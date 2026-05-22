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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोJune 2026 Lucky Rashi: जून 2026 चार राशियों के लिए बेहद लकी, बन रहा नवपंचम योग, शनि की बरसेगी कृपा

June 2026 Lucky Rashi: जून 2026 चार राशियों के लिए बेहद लकी, बन रहा नवपंचम योग, शनि की बरसेगी कृपा

25 जून 2026 से शुक्र और शनि के बीच नवपंचम योग बनने वाला है. ऐसे में इस शुभ योग का प्रभाव कई राशियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है. जानें किन राशियों के लिए जून 2026 लकी है.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 22 May 2026 12:47 PM (IST)
25 जून 2026 से शुक्र और शनि के बीच नवपंचम योग बनने वाला है. ऐसे में इस शुभ योग का प्रभाव कई राशियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है. जानें किन राशियों के लिए जून 2026 लकी है.

नवपंचम योग

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जून 2026 में शुक्र और शनि नवपंचम राजयोग बनने वाला है. यह योग मेहनत, भाग्य, आकर्षण और स्थिरता को एक साथ मजबूती का संकेत देता है. इस योग के प्रभाव से व्यक्ति को नौकरी में पदोन्नति, व्यापार में लाभ और अप्रत्याशित धन की प्राप्ति होती है.
जून 2026 में शुक्र और शनि नवपंचम राजयोग बनने वाला है. यह योग मेहनत, भाग्य, आकर्षण और स्थिरता को एक साथ मजबूती का संकेत देता है. इस योग के प्रभाव से व्यक्ति को नौकरी में पदोन्नति, व्यापार में लाभ और अप्रत्याशित धन की प्राप्ति होती है.
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मकर राशि के लिए जून 2026 लकी साबित होगा. बचत और भविष्य की योजनाओं पर कामयाबी मिलेगी. घर के बड़ों का साथ आपके लिए वरदान साबित होगा. पुरानी रंजिश खत्म हो सकती है, पैसों की बात करें तो प्रमोशन के योग बन रहे हैं. बॉस काम से खुश होंगे.
मकर राशि के लिए जून 2026 लकी साबित होगा. बचत और भविष्य की योजनाओं पर कामयाबी मिलेगी. घर के बड़ों का साथ आपके लिए वरदान साबित होगा. पुरानी रंजिश खत्म हो सकती है, पैसों की बात करें तो प्रमोशन के योग बन रहे हैं. बॉस काम से खुश होंगे.
Published at : 22 May 2026 12:33 PM (IST)
Tags :
Horoscope Shukra Shani Dev Navpancham Yog Rashifal June 2026

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