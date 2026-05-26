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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोNautapa: 27 साल बाद दुर्लभ संयोग, 9 दिनों के नौतपा में दो बड़ा मंगल, अग्नि संयोग से हो जाएं अलर्ट

Nautapa: 27 साल बाद दुर्लभ संयोग, 9 दिनों के नौतपा में दो बड़ा मंगल, अग्नि संयोग से हो जाएं अलर्ट

Nautapa Bada Mangal: 25 मई से नौतपा शुरू हो चुका है. नौतपा शुरू होते ही कई राज्यों में भीषण गर्मी और लू का असर दिखने लगा है. साथ दी नौतपा में दो मंगलवार पड़ने सूर्य के साथ ही मंगल भी कहर बरपाएगा.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 26 May 2026 08:45 AM (IST)
Nautapa Bada Mangal: 25 मई से नौतपा शुरू हो चुका है. नौतपा शुरू होते ही कई राज्यों में भीषण गर्मी और लू का असर दिखने लगा है. साथ दी नौतपा में दो मंगलवार पड़ने सूर्य के साथ ही मंगल भी कहर बरपाएगा.

नौतपा में 2 बड़ा मंगल का संयोग

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25 मई से 2 जून 2026 तक नौतपा रहेगा. इस साल अधिकमास में ज्येष्ठ 2 महीने का होगा, जिसमें कुल 8 बड़ा मंगल भी पड़ेंगे. एक ओर इसे जहां दुर्लभ संयोग माना जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इस साल नौतपा भीषण गर्मी से अलर्ट के संकेत भी दे रहा है.
25 मई से 2 जून 2026 तक नौतपा रहेगा. इस साल अधिकमास में ज्येष्ठ 2 महीने का होगा, जिसमें कुल 8 बड़ा मंगल भी पड़ेंगे. एक ओर इसे जहां दुर्लभ संयोग माना जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इस साल नौतपा भीषण गर्मी से अलर्ट के संकेत भी दे रहा है.
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ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, इस वर्ष नौतपा में पूरे 27 साल बाद ऐसा संयोग बना है, जिसमें नौतपा के 9 दिनों में दो बड़ा मंगल भी आएंगे. यह योग तापमान में तीव्रता, लू, आगजनी और आपदा के संकेत भी दे रहा है.
ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, इस वर्ष नौतपा में पूरे 27 साल बाद ऐसा संयोग बना है, जिसमें नौतपा के 9 दिनों में दो बड़ा मंगल भी आएंगे. यह योग तापमान में तीव्रता, लू, आगजनी और आपदा के संकेत भी दे रहा है.
Published at : 26 May 2026 08:45 AM (IST)
Tags :
Red Alert Nautapa Bada Mangal HEATWAVE Nautapa 2026

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