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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'यह इस्तीफा नहीं इंकलाब है', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान

'यह इस्तीफा नहीं इंकलाब है', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान

Dharmendra Pradhan Resignation: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि यह इस्तीफा नहीं इंकलाब है. यह नई पीढ़ी की बहुत बड़ी जीत है.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 25 Jul 2026 04:35 PM (IST)
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केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा, "यह नई पीढ़ी की एक बड़ी जीत है. सरकार को प्राइमरी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक हर चीज़ के बारे में बहुत गंभीरता से सोचना होगा. परीक्षा के पेपर लीक होने से रोकने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे. आज के दौर में इंटरनेट और सोशल मीडिया के ज़रिए और सड़कों पर फैला युवाओं का यह आंदोलन आखिरकार दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी (BJP) को, जिसके अनगिनत सहयोगी हैं, झुकने पर मजबूर कर गया."

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगे कहा, "यह युवाओं की एक बड़ी जीत है, लेकिन सभी राजनीतिक दलों के लोगों को इससे यह सीखना चाहिए कि भविष्य में परीक्षाओं की व्यवस्था को मज़बूत करना होगा ताकि कोई पेपर लीक न हो और युवाओं के लिए रोजगार और नौकरियों के रास्ते खोलने होंगे." इतना ही नहीं, अखिलेश यादव अखिलेश यादव ने अभिजीत दीपके की फोटो शेयर कर लिखा, "ये इस्तीफा नहीं, इंकलाब है!" 

यह भी पढ़ें: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में जश्न, मुंबई में बांटी गई मिठाई

आदित्य ठाकरे ने रखीं ये तीन मांगें

वहीं, शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, "यह भारत की ताकत है. अब जब इस्तीफा हो चुका है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए. युवा भारतीयों पर बेरहम लाठीचार्ज के लिए बीजेपी सरकार माफी मांगे. इस बात की जांच हो कि लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया था. सरकार की बर्बरता के ख़िलाफ़ विरोध कर रहे भारतीयों पर दर्ज सभी FIR वापस ली जाएं. यह जरूरी है."

यह भी पढ़ें: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जयपुर में जश्न, शहीद स्मारक पर फिल्मी गानों पर थिरके युवा

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 25 Jul 2026 04:13 PM (IST)
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