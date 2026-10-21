Aaj Ka Rashifal 21 October 2026: पंचांग और ग्रहों की चाल के हिसाब से आज 21 अक्टूबर, बुधवार का दिन व्यावसायिक अनुशासन और अटके भुगतानों को खाते में लाने का बड़ा मोड़ साबित हो रहा है.

सुबह 07:01 बजे चंद्रमा मकर से निकलकर शनि की मूलत्रिकोण राशि कुंभ में संचरण कर जाएगा, जिससे लाभ और कर्म के समीकरण सीधे तौर पर सक्रिय होंगे. पंचांग गणना के अनुसार दोपहर 02:13 बजे तक आश्विन शुक्ल दशमी रहेगी, जिसके बाद पापांकुशा एकादशी का आरंभ होगा.

शाम 07:49 बजे तक मंगल का नक्षत्र धनिष्ठा रहेगा और मध्यरात्रि 12:33 (24:33) तक गण्ड योग प्रभावी रहेगा. चंद्र राशि से कुंभ में चंद्रमा के गोचर पर आधारित पढ़ें अपना आज का राशिफल-

मेष राशि: 21 अक्टूबर 2026 (बुधवार)

लंबित भुगतानों को खाते में लाने, पेशेवर संपर्कों को सक्रिय करने और नए मुनाफे की नींव रखने के लिहाज से आज सुबह से ही स्थितियां आपके पक्ष में रुख करती दिख रही हैं. चंद्रमा सुबह 07:01 बजे मकर राशि से निकलकर कुंभ यानी आपकी राशि से ग्यारहवें भाव (लाभ, आमदनी और नेटवर्क के स्थान) में प्रवेश कर जाएगा. पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल दशमी तिथि दोपहर 02:13 बजे तक रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि का आरंभ होगा. शाम 07:49 बजे तक आपकी ही राशि के स्वामी मंगल का नक्षत्र धनिष्ठा रहेगा और मध्यरात्रि 12:33 (24:33) तक गण्ड योग का प्रभाव बना रहेगा. लाभ स्थान में चंद्र गोचर और धनिष्ठा नक्षत्र का यह तालमेल आपके पुराने श्रम का वाजिब प्रतिफल दिलाने और सामाजिक दायरे में आपकी साख को मजबूती देने का काम करेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

सप्ताह का तीसरा दिन बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने और ग्राहकों के नेटवर्क से सीधा नकद लाभ उठाने का है. ग्यारहवें भाव का कुंभ चंद्र थोक सौदों और व्यावसायिक संपर्कों को गति देगा. दोपहर 02:13 तक दशमी तिथि का प्रभाव रहने से त्योहारी स्टॉक की आपूर्ति और पेंडिंग इनवॉइस क्लीयर कराने में तेजी आएगी. रियल एस्टेट, हार्डवेयर, मेटल, इंजीनियरिंग, आईटी कंसल्टेंसी, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन से जुड़े कारोबारियों के लिए शाम 07:49 तक धनिष्ठा नक्षत्र की सक्रियता बड़े व्यावसायिक ऑर्डर्स पक्के करने में बेहद मददगार साबित होगी. नौकरीपेशा जातकों को दफ्तर में किसी बड़े प्रोजेक्ट की सफलता का श्रेय मिलेगा; टीम के साथी आपकी कार्यप्रणाली का समर्थन करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों से प्रोत्साहन मिलेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन पिछले निवेशों का मुनाफा समेटने और अटका हुआ धन वापस पाने का मजबूत आधार तैयार कर रहा है. किसी पुराने क्लाइंट, साझीदार या सरकारी रिफंड से रुका हुआ पैसा मिलने के स्पष्ट आसार हैं. बुधवार होने के कारण आज अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा. कोई भी नया वित्तीय अनुबंध या जरूरी बैंकिंग कार्य सुबह 10:41 से 12:06 के बीच गुलिक काल में निपटाना ठीक रहेगा. दोपहर 12:06 से 01:31 बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा; इस दौरान बिना कागजी जांच-पड़ताल के किसी को बड़ी रकम उधार देने या जल्दबाजी में किसी ऑनलाइन ट्रेडिंग स्कीम में पूंजी लगाने से पूरी तरह परहेज रखें. शाम के समय आमदनी की गति बनी रहने से बजट संतुलित रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-परिवार में वातावरण शांत, व्यवस्थित और संतोषप्रद रहेगा. बड़े भाई-बहनों या परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग किसी घरेलू मसले को सुलझाने में मार्गदर्शक का काम करेगा. जीवनसाथी का व्यवहार बेहद सहयोगी और व्यावहारिक रहेगा, जिससे घरेलू जिम्मेदारियों को सलीके से निपटाने में संबल मिलेगा. प्रेम संबंधों में दिखावे और भावुकता से परे भविष्य की साझा योजनाओं और आर्थिक प्राथमिकताओं पर सकारात्मक चर्चा होगी, जिससे रिश्ते में भरोसा गहराएगा. शाम को परिवार के साथ बैठकर बातचीत करने से दिनभर की मानसिक थकान पूरी तरह हल्की हो जाएगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज आपकी मानसिकता पूरी तरह करियर-ओरिएंटेड, फोकस्ड और परिणाम देने वाली रहेगी. अगर आप कैंपस प्लेसमेंट, कोडिंग असेसमेंट, डिफेंस सर्विसेज, सिविल सेवा या तकनीकी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं, तो धनिष्ठा नक्षत्र आपकी तार्किक क्षमता और रिवीजन की गति को तेज करेगा. सोशल मीडिया के सतही ड्रामे और दोस्तों की गैर-जरूरी बातचीत से दूरी बनाकर अपने मुख्य विषयों पर पकड़ मजबूत करें. दिन ढलने के बाद स्क्रीन पूरी तरह बंद करके कुछ देर खुले में टहलना दिमाग को नई ताजगी देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिन काफी स्फूर्तिवान रहेगा, लेकिन दिनभर लगातार एक ही जगह बैठने या अधिक चलने के कारण शाम को पिंडलियों, एड़ियों या घुटनों में हल्का खिंचाव महसूस हो सकता है. बदलते मौसम के प्रभाव को देखते हुए सुबह-शाम ठंडी हवा से बचाव रखें और गुनगुने पानी का सेवन करें ताकि शरीर में वात का असंतुलन न बढ़े. भोजन हल्का, सुपाच्य और ताजा रखें; बाहर की तली-भुनी चीजों से परहेज करें. रात को समय पर सोने की आदत आपकी कार्यक्षमता को बरकरार रखेगी.

