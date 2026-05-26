Nautapa: 27 साल बाद दुर्लभ संयोग, 9 दिनों के नौतपा में दो बड़ा मंगल, अग्नि संयोग से हो जाएं अलर्ट

25 मई से 2 जून 2026 तक नौतपा रहेगा. इस साल अधिकमास में ज्येष्ठ 2 महीने का होगा, जिसमें कुल 8 बड़ा मंगल भी पड़ेंगे. एक ओर इसे जहां दुर्लभ संयोग माना जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इस साल नौतपा भीषण गर्मी से अलर्ट के संकेत भी दे रहा है.