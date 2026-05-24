एक्सप्लोरर
Nautapa 2026: नौतपा गर्मी के साथ बढ़ाएगा इन 4 राशियों का तनाव, नौकरी और रिश्तों में रखें खास सावधानी
Nautapa 2026: नौतपा 25 मई से शुरू हो रहा है, 8 जून यानी 9 दिन तक सूर्य आग उगलेगा, तपती धरती न सिर्फ गर्मी बल्कि कुछ राशियों के जीवन में तनाव भी बढ़ाएगी. व्यापार, नौकरी, पैसों पर असर पड़ेगा.
नौतपा 2026
1/5
2/5
Published at : 24 May 2026 03:22 PM (IST)
ऐस्ट्रो
5 Photos
नौतपा गर्मी के साथ बढ़ाएगा इन 4 राशियों का तनाव, नौकरी और रिश्तों में रखें खास सावधानी
ऐस्ट्रो
6 Photos
Surya Gochar 2026: गंगा दशहरा पर सूर्य करेंगे नक्षत्र परिवर्तन, इन 4 राशियों को लाभ
ऐस्ट्रो
6 Photos
Adhik Maas 2026: अधिकमास में क्यों किया जाता है 33 मालपुआ का दान, इससे क्या लाभ होता है
ऐस्ट्रो
6 Photos
Prashant Kishor: राजनीति के 'रणनीतिकार' अब आश्रम की शरण में! प्रशांत किशोर की 'तपस्या' के पीछे का जानें सच!
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
राशिफल
कल का राशिफल 25 मई 2026 गंगा दशहरा पर बुधादित्य और रूचक योग का महासंयोग, इन 4 राशियों पर होगी धनवर्षा!
अंक शास्त्र
मासिक अंक राशिफल जून 2026 में सूर्य का रहेगा सबसे बड़ा प्रभाव! जानें किस 3 मूलांक वाले जातकों को मिलेगी करियर में बड़ी सफलता और किसे रहना होगा सावधान
अंक शास्त्र
क्यों मूलांक 5 वाले लोग होते हैं तेज दिमाग और आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक? जानें ग्रह खास कैसे बनता है
ऐस्ट्रो
Aaj Ka Rashifal: आज भूलकर भी न करें ये 3 काम! मेष और सिंह समेत इन 5 राशियों पर सूर्यदेव की विशेष कृपा, बाकी रहें सावधान
Advertisement
जस्टिन एम. भरूचाcorporate lawyer
Opinion