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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोGuru Gochar 2026: गुरु 2 जून को करेंगे कर्क राशि में एंट्री, इन 4 राशियों को होगा डबल फायदा

Guru Gochar 2026: गुरु 2 जून को करेंगे कर्क राशि में एंट्री, इन 4 राशियों को होगा डबल फायदा

Guru Gochar 2026: गुरु हर सवा साल बाद गोचर करते हैं.गुरु 2 जून को कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं. इसके बाद कुछ राशियों का गोल्डन समय शुरू होने वाला है, क्योंकि गुरु भाग्य का कारक ग्रह है.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 21 May 2026 11:14 AM (IST)
Guru Gochar 2026: गुरु हर सवा साल बाद गोचर करते हैं.गुरु 2 जून को कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं. इसके बाद कुछ राशियों का गोल्डन समय शुरू होने वाला है, क्योंकि गुरु भाग्य का कारक ग्रह है.

गुरु गोचर 2026

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धन, विवाह, शिक्षा और भाग्य के कारक ग्रह गुरु 2 जून को कर्क राशि में गोचर करेंगे, ये गुरु की उच्च राशि है, यहां विराजमान होकर गुरु बेहद प्रभावशाली हो जाते हैं. इसके अलावा जून में ही गुरु का शनि के नक्षत्र पुष्य में भी प्रवेश होगा. राशियों को डबल फायदा होने वाला है.
धन, विवाह, शिक्षा और भाग्य के कारक ग्रह गुरु 2 जून को कर्क राशि में गोचर करेंगे, ये गुरु की उच्च राशि है, यहां विराजमान होकर गुरु बेहद प्रभावशाली हो जाते हैं. इसके अलावा जून में ही गुरु का शनि के नक्षत्र पुष्य में भी प्रवेश होगा. राशियों को डबल फायदा होने वाला है.
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मिथुन राशि वालों के लिए गुरु का कर्क राशि में जाना आर्थिक दृष्टि से नए रास्ते खोल सकता है। धन लाभ के अप्रत्याशित अवसर मिल सकते हैं और पुराने निवेश बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। इस समय सही योजना के साथ किया गया निवेश भविष्य में लाभदायक साबित हो सकता है।
मिथुन राशि वालों के लिए गुरु का कर्क राशि में जाना आर्थिक दृष्टि से नए रास्ते खोल सकता है। धन लाभ के अप्रत्याशित अवसर मिल सकते हैं और पुराने निवेश बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। इस समय सही योजना के साथ किया गया निवेश भविष्य में लाभदायक साबित हो सकता है।
Published at : 21 May 2026 09:59 AM (IST)
Tags :
Jupiter Transit Brihaspati Guru Gochar 2026

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