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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोNautapa 2026: नौतपा गर्मी के साथ बढ़ाएगा इन 4 राशियों का तनाव, नौकरी और रिश्तों में रखें खास सावधानी

Nautapa 2026: नौतपा गर्मी के साथ बढ़ाएगा इन 4 राशियों का तनाव, नौकरी और रिश्तों में रखें खास सावधानी

Nautapa 2026: नौतपा 25 मई से शुरू हो रहा है, 8 जून यानी 9 दिन तक सूर्य आग उगलेगा, तपती धरती न सिर्फ गर्मी बल्कि कुछ राशियों के जीवन में तनाव भी बढ़ाएगी. व्यापार, नौकरी, पैसों पर असर पड़ेगा.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 24 May 2026 03:52 PM (IST)
Nautapa 2026: नौतपा 25 मई से शुरू हो रहा है, 8 जून यानी 9 दिन तक सूर्य आग उगलेगा, तपती धरती न सिर्फ गर्मी बल्कि कुछ राशियों के जीवन में तनाव भी बढ़ाएगी. व्यापार, नौकरी, पैसों पर असर पड़ेगा.

नौतपा 2026

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1 जून को गुरु कर्क राशि में जाएंगे और बुध 2 जून को आर्द्रा नक्षत्र में जाएगें.
1 जून को गुरु कर्क राशि में जाएंगे और बुध 2 जून को आर्द्रा नक्षत्र में जाएगें.
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नौतपा के दौरान धनु राशि वालों को अपनी सेहत और दिनचर्या पर खास ध्यान देने की सलाह दी जाती है. गर्मी और गलत खान-पान के कारण पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. आर्थिक मामलों में किसी भी तरह की जल्दबाजी भारी पड़ सकती है. निवेश या बड़े खर्च सोच-समझकर ही करें, नहीं तो धन हानि की आशंका बढ़ सकती है.
नौतपा के दौरान धनु राशि वालों को अपनी सेहत और दिनचर्या पर खास ध्यान देने की सलाह दी जाती है. गर्मी और गलत खान-पान के कारण पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. आर्थिक मामलों में किसी भी तरह की जल्दबाजी भारी पड़ सकती है. निवेश या बड़े खर्च सोच-समझकर ही करें, नहीं तो धन हानि की आशंका बढ़ सकती है.
Published at : 24 May 2026 03:22 PM (IST)
Tags :
Surya Nautapa 2026 June Gochar 2026' Nautapa News

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