पंचांग उपाय (Simple Remedy)

बुधवार का दिन है और मंगल का धनिष्ठा नक्षत्र प्रभावी है. सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को दूर्वा की 11 गांठें और थोड़ा गुड़ अर्पित करें. इसके बाद ॐ गं गणपतये नमः मंत्र का शांत मन से जप करें. शाम के समय किसी जरूरतमंद को हरी मूंग की दाल या हरे फल का दान करना कार्यक्षेत्र में लाभ के द्वार खोलेगा.

वृषभ राशि: 21 अक्टूबर 2026 (बुधवार)

कार्यक्षेत्र में अपनी साख का लोहा मनवाने, उच्चाधिकारियों का भरोसा जीतने और करियर में नई जिम्मेदारी हासिल करने के लिहाज से आज का दिन काफी निर्णायक रहेगा. चंद्रमा सुबह 07:01 बजे मकर से निकलकर कुंभ यानी आपकी राशि से दसवें भाव (कर्म, प्रतिष्ठा, अधिकार और पिता के स्थान) में संचरण कर जाएगा. पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल दशमी तिथि दोपहर 02:13 बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी. शाम 07:49 बजे तक धनिष्ठा नक्षत्र और मध्यरात्रि 12:33 (24:33) तक गण्ड योग का प्रभाव बना रहेगा. दसवें भाव में चंद्रमा का यह गोचर आपकी कार्यप्रणाली में प्रशासनिक कसावट लाएगा और पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को मुकाम तक पहुंचाने में सीधे तौर पर मदद करेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

सप्ताह का तीसरा दिन व्यावसायिक प्रतिष्ठा को विस्तार देने और बाजार में अपने ब्रांड की मजबूती साबित करने का है. कर्म भाव में कुंभ का चंद्रमा आपके निर्णय लेने की क्षमता और लीडरशिप को धार देगा. दोपहर 02:13 तक दशमी तिथि का असर रहने से सरकारी विभागों से जुड़े काम, टेंडर और लाइसेंस से संबंधित कागजी औपचारिकताओं को आगे बढ़ाना मुफीद रहेगा. मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट, भारी मशीनरी, आर्किटेक्चर और प्रशासनिक आपूर्ति से जुड़े कारोबारियों के लिए शाम 07:49 तक धनिष्ठा नक्षत्र की सक्रियता बड़े क्लाइंट्स से सौदे फाइनल करने में असरदार रहेगी. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में प्रबंधन की ओर से कोई अहम भूमिका सौंपी जा सकती है; काम के प्रति आपकी गंभीरता वरिष्ठों के सामने आपके कद को बढ़ाएगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन व्यावसायिक स्थिरता और नियमित कामकाज से वाजिब रिटर्न दिलाने वाला साबित होगा. पिछले दिनों किए गए किसी बड़े सौदे या कॉरपोरेट सप्लाई से रुका हुआ फंड खाते में आने के मजबूत योग हैं. बुधवार होने के चलते आज अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा. कोई भी बड़ा वित्तीय समझौता या बैंक से जुड़ी औपचारिकता सुबह 10:41 से दोपहर 12:06 के बीच गुलिक काल में पूरी करना श्रेष्ठ रहेगा. दोपहर 12:06 से 01:31 बजे तक राहुकाल प्रभावी रहेगा; इस दौरान बिना ठोस गारंटी के किसी को बड़ा कर्ज देने या किसी नई वित्तीय स्कीम में जल्दबाजी में पूंजी फंसाने से पूरी तरह परहेज रखें. शाम के समय कार्यस्थल के अपग्रेडेशन और जरूरी व्यावसायिक खर्चों पर बजट संतुलित रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर में माहौल अनुशासित, सात्विक और व्यवस्थित बना रहेगा. पिता जी या घर के किसी वरिष्ठ सदस्य की सलाह आपके कामकाजी जीवन के किसी असमंजस को सुलझाने में बेहद कारगर साबित होगी. जीवनसाथी आज आपकी कार्यव्यस्तताओं को बहुत सहजता से समझेगा और घरेलू जिम्मेदारियों को आगे बढ़कर संभालेगा. प्रेम संबंधों में दिखावे या गैर-जरूरी भावुकता से बचकर एक-दूसरे के करियर का सम्मान करें; शाम को दोनों के बीच भविष्य के लक्ष्यों पर गंभीर व सकारात्मक बातचीत होगी. रात को परिजनों के साथ भोजन करते समय दफ्तर की उलझनों को बाहर ही छोड़ देना घर में शांति और सौहार्द बनाए रखेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज आपकी सोच पूरी तरह करियर-फोकस्ड, एंबिशियस और प्रैक्टिकल रहने वाली है. अगर आप स्टेट सर्विसेज, यूपीएससी, मैनेजमेंट असेसमेंट, टेक्निकल इंटरव्यू या किसी कॉरपोरेट रिक्रूटमेंट की तैयारी में जुटे हैं, तो धनिष्ठा नक्षत्र आपकी कार्यकुशलता और रिवीजन की गति को पैना करेगा. सोशल मीडिया के सतही ड्रामे और दोस्तों की गैर-जरूरी चर्चाओं से दूरी बनाकर अपनी चेकलिस्ट निपटाने पर ध्यान दें. देर शाम स्क्रीन पूरी तरह बंद करके कुछ देर खुली हवा में टहलना मानसिक थकान को दूर कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा, लेकिन दिनभर लगातार एक ही मुद्रा में बैठकर काम करने या भागदौड़ के चलते शाम को घुटनों, पिंडलियों या रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में हल्का खिंचाव आ सकता है. काम के बीच-बीच में थोड़ा ब्रेक लेकर हल्की स्ट्रेचिंग जरूर करें. बदलते मौसम के प्रभाव को देखते हुए सुबह-शाम ठंडी हवा से बचाव रखें और गुनगुने पानी का सेवन करें ताकि शरीर में वात का असंतुलन न बने. गरिष्ठ, बहुत तला-भुना या बासी आहार लेने से बचें और सुपाच्य भोजन को प्राथमिकता दें. रात को समय पर सोने की आदत आपकी कार्यक्षमता और ऊर्जा को बनाए रखेगी.

पंचांग उपाय (Simple Remedy)

बुधवार का दिन है और मंगल का धनिष्ठा नक्षत्र प्रभावी है. सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को दूर्वा की 11 गांठें अर्पित करें और ॐ गं गणपतये नमः मंत्र का 11 बार जप करें. इसके साथ ही गौमाता को हरा चारा या पालक खिलाना कार्यक्षेत्र में आ रही बाधाओं को दूर करेगा और वरिष्ठों का सहयोग दिलाएगा.

मिथुन राशि: 21 अक्टूबर 2026 (बुधवार)

अटके हुए कानूनी मसलों को सुलझाने, दूरदराज के कारोबारी संपर्कों को सक्रिय करने और उच्च अध्ययन से जुड़े फैसलों को रफ्तार देने के लिए आज का दिन काफी राहत भरा रहेगा. चंद्रमा सुबह 07:01 बजे मकर राशि से निकलकर कुंभ यानी आपकी राशि से नवम भाव (भाग्य, धर्म, लंबी दूरी की यात्रा और उच्च शिक्षा के स्थान) में संचरण कर जाएगा. पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल दशमी तिथि दोपहर 02:13 बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि का आरंभ होगा. शाम 07:49 बजे तक धनिष्ठा नक्षत्र और मध्यरात्रि 12:33 (24:33) तक गण्ड योग का प्रभाव बना रहेगा. भाग्य स्थान में चंद्रमा का यह गोचर पिछले कुछ दिनों से चली आ रही मानसिक उलझनों को शांत करेगा और आपके प्रयासों को सकारात्मक दिशा देगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

सप्ताह का तीसरा दिन कारोबारी सीमाओं को फैलाने और बाहरी संपर्कों से लाभ उठाने का है. नवम भाव में कुंभ का चंद्रमा दूर के ग्राहकों और वेंडर्स के साथ आपके संबंधों को नई मजबूती देगा. दोपहर 02:13 तक दशमी तिथि का असर रहने से नई डील्स के एग्रीमेंट ड्राफ्ट करने, सप्लायर्स से शर्तें तय करने और त्योहारी स्टॉक के बाद के ऑर्डर्स को व्यवस्थित करने में आसानी होगी. पब्लिशिंग, मीडिया, लीगल कंसल्टेंसी, इंपोर्ट-एक्सपोर्ट, टूर-ट्रैवल, एडवरटाइजिंग और उच्च शिक्षा से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए शाम 07:49 तक धनिष्ठा नक्षत्र की मौजूदगी नए रास्ते खोलेगी. नौकरीपेशा जातकों को दफ्तर में किसी सीनियर अधिकारी या मेंटॉर का मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे किसी जटिल असाइनमेंट को पूरा करने की रूपरेखा तैयार हो सकेगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन पिछले प्रयासों का वाजिब प्रतिफल दिलाने और आय के नए स्रोत तलाशने में मददगार साबित होगा. किसी दूर की पार्टी, पुराने निवेश या कंसल्टेंसी फीस का बकाया धन खाते में आने के अच्छे संकेत हैं. बुधवार होने के चलते आज अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा. कोई भी नया वित्तीय फैसला, बैंकिंग लिखा-पढ़ी या निवेश संबंधी बातचीत सुबह 10:41 से दोपहर 12:06 के बीच गुलिक काल में निपटाना सबसे मुफीद रहेगा. दोपहर 12:06 से 01:31 बजे तक राहुकाल प्रभावी रहेगा; इस दौरान शेयर बाजार में बिना सोचे-समझे जोखिम लेने या किसी के कहने पर अनजान ऑनलाइन स्कीम में पैसा लगाने से पूरी तरह बचें. शाम के समय धार्मिक गतिविधियों और ज्ञानवर्धक सामग्री पर सामान्य खर्च रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर में माहौल शांत, सकारात्मक और आध्यात्मिक रूप से संतुलित बना रहेगा. पिता जी या परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ बैठकर किसी पुराने विषय पर सार्थक बातचीत होगी, जिससे घर के कई असमंजस दूर होंगे. जीवनसाथी आज आपकी प्राथमिकताओं को समझते हुए घरेलू व्यवस्थाओं को बहुत सलीके से संभालेगा और संबल देगा. प्रेम संबंधों में बौद्धिक तालमेल और एक-दूसरे के विचारों के प्रति सम्मान गहरा होगा; शाम को साथी के साथ भविष्य के साझा लक्ष्यों पर बातचीत करने से रिश्ता और परिपक्व होगा. परिजनों के साथ भोजन करते समय सुकून का वातावरण मानसिक थकान को दूर कर देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज आपकी सोच काफी ब्रॉड, प्रैक्टिकल और विजनरी रहने वाली है. अगर आप विदेश में उच्च शिक्षा, स्कॉलरशिप, सिविल सेवा, कैट, क्लैट या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो धनिष्ठा नक्षत्र और नवम चंद्र का यह मेल अध्ययन में गहरी एकाग्रता और तार्किक स्पष्टता देगा. सोशल मीडिया के सतही ड्रामे और व्यर्थ की ऑनलाइन बहसों से दूर रहकर अपने मुख्य विषयों के रिवीजन पर जोर दें. देर शाम स्क्रीन पूरी तरह बंद करके कुछ देर खुले वातावरण में टहलना आपके दिमाग को रीसेट और रीचार्ज कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिन काफी हल्का और ऊर्जावान महसूस होगा, लेकिन लगातार चलने या यात्रा के चलते शाम को जांघों, घुटनों या पिंडलियों के जोड़ों में हल्का खिंचाव आ सकता है. काम के बीच-बीच में थोड़ा ब्रेक लें और बॉडी को स्ट्रेच करें. बदलते मौसम के प्रभाव को देखते हुए सुबह-शाम ठंडी हवा से बचाव रखें और गुनगुने पानी का सेवन करें ताकि शरीर में वात का असंतुलन न बढ़े. गरिष्ठ, बहुत तला-भुना या बासी आहार लेने से बचें और सुपाच्य भोजन को प्राथमिकता दें. रात को समय पर सोने की आदत आपकी कार्यक्षमता और ऊर्जा को बनाए रखेगी.

पंचांग उपाय (Simple Remedy)

बुधवार का दिन है और मंगल का धनिष्ठा नक्षत्र प्रभावी है. सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को दूर्वा की 11 गांठें और साबुत मूंग के कुछ दाने अर्पित करें. इसके बाद ॐ गं गणपतये नमः मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. गौमाता को हरी घास या पालक खिलाना आपके लिए भाग्य वृद्धि और अटके काम निपटाने में सहायक रहेगा.

कर्क राशि: 21 अक्टूबर 2026 (बुधवार)

कागजी प्रक्रियाओं की गहराई में उतरने, टैक्स व बहीखातों की उलझनों को सुलझाने और जोखिम भरे फैसलों से दूरी बनाने के लिहाज से आज का दिन काफी सतर्कता की मांग कर रहा है. चंद्रमा सुबह 07:01 बजे मकर राशि से निकलकर कुंभ यानी आपकी राशि से आठवें भाव (आयु, गुप्त धन, आकस्मिक परिवर्तन और शोध के स्थान) में संचरण कर जाएगा. पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल दशमी तिथि दोपहर 02:13 बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी. शाम 07:49 बजे तक धनिष्ठा नक्षत्र और मध्यरात्रि 12:33 (24:33) तक गण्ड योग का प्रभाव बना रहेगा. आठवें भाव में चंद्रमा का यह गोचर यह स्पष्ट संकेत दे रहा है कि आज जल्दबाजी में कोई नया वित्तीय जोखिम न लें और पुरानी पेंडिंग जिम्मेदारियों को पहले निपटाएं.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

सप्ताह का तीसरा दिन कार्यस्थल की आंतरिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने और ऑडिट संबंधी मामलों को सुलझाने का है. अष्टम भाव में कुंभ का चंद्रमा कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार की शॉर्टकट रणनीति से बचने का इशारा करता है. दोपहर 02:13 तक दशमी तिथि का प्रभाव रहने से सरकारी बकाए, जीएसटी, बीमा दावों और पुराने कानूनी कागजात को दुरुस्त करने का काम तेजी से निपटा लें. रिसर्च, डेटा एनालिसिस, इंश्योरेंस, मेटल स्क्रैप, माइनिंग, केमिकल और गुप्त जांच एजेंसियों से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए शाम 07:49 तक धनिष्ठा नक्षत्र की सक्रियता किसी उलझी हुई समस्या की तह तक पहुंचने में मददगार रहेगी. नौकरीपेशा जातकों को दफ्तर में सहकर्मियों की आपसी खींचतान से पूरी तरह तटस्थ रहना होगा; अपने हिस्से का काम तय समय में पूरा करना ही समझदारी होगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन थोड़ा हाथ बांधकर चलने और अनियोजित खर्चों पर लगाम लगाने का है. अचानक किसी पुराने बिल, वाहन की मरम्मत या पैतृक व्यवस्थाओं पर पूंजी व्यय हो सकती है. बुधवार होने के कारण आज अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा. कोई भी आवश्यक वित्तीय लिखा-पढ़ी या बैंकिंग लेन-देन सुबह 10:41 से दोपहर 12:06 के बीच गुलिक काल में निपटाना सबसे सुरक्षित रहेगा. दोपहर 12:06 से 01:31 बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा; इस दौरान शेयर बाजार में इंट्राडे सट्टेबाजी, बिना सोचे-समझे निवेश करने या किसी करीबी को भी बड़ी रकम उधारी पर देने से पूरी तरह परहेज रखें. शाम के समय घरेलू अनिवार्यताओं पर संतुलित बजट बना रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर में माहौल शांत और थोड़ा गंभीर बना रहेगा. ससुराल पक्ष से संवाद करते समय अपने शब्दों के चयन में नर्मी बरतें ताकि कोई पुरानी बात फिर से विवाद का रूप न ले. जीवनसाथी आज आपकी मानसिक स्थिति को समझते हुए घरेलू व्यवस्थाओं को बहुत संजीदगी से संभालेगा और संबल देगा. प्रेम संबंधों में अपनी बात थोपने के बजाय साथी के नजरिए को भी पूरा महत्व दें; शाम को शांति से बातचीत करने से किसी भी तरह की गलतफहमी दूर होगी. रात को परिजनों के साथ बैठकर सामान्य विषयों पर संवाद करना मन के भारीपन को पूरी तरह हल्का कर देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज आपकी सोच काफी विश्लेषणात्मक, डीप-थिंकिंग और रिसर्च-ओरिएंटेड रहने वाली है. अगर आप किसी जटिल कोडिंग एरर, टेक्निकल असाइनमेंट, डेटा एनालिसिस, फॉरेंसिक या प्रतियोगी परीक्षाओं के कठिन अध्यायों को समझने में लगे हैं, तो धनिष्ठा नक्षत्र आपकी समझ को पैना करेगा. सोशल मीडिया के सतही ड्रामे और व्यर्थ की गॉसिप से पूरी तरह कटकर अपनी कमजोरियों को दूर करने पर जोर दें. देर शाम स्क्रीन पूरी तरह बंद करके कुछ देर खुले वातावरण में टहलना आपके दिमाग को रीसेट और रीचार्ज कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से पेट के निचले हिस्से में गैस, भारीपन या अनिद्रा के चलते सिर में हल्का तनाव उभर सकता है. बदलते मौसम के प्रभाव को देखते हुए सुबह-शाम ठंडी हवा से बचाव रखें और दिनभर हल्का गुनगुना पानी पीते रहें ताकि शरीर में वात और कफ का संतुलन न बिगड़े. गरिष्ठ, बहुत तला-भुना या बासी आहार लेने से पूरी तरह बचें और सादा, सुपाच्य भोजन लें. रात को मोबाइल स्क्रीन से दूरी बनाकर समय पर सोने की आदत आपकी मानसिक ताजगी को बनाए रखेगी.

पंचांग उपाय (Simple Remedy)

बुधवार का दिन है और मंगल का धनिष्ठा नक्षत्र सक्रिय है. सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को दूर्वा की 11 गांठें और थोड़ा सा गुड़ अर्पित करें. इसके बाद ॐ गं गणपतये नमः मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. पक्षियों को हरी मूंग के दाने या गाय को हरी घास खिलाना मानसिक शांति और अचानक आने वाली बाधाओं से राहत दिलाएगा.

सिंह राशि: 21 अक्टूबर 2026 (बुधवार)

व्यापारिक समझौतों को अंतिम रूप देने, जनसंपर्क के दायरे को मजबूत करने और साझा प्रयासों से मुनाफा बटोरने के लिए आज का दिन काफी सकारात्मक आधार प्रदान कर रहा है. चंद्रमा सुबह 07:01 बजे मकर राशि से निकलकर कुंभ यानी आपकी राशि से ठीक सामने सातवें भाव (साझेदारी, दैनिक व्यवसाय और जीवनसाथी के स्थान) में संचरण कर जाएगा. पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल दशमी तिथि दोपहर 02:13 बजे तक रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि का आरंभ होगा. शाम 07:49 बजे तक मंगल का नक्षत्र धनिष्ठा रहेगा और मध्यरात्रि 12:33 (24:33) तक गण्ड योग प्रभावी रहेगा. सप्तम भाव में चंद्रमा का यह गोचर सीधे तौर पर बाजार में आपकी साख को विस्तार देगा और ग्राहकों के साथ विश्वास का तालमेल गहरा करेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

सप्ताह का तीसरा दिन रिटेल बिक्री बढ़ाने, नए वेंडर्स से हाथ मिलाने और साझेदारों के साथ बैठकर भविष्य की योजनाएं तय करने का है. सातवें भाव में कुंभ का चंद्रमा आमने-सामने की बातचीत और जनसंपर्क में आपकी स्थिति को मजबूत रखेगा. दोपहर 02:13 तक दशमी तिथि का असर रहने से व्यावसायिक अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने, सप्लाई की नई शर्तें लागू करने और त्योहारी स्टॉक के वितरण को रफ्तार देने के लिए समय मुफीद रहेगा. गारमेंट्स, फुटवियर, कॉस्मेटिक्स, इवेंट मैनेजमेंट, रेस्टोरेंट, लग्जरी सामान और कंसल्टेंसी से जुड़े कारोबारियों के लिए शाम 07:49 तक धनिष्ठा नक्षत्र की मौजूदगी नए ऑर्डर्स आकर्षित करने में बहुत कारगर साबित होगी. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर सहकर्मियों और टीम का पूरा समर्थन मिलेगा; आपके नेतृत्व में चल रहे साझा प्रोजेक्ट की प्रगति देखकर वरिष्ठ अधिकारी संतुष्ट रहेंगे.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन नियमित नकदी प्रवाह में वृद्धि और साझेदारी के काम से संतोषजनक लाभ दिलाने वाला रहेगा. किसी पुराने क्लाइंट या साझा उपक्रम से बकाया भुगतान सीधे हाथ में आने के ठोस आसार हैं. बुधवार होने के चलते आज अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा. कोई भी अहम वित्तीय सौदा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट या बैंकिंग कार्य सुबह 10:41 से दोपहर 12:06 के बीच गुलिक काल में निपटाना सबसे उत्तम रहेगा. दोपहर 12:06 से 01:31 बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा; इस दौरान बिना कागजी लिखा-पढ़ी के किसी को बड़ी रकम उधार देने या जल्दबाजी में किसी सट्टा बाजार में पूंजी लगाने से पूरी तरह बचें. शाम के समय पारिवारिक व्यवस्थाओं और व्यापारिक यात्राओं पर बजट संतुलित रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर में वातावरण बेहद सौहार्दपूर्ण, गरिमामय और सुखद बना रहेगा. जीवनसाथी का रुख बहुत सुलझा हुआ और सहयोगात्मक रहेगा; वे घरेलू जिम्मेदारियों को संभालने के साथ आपके करियर से जुड़े निर्णयों में भी संबल बनेंगे. प्रेम संबंधों में परिपक्वता दिखेगी; शाम को साथी के साथ बैठकर किसी पुराने मनमुटाव को बातचीत से सुलझाने का सही अवसर मिलेगा, जिससे रिश्ते में पारदर्शिता और निकटता बढ़ेगी. परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर भोजन करने और संवाद साधने से दिनभर की व्यस्तता का मानसिक तनाव पूरी तरह दूर हो जाएगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज आपकी सोच काफी कोलैबोरेटिव, प्रैक्टिकल और लक्ष्य-उन्मुख रहने वाली है. अगर आप ग्रुप डिस्कशन, कैंपस प्लेसमेंट, हैकथॉन, क्लाइंट प्रेजेंटेशन या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं, तो धनिष्ठा नक्षत्र आपकी प्रजेंटेशन स्किल और तार्किक क्षमता को मजबूती देगा. सोशल मीडिया के सतही ड्रामे और दिखावे की दुनिया से दूरी बनाकर अपनी प्राथमिकताओं की लिस्ट पूरी करने पर ध्यान दें. देर शाम स्क्रीन पूरी तरह बंद करके कुछ देर खुले वातावरण में टहलना दिमाग को नई ऊर्जा देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिन काफी स्फूर्तिदायक रहेगा, लेकिन दिनभर लगातार बोलने, चलने और व्यावसायिक भागदौड़ के चलते शाम को कमर के निचले हिस्से या पैरों में हल्की थकान उभर सकती है. काम के बीच-बीच में थोड़ा विश्राम अवश्य लें. बदलते मौसम के प्रभाव को देखते हुए सुबह-शाम ठंडी हवा से बचाव रखें और गुनगुने पानी का सेवन करें ताकि शरीर में वात और पित्त का संतुलन न बिगड़े. गरिष्ठ, बहुत तला-भुना या बासी आहार लेने से बचें और सुपाच्य ताजा भोजन लें. रात को समय पर सोने की आदत आपकी कार्यक्षमता को बनाए रखेगी.

पंचांग उपाय (Simple Remedy)

बुधवार का दिन है और मंगल का धनिष्ठा नक्षत्र प्रभावी है. सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को दूर्वा की 11 गांठें और साबुत हरी मूंग के कुछ दाने अर्पित करें. इसके बाद ॐ गं गणपतये नमः मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. गौमाता को हरी घास या हरा फल खिलाना व्यावसायिक सौदों में आ रही रुकावटों को दूर करेगा और साख मजबूत करेगा.

कन्या राशि: 21 अक्टूबर 2026 (बुधवार)

कार्यक्षेत्र में अनुशासन स्थापित करने, अटके हुए कानूनी व प्रशासनिक मामलों को निपटाने और विरोधियों की रणनीतियों को निष्प्रभावी करने के लिहाज से आज का दिन काफी ठोस परिणाम देने वाला रहेगा. चंद्रमा सुबह 07:01 बजे मकर से निकलकर कुंभ यानी आपकी राशि से छठे भाव (रोग, ऋण, शत्रु और सेवा के स्थान) में संचरण कर जाएगा. पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल दशमी तिथि दोपहर 02:13 बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि का आरंभ होगा. शाम 07:49 बजे तक धनिष्ठा नक्षत्र और मध्यरात्रि 12:33 (24:33) तक गण्ड योग का प्रभाव बना रहेगा. छठे भाव में चंद्रमा का यह गोचर आपकी तार्किक क्षमता और कार्यकुशलता को पैना करेगा, जिससे कार्यस्थल पर पेंडिंग चल रही जटिल फाइलों का तेजी से निपटारा हो सकेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

सप्ताह का तीसरा दिन कार्यप्रणाली को व्यवस्थित करने और कर्मचारियों के साथ तालमेल मजबूत करने का है. छठे भाव में कुंभ का चंद्रमा सेवा क्षेत्र, लॉजिस्टिक्स और सप्लायर्स के साथ लेन-देन में आपकी पकड़ मजबूत रखेगा. दोपहर 02:13 तक दशमी तिथि का प्रभाव रहने से टैक्स, जीएसटी, लीगल एग्रीमेंट्स और पुराने बहीखातों को दुरुस्त करने का काम प्राथमिकता से निपटा लें. फार्मास्युटिकल, मेडिकल इक्विपमेंट्स, लीगल कंसल्टेंसी, हार्डवेयर, सुरक्षा सेवाओं और बैक-एंड ऑपरेशंस से जुड़े कारोबारियों के लिए शाम 07:49 तक धनिष्ठा नक्षत्र की सक्रियता जटिल समस्याओं के व्यावहारिक समाधान निकालने में मददगार साबित होगी. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में प्रबंधन की ओर से कोई संवेदनशील जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है; आपकी निष्ठा और बारीकियों पर नजर वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन रुके हुए भुगतानों की रिकवरी और पुराने कर्जों के बोझ को हल्का करने के लिए अनुकूल रहेगा. किसी पुराने क्लाइंट, बीमा दावे या कानूनी विवाद से जुड़ा फंसा हुआ धन खाते में आने के पक्के संकेत हैं. बुधवार होने के चलते आज अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा. कोई भी जरूरी वित्तीय लिखा-पढ़ी, लोन से जुड़े दस्तावेज या बैंकिंग औपचारिकताएं सुबह 10:41 से दोपहर 12:06 के बीच गुलिक काल में निपटाना सबसे सुरक्षित रहेगा. दोपहर 12:06 से 01:31 बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा; इस दौरान किसी भी अनजान ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में निवेश करने या बिना सोचे-समझे किसी को बड़ी रकम उधार देने से पूरी तरह परहेज रखें. शाम के समय कार्यस्थल के जरूरी खर्चों और स्वास्थ्य संबंधी अनिवार्यताओं पर बजट संतुलित बना रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर में वातावरण अनुशासित, शांत और सात्विक बना रहेगा. ननिहाल पक्ष या वरिष्ठ परिजनों से किसी जरूरी विषय पर सकारात्मक चर्चा हो सकती है. जीवनसाथी आज आपकी व्यस्तताओं को बहुत सहजता से समझेगा और घरेलू जिम्मेदारियों को आगे बढ़कर संभालेगा, जिससे आपको मानसिक संबल मिलेगा. प्रेम संबंधों में किसी भी पुरानी बात को लेकर व्यर्थ की बहस से बचें; शाम को शांत मन से साथी के साथ भविष्य की प्राथमिकताओं पर बात करने से रिश्ता और परिपक्व होगा. परिजनों के साथ भोजन करते समय दफ्तर की उलझनों की चर्चा न करें ताकि घर में सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज आपकी मानसिकता पूरी तरह कॉम्पिटिटिव, फोकस्ड और परिणाम-उन्मुख रहने वाली है. अगर आप बैंकिंग, एसएससी, सिविल सेवा, नीट, कोडिंग असेसमेंट या किसी कॉरपोरेट रिक्रूटमेंट टेस्ट की तैयारी में जुटे हैं, तो धनिष्ठा नक्षत्र आपकी तार्किक समझ और स्मरण शक्ति को मजबूत करेगा. सोशल मीडिया के सतही ड्रामे और दोस्तों की गैर-जरूरी बहसों से दूरी बनाकर अपने कमजोर विषयों के रिवीजन पर जोर दें. देर शाम स्क्रीन पूरी तरह बंद करके कुछ देर खुले वातावरण में टहलना मानसिक थकान को दूर कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा, लेकिन दिनभर लगातार काम की भागदौड़ और अनियमित खान-पान के चलते दोपहर बाद पेट के निचले हिस्से में गैस, एसिडिटी या पाचन की सुस्ती परेशान कर सकती है. बदलते मौसम के प्रभाव को देखते हुए सुबह-शाम ठंडी हवा से बचाव रखें और दिनभर हल्का गुनगुना पानी पीते रहें ताकि शरीर में वात और कफ का संतुलन बना रहे. गरिष्ठ, बहुत तला-भुना या बासी आहार लेने से पूरी तरह बचें और सुपाच्य ताजा भोजन लें. रात को समय पर सोने की आदत आपकी कार्यक्षमता और स्फूर्ति को बनाए रखेगी.

