
Published at : 25 Jul 2026 11:48 AM (IST)
Tags :
Weekly Tarot Horoscope Tarot Weekly Horoscope Tarot Rashifal Tarot Saptahik Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
टैरो राशिफल 26 जुलाई से 1 अगस्त 2026: इस हफ्ते सिंह राशि वालों का होगा प्रमोशन, मीन और धनु का मजबूत होगा आर्थिक पक्ष; पढ़ें मेष से मीन का भाग्य
टैरो राशिफल 26 जुलाई से 1 अगस्त 2026: इस हफ्ते करियर, प्रेम और धन के लिए क्या कहते हैं कार्ड्स, जानें 12 राशियों का साप्ताहिक टैरो राशिफल
राशिफल
Aaj Ka Meen Rashifal 25 July 2026: ब्रह्म योग से धन लाभ के योग, करियर और बिजनेस में मिलेगी सफलता
ब्रह्म योग से धन लाभ के योग, करियर और बिजनेस में मिलेगी सफलता
राशिफल
Aaj Ka Kumbh Rashifal 25 July 2026: खर्चों पर रखें नियंत्रण, करियर में प्लानिंग और बुजुर्गों का आशीर्वाद दिलाएगा सफलता
खर्चों पर रखें नियंत्रण, करियर में प्लानिंग और बुजुर्गों का आशीर्वाद दिलाएगा सफलता
राशिफल
Aaj Ka Makar Rashifal 25 July 2026: मेहनत दिलाएगी सफलता, बिजनेस और करियर में बढ़ेगा लाभ
मेहनत दिलाएगी सफलता, बिजनेस और करियर में बढ़ेगा लाभ
Advertisement

वीडियोज

Ishqnama Review: Shehnaaz Gill और Jai Randhhawa की दिल छू लेने वाली लव स्टोरी
The India Story Review: खाने और सेहत पर बड़ा सवाल उठाती Shreyas Talpade की फिल्म
Bollywood News: युवा सड़कों पर, स्टार्स अपने स्वैग में, ट्रोल्स बोले—
Udne ki Asha: Renuka को चौखट पर देख हक्के-बक्के रहे Sachin-Sailee, बीते दुखों की यादें ताजा
Badshah-Isha Rikhi के Viral Post ने बढ़ाई हलचल, क्या शादी में सब कुछ ठीक नहीं?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पूरे देश में होगा...', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी CJP, मीटिंग से ठीक पहले केंद्र सरकार को दिया अल्टीमेटम
'पूरे देश में होगा...', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी CJP, मीटिंग से ठीक पहले केंद्र सरकार को दिया अल्टीमेटम
दिल्ली NCR
CJP Jantar Mantar Protest Live: CJP और सरकार की बैठक से पहले जंतर-मंतर को बैरिकेड लगाकर किया सील, भारी सुरक्षा बल तैनात
Live: CJP और सरकार की बैठक से पहले जंतर-मंतर को बैरिकेड लगाकर किया सील, भारी सुरक्षा बल तैनात
क्रिकेट
रोहित शर्मा की साइन की हुई जर्सी पाकर खुश हुए जोस बटलर, इंस्टाग्राम पोस्ट में कही दिल जीतने वाली बात
रोहित शर्मा की साइन की हुई जर्सी पाकर खुश हुए जोस बटलर, इंस्टाग्राम पोस्ट में कही दिल जीतने वाली बात
बॉलीवुड
'जो डर गया सो मर गया…', सलमान खान ने सुबह-सुबह लिख दी ऐसी बात, फैंस बोले- 'भाई से पंगा नहीं'
'सलमान खान डर गया...', एक्टर ने सुबह-सुबह तस्वीरें शेयर कर लिख दी ऐसी बात
दिल्ली NCR
जंतर-मंतर प्रोटेस्ट: 18 मेट्रो स्टेशन बंद, सरकार संग आज फिर बैठक; जानें CJP का नया प्लान?
जंतर-मंतर प्रोटेस्ट: 18 मेट्रो स्टेशन बंद, सरकार संग आज फिर बैठक; जानें CJP का नया प्लान?
इंडिया
'AI का गलत इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं...' फर्जी वीडियो पर भड़के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, थाने में दर्ज कराई FIR
'AI का गलत इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं...' फर्जी वीडियो पर भड़के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, थाने में दर्ज कराई FIR
एग्रीकल्चर
किसान हरी भिंडी की जगह अपनाएं लाल भिंडी की खेती, बाजार में है खास डिमांड
किसान हरी भिंडी की जगह अपनाएं लाल भिंडी की खेती, बाजार में है खास डिमांड
टेक्नोलॉजी
Inverter Backup: घट गया है इनवर्टर का बैकअप, मैकेनिक के पास जाने से पहले चेक करें ये चीजें
घट गया है इनवर्टर का बैकअप, मैकेनिक के पास जाने से पहले चेक करें ये चीजें
ABP NEWS
Viral Video : ACP विवेक भगत पर जनसेवा हमले का वीडियो आया सामने!
Viral Video : ACP विवेक भगत पर जनसेवा हमले का वीडियो आया सामने!
ABP NEWS
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike : PM Modi ने पोस्ट कर वांगचुक से की थी अनशन तोड़ने की अपील!
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike : PM Modi ने पोस्ट कर वांगचुक से की थी अनशन तोड़ने की अपील!
ABP NEWS
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike News : अनशन तोड़ने के बाद क्या थे वांगचुक के पहले शब्द?
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike News : अनशन तोड़ने के बाद क्या थे वांगचुक के पहले शब्द?
ABP NEWS
Viral Video : करंट की चपेट में आने से बाप-बेटे की मौत... केतकी सिंह का गुस्सा हुआ वायरल!
Viral Video : करंट की चपेट में आने से बाप-बेटे की मौत... केतकी सिंह का गुस्सा हुआ वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : गाड़ियां पानी में डूबीं, बस की हेडलाइट चमकती रही!
Viral Video : गाड़ियां पानी में डूबीं, बस की हेडलाइट चमकती रही!
Embed widget