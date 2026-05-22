मकर राशि के लिए जून 2026 लकी साबित होगा. बचत और भविष्य की योजनाओं पर कामयाबी मिलेगी. घर के बड़ों का साथ आपके लिए वरदान साबित होगा. पुरानी रंजिश खत्म हो सकती है, पैसों की बात करें तो प्रमोशन के योग बन रहे हैं. बॉस काम से खुश होंगे.