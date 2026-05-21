धन, विवाह, शिक्षा और भाग्य के कारक ग्रह गुरु 2 जून को कर्क राशि में गोचर करेंगे, ये गुरु की उच्च राशि है, यहां विराजमान होकर गुरु बेहद प्रभावशाली हो जाते हैं. इसके अलावा जून में ही गुरु का शनि के नक्षत्र पुष्य में भी प्रवेश होगा. राशियों को डबल फायदा होने वाला है.