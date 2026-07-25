Kal Ka Rashifal 26 July 2026: रविवार, 26 जुलाई 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी जातकों के लिए बेहद खास रहने वाला है. आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और ऐन्द्र योग के शुभ संयोग में कल का दिन कई राशियों के लिए भाग्य के नए द्वार खोलेगा. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, कल सूर्योदय के समय चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे और ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो जीवन में नए बदलाव और सफलता के संकेत दे रहा है.

आइए जानते हैं प्रसिद्ध भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से सभी 12 राशियों का कल का सटीक भविष्यफ.

पंचांग (26 जुलाई 2026, रविवार)

तिथि: आषाढ़ शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि (दोपहर 02:00:32 बजे तक, तत्पश्चात त्रयोदशी).

आषाढ़ शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि (दोपहर 02:00:32 बजे तक, तत्पश्चात त्रयोदशी). नक्षत्र: ज्येष्ठा नक्षत्र (सुबह 07:35:57 बजे तक, इसके बाद मूल नक्षत्र शुरू होगा).

ज्येष्ठा नक्षत्र (सुबह 07:35:57 बजे तक, इसके बाद मूल नक्षत्र शुरू होगा). योग: ऐन्द्र योग (रात 10:05:20 बजे तक).

ऐन्द्र योग (रात 10:05:20 बजे तक). करण: बालव (दोपहर 02:00:32 बजे तक), इसके बाद कौलव (रात 03:10 बजे तक / 27:10:25).

बालव (दोपहर 02:00:32 बजे तक), इसके बाद कौलव (रात 03:10 बजे तक / 27:10:25). चंद्र राशि: चंद्रमा सुबह 07:35 बजे तक वृश्चिक राशि में रहेंगे, तत्पश्चात धनु राशि में प्रवेश करेंगे.

चंद्रमा सुबह 07:35 बजे तक वृश्चिक राशि में रहेंगे, तत्पश्चात धनु राशि में प्रवेश करेंगे. वार: रविवार (ऊर्जा और यश के देवता सूर्य देव का विशेष दिन).

मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातकों के लिए कल का दिन मिश्रित फलदायी रहेगा. हर काम में सावधानी और संयम बरतने की आवश्यकता होगी.

करियर व ऑफिस: मेहनत से काम में सफलता मिलेगी. आपके उच्च अधिकारी आपके काम से प्रसन्न रहेंगे, भले ही वे सामने तारीफ न करें. किसी साहसिक फैसले से बड़ा फायदा हो सकता है. जोखिम भरे कामों से बचें, चोट लगने की आशंका है.

परिवार व रिश्ते: पारिवारिक माहौल अनुकूल रहेगा. भाइयों से पूरा सहयोग मिलेगा. दोस्तों के साथ मनोरंजक समय बिताने का मौका मिलेगा.

वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि के जातकों के लिए कल का दिन बेहद लाभदायक और अनुकूल रहने वाला है.

व्यापार व धन लाभ: चंद्रमा के दूसरे भाव में होने से आप पूरे उत्साह के साथ काम करेंगे. कारोबार में कमाई बढ़ेगी और अचानक धन लाभ के योग हैं. कार्यक्षेत्र में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है या नया काम शुरू कर सकते हैं.

लव लाइफ व सेहत: लव लाइफ में प्रेम और तालमेल बना रहेगा. कल आप मनपसंद और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेंगे.

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के लोगों के लिए कल का दिन कुल मिलाकर अच्छा रहेगा, हालांकि कुछ शुरुआती अड़चनें आ सकती हैं.

करियर व आर्थिक स्थिति: नौकरीपेशा लोग काम में व्यस्त रहेंगे और उनके प्रदर्शन की सराहना होगी. पुराने संपर्कों (Contacts) से बड़ा फायदा मिलेगा. हालांकि, बढ़ते खर्चों पर लगाम लगाना जरूरी होगा.

सेहत व परिवार: सेहत का खास ध्यान रखें. दांपत्य जीवन में आपसी समझ और प्रेम बना रहेगा. दिन के अंत तक कोई अच्छी खबर मिल सकती है.

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि के जातकों के लिए कल का दिन बहुत ही शुभ और मान-सम्मान बढ़ाने वाला रहेगा.

व्यापार व ऑफिस: राशि स्वामी चंद्रमा के गोचर से दफ्तर में बॉस आपके काम की खुलकर तारीफ करेंगे. बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए नई योजनाओं पर काम करने का सही समय है.

सेहत व लव लाइफ: जो लोग पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे, उनकी सेहत में बड़ा सुधार होगा. प्रेमी के साथ सुखद समय बिताने का मौका मिलेगा और स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा.

सिंह राशि (Leo) - सावधान रहें

सिंह राशि के लोगों के लिए कल का दिन मिलाजुला रहेगा. किसी भी नए काम की शुरुआत से बचना चाहिए.

करियर व फाइनेंस: आर्थिक योजनाएं पूरी होंगी. राजनीतिक और सामाजिक संपर्कों का फायदा मिलेगा. कठिन से कठिन कामों को अपनी कूटनीति से पूरा करने में सफल होंगे. फिजूलखर्ची से बचें.

