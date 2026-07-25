Weekly Tarot Horoscope 26 July to 1 August 2026: जुलाई के अंत और अगस्त 2026 की शुरुआत के साथ यह नया सप्ताह सभी 12 राशियों के लिए करियर, धन लाभ और पारिवारिक संबंधों के लिहाज से क्या नए संकेत दे रहा है? ग्रहों और टैरो कार्ड्स के इन गुप्त इशारों को समझने के लिए हमने बात की प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

यह सप्ताह सिंह और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए पदोन्नति और नई नौकरी के सुनहरे दरवाजे खोलने वाला है, वहीं वृषभ और कन्या राशि वालों को अनचाहे खर्चों, यात्रा की सुरक्षा और संपत्ति के मामलों में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है.

मेष टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मेष राशि के लोगों का ध्यान इस सप्ताह कार्यक्षेत्र और स्वास्थ्य दोनों पर रहेगा. आपको सलाह है कि इस दौरान लंबी यात्राओं से बचें क्योंकि थकान के कारण आपको काफी शारीरिक परेशानियां हो सकती हैं. घर परिवारवालों के साथ आपके पुराने मतभेद कम होंगे और परिजनों का साथ आपके मनोबल को बढ़ाएगा. इस सप्ताह आपको महसूस होगा की आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ रहा है.

वृषभ टैरो साप्ताहितक राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृषभ राशि के लोगों को इस सप्ताह कोशिश करनी है कि आप अनावश्यक खर्चों से परहेज करें. क्योंकि, इस हफ्ते किए गए खर्चे आपको कठिनाई में डाल सकता है, इसलिए सावधानी बरतें. अपने रिश्ते को सुधारने के लिए जीवनसाथी की भावनाओं को समझें और उन्हें महत्व दें.आने वाला समय आपके लिए बेहतर अवसर लेकर आएगा. इसलिए यह सप्ताह थोड़ी बुद्धिमानी और धैर्य के साथ बीता लें.

मिथुन टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह आपका व्यक्तित्व और आकर्षण लोगों को प्रभावित करेगा. इस सप्ताह परिवारजनों और जीवनसाथी का सहयोग मिलने से घर का वातावरण सुखद और प्रेमपूर्ण रहेगा. आपको सलाह है कि कार्यक्षेत्र में अपने विचारों को पूरे आत्मविश्वास के साथ रखें. इस हफ्ते लिए गए प्रयास से आपको सफलता तो मिलेगी ही साथ ही मान सम्मान भी बढ़ेगा.

कर्क टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के लोगों को इस सप्ताह थोड़ा एकस्ट्रा एफोर्ट डालने पड़ेंगे. आपके साथी को आपकी उपस्थिति और सहयोग की आवश्यकता है. बस कोशिश करें की आप समय निकालकर उनके साथ जुड़ने की कोशिश करें. इस राशि के विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छे परिणाम पाएंगे साथ ही प्रेम संबंधों में भी स्थिरता रहेगी. करियर में व्यवसाय में प्रगति और लाभ के योग बन रहे हैं.

सिंह टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, सिंह राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह सफलता की तरफ लेकर जाएगा. नौकरीरपेशा लोगों को इस सप्ताह कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां और पदोन्नति मिल सकती है. जिन प्रयासों और संपर्कों को आप अभी मजबूत कर रहे हैं, वे भविष्य में लाभकारी साबित होंगे. जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है. कुलमिलाकर यह समय आपकी मेहनत का फल प्रदान करने वाला साबित होगा.

कन्या टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशि के लोगों को इस हफ्ते काफी मेहनत करनी पड़ सकती है. हो सकता है कि इस हफ्ते आपके कुछ काम आखिरी क्षणों में अटक जाएं. आपको सलाह है कि जायदाद और संपत्ति संबंधी मामलों में सोच समझकर ही निर्णय लें. अगर आप यात्रा पर कहीं जा रहे हैं तो घर की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करके जाएं. परिवार में विवाद की संभावना है और जीवनसाथी से अपेक्षित सहयोग न मिल पाने की वजह से मन भारी हो सकता है.

तुला टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के लोगो को आज कानूनी मामलों में काफी रुकवटों का सामना करना पड़ सकता है. आपको सलाह है कि अपनी माता की सेहत का विशेष ख्याल रखें. इस सप्तह आर्थिक मामलों में आपको थोड़ा सब्र करना होगा क्योंकि, आपकी आय में धीरे-धीरे वृद्धि होगी, लेकिन अनियमित दिनचर्या परेशानी बढ़ा सकती है. संयम और अनुशासन से हालात आपके पक्ष में होंगे.

वृश्चिक टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृश्चिक राशि के लोगों के लिए सप्ताह बहुत ही लाभकारी रहने वाला है क्योंकि, कोई नया नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है, लेकिन निर्णय जल्दबाजी में न लें. माता पिता के संबंध अपने बच्चों के साथ पहले से काफी अच्छे होंगे और आपकी उनके साथ नज़दीकियां बढ़ेंगी. व्यापार में नए अनुबंध होंगे और कानूनी मामलों में सावधानी बरतना जरूरी है. पार्टनर के साथ छोटी यात्रा या घूमने-फिरने का मौका मिलेगा.

धनु टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि के लोगों के लिए सप्ताह धनु राशि के लोगों के लिए खुशियों से भरा रहने वाला है. लेकिन, आपको सलाह है कि इस हफ्ते प्रेम संबंधों में किसी बात को लेकर जल्दबाजी न करें. हालांकि प्रेम संबंधों में जल्दबाजी न करें क्योंकि आकर्षण और वास्तविक प्रेम मंग अंतर करना आवश्यक है. बात करें आपकी आर्थिक स्थिति की तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और सामाजिक जीवन सक्रिय बना रहेगा.

मकर टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मकर राशि के लोगों के लिए इस हफ्ते किए गए प्रयास अनुकूल परिणाम देंगे. इस हफ्ते आपके लिए नए संपर्क और रिश्ते विशेष लाभकारी साबित होंगे. आप इस हफ्ते आपकी आर्थिक योजनाओं पर काम आगे बढ़ाएंगे. आपको सलाह है कि वाहन चलाते समय सावधानी रखें. संतान से आपको सहयोग और प्रेरणा मिलेगा.

कुंभ टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जो लोग मीडिया प्रकाशन और जनसंपर्क से जुड़े लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी रहेगा. आपको सलाह है कि कामकाज में थोड़ी गंभीरता रखें और कोशिश करें की आप दिखावे से बचें. इस हफ्ते आप नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते. प्रभावशाली लोगों से आपकी मुलाकात होगी. अध्ययन और आत्मविकास के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी.

मीन टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणवा के अनुसार, मीन राशि के लोगो इस सप्ताह नए कार्यों और जिम्मेदारियों में व्यस्त रहेंगे. आपकी आर्थिक स्थिति इस हफ्ते मजबूत होगी लेकिन, किसी किसी रिश्तेदार या अपनी सेहत की चिंता मन को बोझिल कर सकती है. राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय लाभकारी है. विद्यार्थी वर्ग के लोगों को सलाह है कि इस हफ्ते अधिक मेहनत करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.