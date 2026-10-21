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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का मेष राशिफल 21 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा से धन लाभ, मधुर वाणी से निकलेंगे अटके काम, ट्रेनिंग से जॉब ग्रोथ व दांपत्य में सुख

आज का मेष राशिफल 21 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा से धन लाभ, मधुर वाणी से निकलेंगे अटके काम, ट्रेनिंग से जॉब ग्रोथ व दांपत्य में सुख

आज का मेष राशिफल 21 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा से धन लाभ, मधुर वाणी से पूरे होंगे काम, ट्रेनिंग से जॉब ग्रोथ, दांपत्य में सुख! पढ़ें आज का अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 21 Oct 2026 06:34 AM (IST)
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Mesh Rashifal: 21 अक्टूबर 2026, बुधवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि दोपहर 02:12 बजे तक रहेगी, तत्पश्चात पापांकुशा एकादशी तिथि प्रारंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज शाम 07:48 बजे तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद शतभिषा नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, गण्ड योग और आपकी राशि मेष होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का अत्यंत शुभ व शक्तिशाली संयोग प्राप्त होगा. हालांकि, चंद्रमा आज सुबह 07:00 बजे कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे सुबह 07:00 बजे के बाद कुंभ राशि में चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी प्रभावी रहेगा.

चंद्रमा आपकी राशि से 11वें भाव यानी एकादश भाव आय, लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई-बहन, सामाजिक नेटवर्क व पदोन्नति स्थान) में संचरण करेंगे. ग्यारहवें भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपको प्रचुर आर्थिक लाभ प्राप्त होगा तथा आपकी लंबे समय से संजोई महत्वाकांक्षाओं और आकांक्षाओं की पूर्णता होगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मेष राशि के कारोबारियों के लिए गण्ड योग के बीच प्रयासों का पूर्ण फल पाने, प्रभावशाली वाणी से सौदे पक्के करने और नए कारोबारियों की आर्थिक उन्नति का रहेगा.

गण्ड योग में ग्रह स्थिति रहेगी अनुकूल: गण्ड योग बनने के बावजूद एकादश चंद्रमा और शुभ ग्रहों के प्रभाव से बिज़नेस में ग्रह स्थिति आपके पक्ष में मजबूती से बनी रहेगी; बाजार में आपके लिए लाभप्रद परिस्थितियां निर्मित होंगी.

प्रयासों का मिलेगा उचित परिणाम, वाणी से निकलेंगे काम: बिजनेसमैन द्वारा व्यापार विस्तार के लिए पिछले दिनों किए गए कड़े प्रयासों का आज बहुत ही उचित और मनचाहा परिणाम मिलेगा; आप अपनी अत्यंत प्रभावशाली, सौम्य और मधुर वाणी के दम पर पेचीदा से पेचीदा क्लाइंट्स से अपना काम निकालने में पूरी तरह सक्षम रहेंगे.

न्यू बिजनेसमैन की आर्थिक उन्नति व आध्यात्मिक रुचि: नए उद्यमियों (New Entrepreneurs) को अपनी आर्थिक उन्नति और वित्तीय स्थिरता के क्षेत्र में किए गए प्रयासों का सकारात्मक फल प्राप्त होगा; इसके साथ ही आज आपका मन दान-पुण्य और आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर भी आकर्षित रहेगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन ट्रेनिंग व सेमिनार के जरिए जॉब ग्रोथ हासिल करने, बॉस संग बेहतर तालमेल बनाने और मानसिक चिंताओं को नियंत्रण में रखने का रहेगा.

ट्रेनिंग या सेमिनार से मिलेगी जॉब प्रोफाइल में ग्रोथ: नौकरीपेशा लोग अपनी जॉब प्रोफाइल में बड़ी ग्रोथ और प्रमोशन की संभावनाएं बढ़ाने के लिए आज अपने वर्कप्लेस पर किसी स्किल ट्रेनिंग या प्रोफेशनल सेमिनार का सफल आयोजन कर सकेंगे; आपकी इस पहल की सीनियर्स द्वारा सराहना होगी.

बॉस व सहकर्मियों संग तालमेल बेहतर, पर चिंताएं भी बढ़ेंगी: कार्यस्थल पर सहकर्मियों (Colleagues) और उच्चाधिकारियों (Boss) के साथ आपके संबंध और आपसी तालमेल काफी बेहतर रहेंगे; हालांकि, चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के चलते किसी प्रोजेक्ट या आगामी टारगेट को लेकर मन ही मन कुछ भीतरी चिंताएं और बेचैनी भी बढ़ सकती है, इसलिए अनावश्यक सोच-विचार से बचें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से एकादश चंद्रमा दांपत्य सुख में वृद्धि, जीवनसाथी की समझदारी और परिवार में अटूट एकता का संकेत दे रहा है.

जीवनसाथी की समझदारी से दांपत्य में आएगी मिठास: आपका वैवाहिक जीवन (Married Life) आज अत्यंत सुखद और सामंजस्यपूर्ण रहेगा; जीवनसाथी की व्यावहारिक सूझबूझ और परिपक्वता आपको बहुत पसंद आएगी, जिससे आपसी प्रेम और गहरा होगा.

परिवार में देखने को मिलेगा एकता का भाव: घर-परिवार के सभी सदस्यों के बीच आपसी स्नेह, आदर और एकता का अनुपम भाव देखने को मिलेगा; किसी पारिवारिक मुद्दे पर सबकी सर्वसम्मति बनने से मन प्रसन्न रहेगा.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन उच्च ऊर्जा और आत्मसंतोष का है. प्रतियोगी और सामान्य दोनों तरह के छात्र-छात्राएं (Competitive & General Students) आज दिनभर असीम ऊर्जा और उत्साह से भरे रहेंगे; इसी एकाग्रता और सकारात्मक ऊर्जा के बल पर आपको शिक्षा और करियर के क्षेत्र में उत्कृष्ट परिणाम और आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति होगी. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 11वें भाव के चंद्रमा और मालव्य योग के प्रभाव से आपका शारीरिक स्वास्थ्य मजबूत रहेगा. हालांकि, सुबह 7 बजे के बाद प्रभावी चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के कारण मानसिक उद्वेग या अनिद्रा की हल्की समस्या हो सकती है. गरिष्ठ भोजन से परहेज करें, भरपूर जल पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय भगवान शिव व ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: पिंक (गुलाबी)

शुभ अंक: 8

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: बुधवार के पावन दिन तथा चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के निवारण हेतु भगवान शिव और प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी की विशेष आराधना करें. सुबह या शाम के शुभ चौघड़िए में शिवलिंग पर कच्चा दूध, गंगाजल, सफेद चंदन और काले तिल अर्पित करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' और राहु के बीज मंत्र 'ॐ भ्रां भ्रीं भ्रौं सः राहवे नमः' का जप करें.

इसके साथ ही भगवान गणेश जी को दूर्वा की 21 गांठें और मोदक या लड्डू का भोग लगाएं तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें. गाय को हरा चारा या पालक खिलाएं. इससे एकादश भाव के चंद्रमा से आमदनी के नए स्रोत खुलेंगे, ग्रहण दोष की मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, मधुर वाणी से व्यापारिक सौदे सफल होंगे, नौकरी में ट्रेनिंग से प्रगति मिलेगी और परिवार में सुख-समृद्धि का वास रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 Oct 2026 06:34 AM (IST)
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