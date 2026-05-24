नौतपा के दौरान धनु राशि वालों को अपनी सेहत और दिनचर्या पर खास ध्यान देने की सलाह दी जाती है. गर्मी और गलत खान-पान के कारण पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. आर्थिक मामलों में किसी भी तरह की जल्दबाजी भारी पड़ सकती है. निवेश या बड़े खर्च सोच-समझकर ही करें, नहीं तो धन हानि की आशंका बढ़ सकती है.