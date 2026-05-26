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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Card Rashifal 27 May 2026: कर्क राशि वालों बॉस रहेंगे मेहरबान, तुला वाले जल्दबादी में फैसला न लें, गलती पड़ेगी भारी, जानें टैरो राशिफल

Tarot Card Rashifal 27 May 2026: कर्क राशि वालों बॉस रहेंगे मेहरबान, तुला वाले जल्दबादी में फैसला न लें, गलती पड़ेगी भारी, जानें टैरो राशिफल

Tarot Card Rashifal: टैरो राशिफल 27 मई 2026 वृषभ को दोस्ती में सावधानी रखनी होगी, कर्क को ऑफिस में गुड न्यूज मिलेगी, तुला वाले जल्दबादी में फैसला न लें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Updated at : 26 May 2026 05:01 PM (IST)
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Tarot Rashifal 27 May 2026: बुधवार का दिन मीन राशि वालों के लिए लाभ, विवाह योग, अपनों से मुलाकात और छात्रों के लिए सफलता लेकर आएगा, बस धैर्य के साथ मेहनत करते रहें. कर्क राशि वालों को अपने पसंदीदा विश्वविद्यालय में अपने दाखिले की खबर मिल सकती है. मेष वाले नए लोगों से दोस्ती में अंधविश्वास न करें.

प्रसिद्ध टैरो एक्सपर्ट नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) के कार्ड विश्लेषण से जानें, आज आपकी राशि के भाग्यफल में क्या खास है.

मेष टैरो राशिफल

मेष राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज का दिन आपके लिए खास होगा. भाई-बहनों के साथ बेहतर सामंजस्य होने से राहत मिलेगी. चीजें आपकी इच्छा के अनुसार चलेंगी, जिसके परिणामस्वरूप आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहेंगे. यह समय सभी के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, व्यापार मालिकों और नौकरीपेशा दोनों के लिए धन लाभ का समय है, इस अवधि में आप अपने प्रतिस्पर्धियों पर हावी रहेंगे.

वृष टैरो राशिफल

वृष राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज का दिन आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला है. बुजुर्ग लोग आपके द्वारा की जा रही सेवा से खुश होंगे. पारिवारिक सुख व धन बढ़ेगा, इस समय आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और काफी समय से चली आ रही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी. कुछ नए लोग आपसे मिल सकते हैं, लेकिन दोस्ती करने से पहले उनके बारे में ठीक से विचार कर लें और तब कोई फैसला लें.

मिथुन टैरो राशिफल

मिथुन राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज का दिन आपके लिए हर मामले में धैर्य से काम लेने का है. इस समय विवादों और गलतफहमियों को शांति से सुलझाएं और किसी प्रकार के झगड़े में न पड़ें. आप अधिकतर समय अपने काम में ध्यान देने से ज्यादा अपने कार्य के विषय में या अपने कार्य स्थान के बारे में अनावश्यक ही चर्चा करते रहेंगे. इसमें आपका वक्त भी बर्बाद होगा और आप अपना सौ प्रतिशत नहीं दे पाएंगे.

कर्क टैरो राशिफल

कर्क राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज का दिन आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला है. आपको आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है और आज हर क्षेत्र से आपके लिए अच्छी खबर आएगी. प्रेम संबंधों के प्रति आपका झुकाव अधिक रहेगा. छात्र अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं, या अपने पसंदीदा विश्वविद्यालय में अपने दाखिले की खबर पा सकते हैं.

सिंह टैरो राशिफल

सिंह राशि वालों के लिए दिन शुभ परिणाम देने वाला है और आज आप काफी बिजी भी रहेंगे. अपने बिजनस अथवा ऑफ़िस की ओर से लंबी यात्रा पर जा सकते हैं. आपकी यह यात्रा विदेश से जुड़ी हो सकती है. पुराने विवादों में सुलह होने के योग बन रहे हैं. यदि साथी से बातचीत बंद है, तो अपनी ओर से प्रयास करें. रिश्ते में मनमुटाव दूर हो सकता है.

कन्या टैरो राशिफल

कन्या राशि वालों का दिन शुभ है और आज सब कुछ आपकी सोच के हिसाब से पूरा होगा. जीवनसाथी की भावनाओं को समझें, किस्मत का सितारा बदल रहा है, लेकिन मजबूत इच्छाशक्ति के बिना आप कामयाबी नहीं पा सकेंगे. तनाव आपके स्वास्थ्य पर भारी पड़ रहा है. इससे दूर रहने के लिए थोड़ा मेडिटेशन जरूरी है.

तुला टैरो राशिफल

तुला राशि वालों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहेगा. किसी भी कार्य में प्रमाद आपके लिए हानिकारक होगा. जल्दी में कोई फैसला न करें और हर काम को दिमाग लगाकर सोचविचाकर कर आराम से करें. आपको अपने परिवार के स्वास्थ्य, बीमारी या अन्य किसी क्षति पर कुछ पैसा खर्च करना पड़ सकता है. हताश न हों और सही वक्त आने का वेट करें.

वृश्चिक टैरो राशिफल

वृश्चिक राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज का दिन शुभ है और आज आपके लिए विदेश यात्रा के संबंध में कोई अच्छी सूचना आ सकती है. जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा, किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी. आपका अधिकांश समय प्रियजनों के साथ अच्छे समय का आनंद लेने में व्यतीत होगा.

धनु टैरो राशिफल

धनु राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि भाग्य आज साथ देगा और विद्यार्थियों के लिए समय उत्तम है. संतान की ओर से भी शुभ समाचार मिल सकता है, वाद-विवाद से मानसिक कष्ट बढ़ेगा. अपने आप को किसी गलत चीज से दूर रखें. वरना परेशानी में फंस सकते हैं. खुद को बड़ी मुसीबतों में डाल लेंगे. आज कोई भी फैसला लेने से पहले अनुभवी लोगों से बात कर लें.

मकर टैरो राशिफल

मकर राशि के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज आपका भाग्य साथ दे रहा है और सभी कार्य सरलता से पूर्ण हो जाएंगे. कुछ नया शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो जल्दबाजी ना करें, सभी पक्षों का सही से मूल्यांकन करें उसके पश्चात ही कोई निर्णय करें. एलर्जी वाले लोगों के लिए विशेष सावधानी रखने का समय है. आज आपको स्किन की कोई समस्या हो सकती है.

कुंभ टैरो राशिफल

कुंभ राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हें कि आज का दिन आपके लिए भाग्यशाली है. आपको भरपूर भाग्य का सहारा मिलेगा. व्यापार अथवा कार्यक्षेत्र में दिन लाभप्रद रहेगा. पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह कर पाएंगे. हल्का व्यायाम और योगासन बहुत जरूरी है. नई कार खरीदने के लिए लोन का आवेदन आज कर सकते हैं. समय अनुकूल है और भाग्य का साथ आपको मिलेगा.

मीन टैरो राशिफल

मीन राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज का दिन धन के मामले में आपके लिए लाभपूर्ण है. अविवाहितों के लिए अनुकूल समय है, विवाह के योग बनेंगे. आपकी अपनों से भेंट होगी. पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए यह दिन अच्छा रहेगा. मेहनत का पूरा परिणाम पाने के लिए धैर्य के साथ काम लें, इससे आपको अधिकतम लाभ मिलेगा. भाग्य आपका साथ देगा और सब कुछ आपके फेवर में होगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 26 May 2026 05:01 PM (IST)
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Horoscope Tarot Horoscope Rashifal Tarot Card Reading
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