सेहत व लव लाइफ: सेहत में उतार-चढ़ाव रह सकता है, इसलिए अनदेखी न करें. लव लाइफ में परंपरा से हटकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं.

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि के जातकों के लिए कल का दिन सामान्य रूप से काफी अच्छा रहने वाला है.

व्यापार व शिक्षा: बुद्धि और विवेक से आर्थिक लाभ होगा. तकनीकी क्षेत्र (Technical Field) से जुड़े लोगों का प्रदर्शन शानदार रहेगा. छात्र पढ़ाई में बेहतर परिणाम लाएंगे. कला और संगीत में रुचि बढ़ेगी.

सरकारी काम: आपकी व्यवहारिकता और मधुर वाणी से लोग प्रभावित होंगे. किसी अपरिचित व्यक्ति की मदद से रुका हुआ सरकारी काम पूरा हो जाएगा.

तुला राशि (Libra)

तुला राशि के लोगों के लिए कल का दिन सफलता और बड़ा आर्थिक लाभ दिलाने वाला रहेगा.

व्यापार व निवेश: नए प्रोजेक्ट पर काम करने का सुनहरा अवसर मिलेगा. व्यापार में बंपर मुनाफा होगा और पुराने निवेश से भी अच्छा रिटर्न मिलेगा. अकाउंट्स क्षेत्र के जातकों को काम के दबाव के बीच बड़ा लाभ होगा.

परिवार व रिश्ते: वैवाहिक जीवन सुकून भरा रहेगा. पार्टनर के साथ रोमांटिक डिनर डेट पर जाने का प्लान बन सकता है. ससुराल पक्ष से सहयोग और लाभ मिलेगा.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि के जातकों को कल अपने पेंडिंग (अटके हुए) कामों को प्राथमिकता से निपटाने का मौका मिलेगा.

व्यापार व यात्रा: काम के सिलसिले में की गई यात्राएं सफल रहेंगी. शाम तक अचानक लाभ का कोई बड़ा मौका मिल सकता है. हालांकि, विरोधियों से सतर्क रहें और किसी पर अत्यधिक भरोसा न करें.

व्यवहार व सेहत: गुस्से पर काबू रखें और वाणी पर संयम बनाए रखें, तभी पारिवारिक जीवन में शांति रहेगी. छात्रों को पढ़ाई के प्रति गंभीर होना होगा. सेहत का ध्यान रखें.

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के जातकों के लिए कल का दिन गजकेसरी योग के प्रभाव से सबसे अधिक लाभदायक रहने वाला है.

व्यापार व प्रॉपर्टी: गजकेसरी योग से आर्थिक लाभ के मजबूत योग हैं. सरकारी क्षेत्र के काम आसानी से पूरे होंगे. प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में तेजी आएगी और अटका हुआ काम बन जाएगा.

परिवार व रिश्ते: परिवार और दोस्तों के साथ मनोरंजक पल बिताएंगे. ससुराल पक्ष से पूरा सहयोग मिलेगा. धैर्य और संयम से हर काम में सफलता मिलेगी.

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि वालों के लिए कल का दिन अपनी बेहतर प्रबंधन क्षमता (Management Skills) के बल पर लाभ कमाने का है.

व्यापार व करियर: कड़ी मेहनत से काम में सफलता मिलेगी. बिजली (Electronics) और धातु (Metal) से जुड़े कारोबारियों को बंपर फायदा होगा. कूटनीतिक फैसले आपके पक्ष में रहेंगे.

यात्रा व परिवार: पारिवारिक माहौल अनुकूल रहेगा. काम या निजी वजहों से छोटी या लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है. बीमार जातकों की सेहत में सुधार होगा. लव लाइफ में मधुरता बनी रहेगी.

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि के जातकों के लिए कल का दिन बहुत ही शानदार रहेगा और तरक्की के नए रास्ते खोलेगा.

करियर व विदेश: नौकरीपेशा लोगों को नए अवसर मिलेंगे. कारोबार में कोई बड़ी और आकर्षक डील फाइनल हो सकती है. जो लोग विदेश (Foreign) से जुड़ा काम करते हैं, उन्हें बड़ा फायदा मिलेगा.

परिवार व शिक्षा: घर में कोई मांगलिक व शुभ कार्य हो सकता है. विद्यार्थियों को शोध (Research) कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी. ध्यान रखें कि कार्यस्थल पर किसी से बेवजह न उलझें.

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि के जातकों के लिए कल का दिन तरक्की और सफलता से भरा रहेगा.

करियर व सरकारी काम: सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी. निकट संबंधियों और पड़ोसियों से भरपूर मदद मिलेगी. आर्थिक प्रयासों में सफलता मिलेगी और लंबे समय के निवेश से भारी मुनाफा होगा.

परिवार व शिक्षा: प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले रहे छात्रों को सफलता मिलेगी. पिता और घर के बड़ों का आशीर्वाद व मार्गदर्शन मिलेगा. हालांकि, गुप्त शत्रुओं से थोड़ा सतर्क रहना होगा.

यह भी पढ़े- Kanwar Yatra 2026: घर बैठे कैसे मिलेगा कांवड़ यात्रा का पूरा पुण्य? जानें घर पर शिवलिंग पूजन की सही विधि और 5 नियम

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.