एक्सप्लोरर
Holi 2026: मुर्दे की सवारी, कोड़ामार, पत्थरबाजी...भारत में इन 6 जगहों पर खेलते हैं अनोखी होली
Holi 2026 Weird Celebration: रंगों की तरह ही भारत में होली पर अलग-अलग परंपराएं निभाई जाती है. इस दिन कहीं तलवारबाजी, कहीं कोड़े बरसाना,हथौड़े की बारात निकालना आदि कई रिवाज शामिल हैं.
होली अनोखी परंपरा
1/7
2/7
Published at : 21 Feb 2026 02:14 PM (IST)
Tags :Holi 2026 Holika Dahan 2026
ऐस्ट्रो
13 Photos
आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से कौन-सी बिल्ली होगी आपके लिए सही मैच? जानिए ज्योतिष से इसका जवाब
ऐस्ट्रो
6 Photos
Ramadan 2026 Jumma: रमजान में इस बार 4 या 5 कितने जुमा होंगे, देखें इस्लामिक कैलेंडर की गणना
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
राशिफल
22 फरवरी 2026, रविवार को इन 3 राशियों को रहना होगा बेहद सतर्क, एक छोटी सी चूक पड़ सकती है भारी! पढ़े कल का राशिफल
ऐस्ट्रो
Aaj Ka Rashifal 21 Feb 2026: दोपहर 01:03 के बाद बदल रही है तिथि, इन 5 राशियों के लिए धन लाभ का महायोग
राशिफल
Aaj ka Meen Rashifal 21 February 2026: मीन राशि आर्थिक तंगी से मिलेगी राहत, रुकी हुई पेमेंट आने से बिजनेस में फिर आएगी रफ्तार
राशिफल
Aaj ka Kumbh Rashifal 21 February 2026: कुंभ राशि अटके हुए काम होंगे पूरे, ऑफिस में नेटवर्किंग से करियर को मिलेगी नई उड़ान
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion