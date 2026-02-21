हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोHoli 2026: मुर्दे की सवारी, कोड़ामार, पत्थरबाजी...भारत में इन 6 जगहों पर खेलते हैं अनोखी होली

Holi 2026: मुर्दे की सवारी, कोड़ामार, पत्थरबाजी...भारत में इन 6 जगहों पर खेलते हैं अनोखी होली

Holi 2026 Weird Celebration: रंगों की तरह ही भारत में होली पर अलग-अलग परंपराएं निभाई जाती है. इस दिन कहीं तलवारबाजी, कहीं कोड़े बरसाना,हथौड़े की बारात निकालना आदि कई रिवाज शामिल हैं.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 21 Feb 2026 02:14 PM (IST)
Holi 2026 Weird Celebration: रंगों की तरह ही भारत में होली पर अलग-अलग परंपराएं निभाई जाती है. इस दिन कहीं तलवारबाजी, कहीं कोड़े बरसाना,हथौड़े की बारात निकालना आदि कई रिवाज शामिल हैं.

होली अनोखी परंपरा

1/7
पंजाब से सटे श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में कोड़ामार होली की परंपरा है. होली मनाने के इस खास अंदाज में यहां देवर-भाभी के बीच कोड़े वाली होली काफी चर्चित है. होली पर देवर-भाभी को रंगने का प्रयास करते हैं और भाभी-देवर की पीठ पर कोड़े मारती है. इस मौके पर देवर-भाभी से नेग भी मांगते हैं.
पंजाब से सटे श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में कोड़ामार होली की परंपरा है. होली मनाने के इस खास अंदाज में यहां देवर-भाभी के बीच कोड़े वाली होली काफी चर्चित है. होली पर देवर-भाभी को रंगने का प्रयास करते हैं और भाभी-देवर की पीठ पर कोड़े मारती है. इस मौके पर देवर-भाभी से नेग भी मांगते हैं.
2/7
राजस्थान के भीलवाड़ा में जिंदा व्यक्ति को मुर्दा बनाकर उसकी शव यात्रा निकालते हैं और होली मनाई जाती है. किसी युवक को अर्थी पर लेटाया जाता है और फिर गाजे-बाजे के साथ रंग-गुलाल उडाते हुए पूरे शहर में उसकी शव यात्रा निकाली जाती है. प्रतिक के तौर पर अर्थी संस्कार भी किया जाता है लेकिन उससे पहले अर्थी पर लेटा युवक भाग जाता है. ये परंपरा अपने अंदर छिपी बुराइयों और भड़ास को बाहर निकलने है और फिर नई शुरुआत करने के तौर पर निभाई जाती है.
राजस्थान के भीलवाड़ा में जिंदा व्यक्ति को मुर्दा बनाकर उसकी शव यात्रा निकालते हैं और होली मनाई जाती है. किसी युवक को अर्थी पर लेटाया जाता है और फिर गाजे-बाजे के साथ रंग-गुलाल उडाते हुए पूरे शहर में उसकी शव यात्रा निकाली जाती है. प्रतिक के तौर पर अर्थी संस्कार भी किया जाता है लेकिन उससे पहले अर्थी पर लेटा युवक भाग जाता है. ये परंपरा अपने अंदर छिपी बुराइयों और भड़ास को बाहर निकलने है और फिर नई शुरुआत करने के तौर पर निभाई जाती है.
Published at : 21 Feb 2026 02:14 PM (IST)
Tags :
Holi 2026 Holika Dahan 2026

