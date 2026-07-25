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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAmarnath Yatra 2026: 6 दिन बाद खुला मौसम, फिर शुरू हुई अमरनाथ और माता वैष्णो देवी यात्रा, श्रद्धालुओं में लौटी खुशी

Amarnath Yatra 2026: 6 दिन बाद खुला मौसम, फिर शुरू हुई अमरनाथ और माता वैष्णो देवी यात्रा, श्रद्धालुओं में लौटी खुशी

Amarnath Yatra 2026: करीब 6 दिन बाद मौसम साफ होते ही अमरनाथ और माता वैष्णो देवी यात्रा फिर शुरू हो गई। जम्मू से 223 वाहनों में 6269 श्रद्धालुओं का सबसे बड़ा जत्था बालटाल रवाना हुआ

Written By : अजय बाचलू |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 25 Jul 2026 10:56 AM (IST)
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Amarnath Yatra 2026: करीब छह दिनों तक खराब मौसम और सुरक्षा कारणों से प्रभावित रहने के बाद जम्मू-कश्मीर से एक राहत भरी खबर सामने आई है. मौसम में सुधार होते ही श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को दोबारा शुरू कर दिया गया है. लंबे इंतजार के बाद यात्रा बहाल होने से हजारों श्रद्धालुओं के चेहरों पर खुशी लौट आई है. कटरा से लेकर जम्मू के बेस कैंप तक "जय माता दी" और "हर-हर महादेव" के जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया.

यात्रा शुरू होने के साथ ही प्रशासन और श्राइन बोर्ड ने भी व्यवस्थाओं को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए जरूरी इंतजाम किए हैं, ताकि श्रद्धालु सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से अपने दर्शन पूरे कर सकें.

अमरनाथ यात्रा का सबसे बड़ा जत्था हुआ रवाना:

शनिवार को जम्मू से श्री अमरनाथ यात्रा 2026 का अब तक का सबसे बड़ा जत्था रवाना हुआ. प्रशासन के अनुसार 223 वाहनों में कुल 6269 श्रद्धालु श्रीनगर के बालटाल बेस कैंप के लिए रवाना किए गए.

यात्रा शुरू होने के बाद यह पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु एक साथ रवाना हुए हैं. पिछले छह दिनों से खराब मौसम के कारण जम्मू के विभिन्न बेस कैंपों में रुके श्रद्धालु यात्रा शुरू होने का इंतजार कर रहे थे. जैसे ही प्रशासन ने यात्रा बहाल करने की घोषणा की, श्रद्धालुओं में उत्साह देखने लायक था.

कई श्रद्धालुओं ने इसे बाबा बर्फानी की कृपा बताते हुए कहा कि लंबे इंतजार के बाद अब उन्हें पवित्र गुफा के दर्शन का अवसर मिलेगा.

कटरा से फिर शुरू हुई माता वैष्णो देवी यात्रा:

मौसम सामान्य होने के बाद श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी कटरा से भवन तक की यात्रा दोबारा शुरू कर दी. यात्रा बहाल होने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु कटरा के पंजीकरण केंद्र पहुंचने लगे.

रजिस्ट्रेशन कराने के बाद श्रद्धालु "जय माता दी" के जयकारों के साथ भवन की ओर रवाना हुए. पूरे कटरा शहर में भक्तिमय माहौल देखने को मिला. होटल, बाजार और स्थानीय व्यापारियों के चेहरे भी खिल उठे क्योंकि यात्रा दोबारा शुरू होने से स्थानीय कारोबार को भी राहत मिलने की उम्मीद है.

छह दिन से इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को मिली राहत:

जम्मू के विभिन्न बेस कैंपों में पिछले कई दिनों से हजारों श्रद्धालु यात्रा शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे थे. मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के चलते प्रशासन ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यात्राएं अस्थायी रूप से रोक दी थीं.

अब मौसम साफ होने के बाद श्रद्धालुओं को बालटाल के लिए रवाना किया गया. प्रशासन ने यात्रा के दौरान सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और यातायात प्रबंधन को लेकर भी विशेष व्यवस्था की है ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो.

श्रद्धालुओं का कहना है कि इंतजार भले लंबा रहा, लेकिन सुरक्षित यात्रा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है.

माता मचेल यात्रा पर अभी भी रोक:

जहां अमरनाथ और वैष्णो देवी यात्रा दोबारा शुरू हो चुकी है, वहीं किश्तवाड़ जिले से संचालित होने वाली माता मचेल यात्रा फिलहाल स्थगित रहेगी. प्रशासन के अनुसार यह यात्रा 27 जुलाई तक स्थगित रहेगी. श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि यात्रा पर निकलने से पहले प्रशासन और संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी ताजा दिशा-निर्देशों की जानकारी अवश्य लें.

यात्रियों के लिए प्रशासन की सलाह:

प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि यात्रा पर जाने से पहले मौसम की स्थिति और आधिकारिक निर्देशों की जानकारी जरूर लें. यात्रा के दौरान पंजीकरण, पहचान पत्र और आवश्यक दस्तावेज अपने साथ रखें. साथ ही स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों का पालन करें और प्रशासन द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पूरी तरह पालन करें.

मौसम में सुधार के बाद यात्रा फिर से शुरू होने से हजारों श्रद्धालुओं की आस्था को नई ऊर्जा मिली है. आने वाले दिनों में यदि मौसम अनुकूल बना रहता है तो यात्रा पहले की तरह सुचारु रूप से जारी रहने की उम्मीद है. प्रशासन भी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा दोनों सुनिश्चित की जा सकें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Published at : 25 Jul 2026 10:56 AM (IST)
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Baba Barfani Vaishno Devi Yatra Jammu Amarnath Yatra 2026
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