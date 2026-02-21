राजस्थान के भीलवाड़ा में जिंदा व्यक्ति को मुर्दा बनाकर उसकी शव यात्रा निकालते हैं और होली मनाई जाती है. किसी युवक को अर्थी पर लेटाया जाता है और फिर गाजे-बाजे के साथ रंग-गुलाल उडाते हुए पूरे शहर में उसकी शव यात्रा निकाली जाती है. प्रतिक के तौर पर अर्थी संस्कार भी किया जाता है लेकिन उससे पहले अर्थी पर लेटा युवक भाग जाता है. ये परंपरा अपने अंदर छिपी बुराइयों और भड़ास को बाहर निकलने है और फिर नई शुरुआत करने के तौर पर निभाई जाती है.