ऐस्ट्रो फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Kal Ka Rashifal: 22 फरवरी 2026, रविवार को इन 3 राशियों को रहना होगा बेहद सतर्क, एक छोटी सी चूक पड़ सकती है भारी! पढ़े कल का राशिफल
22 फरवरी 2026, रविवार को इन 3 राशियों को रहना होगा बेहद सतर्क, एक छोटी सी चूक पड़ सकती है भारी! पढ़े कल का राशिफल
ऐस्ट्रो
Aaj Ka Rashifal 21 Feb 2026: दोपहर 01:03 के बाद बदल रही है तिथि, इन 5 राशियों के लिए धन लाभ का महायोग
Aaj Ka Rashifal 21 Feb 2026: दोपहर 01:03 के बाद बदल रही है तिथि, इन 5 राशियों के लिए धन लाभ का महायोग
राशिफल
Aaj ka Meen Rashifal 21 February 2026: मीन राशि आर्थिक तंगी से मिलेगी राहत, रुकी हुई पेमेंट आने से बिजनेस में फिर आएगी रफ्तार
Aaj ka Meen Rashifal 21 February 2026: मीन राशि आर्थिक तंगी से मिलेगी राहत, रुकी हुई पेमेंट आने से बिजनेस में फिर आएगी रफ्तार
राशिफल
Aaj ka Kumbh Rashifal 21 February 2026: कुंभ राशि अटके हुए काम होंगे पूरे, ऑफिस में नेटवर्किंग से करियर को मिलेगी नई उड़ान
Aaj ka Kumbh Rashifal 21 February 2026: कुंभ राशि अटके हुए काम होंगे पूरे, ऑफिस में नेटवर्किंग से करियर को मिलेगी नई उड़ान
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

AI Summit Controversy: प्रदर्शनकारियों के समर्थन में राहुल गांधी का पोस्ट, लिखा- 'PM Is Compromised'
Donald Trump on Tariff: ट्रंप के 10% ग्लोबल टैरिफ के बाद कौन सी चीजें होंगी मंहगी? | Trade Deal
Donald Trump on Tariff: व्यापार नीति में भारी फेरबदल!, भारत अब अमेरिका को टैरिफ देगा? | USA
India’s Crude Oil Strategy Shift? Saudi Arabia की वापसी, Russia को झटका! | Paisa Live
US Supreme Court Struck Trump Tariffs: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर डोनाल्ड ट्रंप का आया बयान |

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Tariff: सुप्रीम कोर्ट के झटके के बाद IEEPA पर बहस तेज, ट्रंप प्रशासन अपनाएगा दूसरा रास्ता, जानें पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट के झटके के बाद IEEPA पर बहस तेज, ट्रंप प्रशासन अपनाएगा दूसरा रास्ता, जानें पूरा मामला
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: लव जिहाद रोकने के लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन कानून में हो बदलाव, किरीट सौमेया की CM फडणवीस से मांग
महाराष्ट्र: लव जिहाद रोकने के लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन कानून में हो बदलाव, किरीट सौमेया की CM फडणवीस से मांग
क्रिकेट
PAK vs NZ: पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड मैच में बारिश की संभावना, अगर रद्द हुआ मैच को किसे होगा फायदा? जानिए नियम
पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड मैच में बारिश की संभावना, अगर रद्द हुआ मैच को किसे होगा फायदा? जानिए नियम
साउथ सिनेमा
Jailer 2: रजनीकांत की 'जेलर 2' में ये एक्टर निभाएगा मेन विलेन का किरदार, शाहरुख खान के सीन्स को लेकर भी आया अपडेट
'जेलर 2' में ये एक्टर निभाएगा मेन विलेन का किरदार, शाहरुख खान के सीन्स पर भी आया अपडेट
विश्व
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
राजस्थान
कोटा: अवैध पिस्टल के साथ यूथ कांग्रेस का नेता गिरफ्तार, कोहिनूर गैंग से खरीदकर बेचने की साजिश
कोटा: अवैध पिस्टल के साथ यूथ कांग्रेस का नेता गिरफ्तार, कोहिनूर गैंग से खरीदकर बेचने की साजिश
जनरल नॉलेज
Social Media Ban: इन देशों में बच्चों के लिए बैन है Insta-Facebook, जानें भारत में क्या है नियम?
इन देशों में बच्चों के लिए बैन है Insta-Facebook, जानें भारत में क्या है नियम?
हेल्थ
क्या होती है वैजिनोप्लास्टी, जिसे कराने जा रहीं अनाया बांगर?
क्या होती है वैजिनोप्लास्टी, जिसे कराने जा रहीं अनाया बांगर?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget