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Guru Gochar 2026: गुरु 2 जून को करेंगे कर्क राशि में एंट्री, इन 4 राशियों को होगा डबल फायदा
Guru Gochar 2026: गुरु हर सवा साल बाद गोचर करते हैं.गुरु 2 जून को कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं. इसके बाद कुछ राशियों का गोल्डन समय शुरू होने वाला है, क्योंकि गुरु भाग्य का कारक ग्रह है.
गुरु गोचर 2026
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Published at : 21 May 2026 09:59 AM (IST)
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