पंचांग उपाय (Simple Remedy)

बुधवार का दिन है और मंगल का धनिष्ठा नक्षत्र प्रभावी है. सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को दूर्वा की 11 गांठें और साबुत हरी मूंग के कुछ दाने अर्पित करें. इसके बाद ॐ गं गणपतये नमः मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. गौमाता को हरी घास या पालक खिलाना आपके रुके हुए कार्यों को गति देगा और कार्यक्षेत्र में विरोधियों के प्रभाव को शांत करेगा.

तुला राशि: 21 अक्टूबर 2026 (बुधवार)

रचनात्मक विचारों को धरातल पर उतारने, नए व्यावसायिक प्रयोगों को गति देने और संतान पक्ष से जुड़े मामलों को व्यवस्थित करने के लिए आज का दिन काफी प्रेरक आधार प्रदान कर रहा है. चंद्रमा सुबह 07:01 बजे मकर राशि से निकलकर कुंभ यानी आपकी राशि से पांचवें भाव (बुद्धि, विद्या, रचनात्मकता और निर्णय क्षमता के स्थान) में संचरण कर जाएगा. पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल दशमी तिथि दोपहर 02:13 बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी. शाम 07:49 बजे तक धनिष्ठा नक्षत्र और मध्यरात्रि 12:33 (24:33) तक गण्ड योग का प्रभाव बना रहेगा. पंचम भाव में चंद्रमा का यह गोचर आपकी रणनीतिक सोच को पैना करेगा और कार्यक्षेत्र में नए समाधान प्रस्तुत करने में सीधे तौर पर मदद करेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

सप्ताह का तीसरा दिन नए प्रोजेक्ट्स के कॉन्सेप्ट डिजाइन करने, क्लाइंट्स को नए आइडियाज पिच करने और त्योहारी मांग को भुनाने का है. पंचम भाव में कुंभ का चंद्रमा आपकी बौद्धिक क्षमता और प्रेजेंटेशन को धार देगा. दोपहर 02:13 तक दशमी तिथि का असर रहने से नए व्यावसायिक अनुबंधों के ड्राफ्ट फाइनल करने, डिजिटल अभियानों को गति देने और पुराने ग्राहकों से फिर से संपर्क साधने में आसानी होगी. शिक्षा, कोचिंग, कंटेंट क्रिएशन, फैशन डिजाइनिंग, कंसल्टेंसी, इवेंट प्लानिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से जुड़े कारोबारियों के लिए शाम 07:49 तक धनिष्ठा नक्षत्र की मौजूदगी नए ऑर्डर्स पक्के करने में बेहद असरदार रहेगी. नौकरीपेशा जातकों को दफ्तर में अपनी मौलिक सोच और सटीक समाधान के लिए सीनियर्स से सीधी तारीफ मिलेगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन पिछले बुद्धिपरक निवेशों का वाजिब फायदा दिलाने और नियमित आमदनी में बढ़ोतरी कराने वाला रहेगा. किसी पुराने प्रोजेक्ट, कंसल्टेंसी असाइनमेंट या क्रिएटिव वर्क से जुड़ा बकाया भुगतान खाते में आने के अच्छे संकेत हैं. बुधवार होने के चलते आज अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा. कोई भी नया वित्तीय फैसला, बैंकिंग लेन-देन या सुरक्षित निवेश से जुड़े कागजात सुबह 10:41 से दोपहर 12:06 के बीच गुलिक काल में निपटाना सबसे उत्तम रहेगा. दोपहर 12:06 से 01:31 बजे तक राहुकाल प्रभावी रहेगा; इस दौरान शेयर बाजार में बिना सोचे-समझे सट्टेबाजी करने या किसी अनजान ऑनलाइन ट्रेडिंग स्कीम में पैसा फंसाने से पूरी तरह परहेज रखें. शाम के समय संतान की जरूरतों और जरूरी व्यक्तिगत सुख-साधनों पर संतुलित व्यय बना रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर में माहौल शांत, सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण बना रहेगा. संतान पक्ष से किसी परीक्षा या करियर के मोर्चे पर उत्साहजनक समाचार मिल सकता है, जिससे मन को गहरा संतोष मिलेगा. जीवनसाथी आज आपकी प्राथमिकताओं को समझते हुए घरेलू व्यवस्थाओं को बहुत सलीके से संभालेगा और संबल देगा. प्रेम संबंधों में बौद्धिक तालमेल और एक-दूसरे के प्रति सम्मान गहरा होगा; शाम को साथी के साथ खुलकर दिल की बात साझा करने से रिश्ते में भरोसा और परिपक्वता आएगी. परिजनों के साथ बैठकर भोजन करने से दिनभर की मानसिक थकान पूरी तरह हल्की हो जाएगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज आपकी सोच काफी इनोवेटिव, गोल-ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल रहने वाली है. अगर आप डिजाइनिंग पोर्टफोलियो, कोडिंग बूटकैंप, डेटा साइंस, सिविल सर्विसेज या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो धनिष्ठा नक्षत्र और पंचम चंद्र का यह संयोग आपकी एकाग्रता को कई गुना बढ़ा देगा. सोशल मीडिया के सतही ड्रामे और दिखावे की दुनिया से दूरी बनाकर अपने मुख्य विषयों के रिवीजन पर जोर दें. देर शाम स्क्रीन पूरी तरह बंद करके कुछ देर खुले वातावरण में टहलना आपके दिमाग को रीसेट और रीचार्ज कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिन काफी स्फूर्तिवान रहेगा, लेकिन दिनभर लगातार बैठकर काम करने या अध्ययन में लगे रहने से शाम को गर्दन, कंधों या रीढ़ की हड्डी के ऊपरी हिस्से में हल्का खिंचाव आ सकता है. काम के बीच-बीच में थोड़ा ब्रेक लेकर स्ट्रेचिंग जरूर करें. बदलते मौसम के प्रभाव को देखते हुए सुबह-शाम ठंडी हवा से बचाव रखें और गुनगुने पानी का सेवन करें ताकि पाचन और गला दोनों दुरुस्त रहें. गरिष्ठ, बहुत तला-भुना या बासी आहार लेने से बचें और सुपाच्य भोजन को प्राथमिकता दें. रात को समय पर सोने की आदत आपकी कार्यक्षमता और ऊर्जा को बनाए रखेगी.

