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Nautapa: 27 साल बाद दुर्लभ संयोग, 9 दिनों के नौतपा में दो बड़ा मंगल, अग्नि संयोग से हो जाएं अलर्ट
Nautapa Bada Mangal: 25 मई से नौतपा शुरू हो चुका है. नौतपा शुरू होते ही कई राज्यों में भीषण गर्मी और लू का असर दिखने लगा है. साथ दी नौतपा में दो मंगलवार पड़ने सूर्य के साथ ही मंगल भी कहर बरपाएगा.
नौतपा में 2 बड़ा मंगल का संयोग
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Published at : 26 May 2026 08:45 AM (IST)
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