पंचांग उपाय (Simple Remedy)

बुधवार का दिन है और मंगल का धनिष्ठा नक्षत्र सक्रिय है. सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को दूर्वा की 11 गांठें और थोड़ा सा गुड़ अर्पित करें. इसके बाद ॐ गं गणपतये नमः मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. गौमाता को हरी घास या हरा फल खिलाना बौद्धिक स्पष्टता लाएगा और करियर से जुड़े असमंजस दूर करेगा.

वृश्चिक राशि: 21 अक्टूबर 2026 (बुधवार)

घरेलू प्राथमिकताओं को व्यवस्थित करने, अचल संपत्ति से जुड़े मसलों पर आगे बढ़ने और मानसिक एकाग्रता को मजबूत करने के लिए आज का दिन काफी ठोस आधार दे रहा है. चंद्रमा सुबह 07:01 बजे मकर राशि से निकलकर कुंभ यानी आपकी राशि से चौथे भाव (सुख, माता, गृहस्थी, वाहन और भूमि के स्थान) में संचरण कर जाएगा. पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल दशमी तिथि दोपहर 02:13 बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि का आरंभ होगा. शाम 07:49 बजे तक आपकी ही राशि के स्वामी मंगल का नक्षत्र धनिष्ठा रहेगा और मध्यरात्रि 12:33 (24:33) तक गण्ड योग का प्रभाव बना रहेगा. चौथे भाव में चंद्रमा का यह गोचर आंतरिक स्थिरता लाएगा और घर-परिवार से जुड़े लंबित मामलों को सुलझाने में मददगार रहेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

सप्ताह का तीसरा दिन कार्यस्थल की आंतरिक व्यवस्थाओं को चुस्त-दुरुस्त करने और स्थानीय बाजार पर अपनी पकड़ मजबूत करने का है. चौथे भाव में कुंभ का चंद्रमा व्यावसायिक अनुशासन और कार्यप्रणाली में स्थायित्व की मांग करता है. दोपहर 02:13 तक दशमी तिथि का असर रहने से नए वाणिज्यिक अनुबंधों को अंतिम रूप देने, त्योहारी आपूर्ति की बहीखाता जांच पूरी करने और स्थानीय सप्लायर्स के साथ तालमेल बिठाने के लिए समय मुफीद रहेगा. रियल एस्टेट, निर्माण सामग्री, इंटीरियर डिजाइनिंग, ऑटोमोबाइल, कृषि उपकरण और घरेलू साजो-सामान से जुड़े कारोबारियों के लिए शाम 07:49 तक अपनी ही राशि के स्वामी के धनिष्ठा नक्षत्र की सक्रियता बड़े सौदे फाइनल कराने में बेहद असरदार रहेगी. नौकरीपेशा जातकों को दफ्तर में आंतरिक समन्वय और बैक-एंड प्रक्रियाओं को संभालने में सफलता मिलेगी; अधिकारियों का भरोसा बना रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन संतुलित रहेगा, लेकिन घर-परिवार की सुख-सुविधाओं, वाहन के रख-रखाव या माता जी की जरूरतों पर पूंजी व्यय हो सकता है. पूर्व में किए गए संपत्ति या सुरक्षित योजनाओं के निवेश से स्थिरता बनी रहेगी. बुधवार होने के कारण आज अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा. संपत्ति, वाहन या जरूरी बैंकिंग कार्य से जुड़े कागजी फैसले सुबह 10:41 से दोपहर 12:06 के बीच गुलिक काल में निपटाना सबसे उत्तम रहेगा. दोपहर 12:06 से 01:31 बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा; इस समयावधि में किसी भी अनजान ऑनलाइन वित्तीय स्कीम में पूंजी लगाने या बिना लिखा-पढ़ी के किसी को बड़ी रकम उधार देने से पूरी तरह परहेज रखें. शाम के समय घरेलू अनिवार्यताओं पर बजट संतुलित बना रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर में माहौल शांत, सात्विक और व्यवस्थित बना रहेगा. माता जी का सान्निध्य और उनका आशीर्वाद आपकी मानसिक चिंताओं को पूरी तरह दूर करेगा. जीवनसाथी आज आपकी प्राथमिकताओं को समझते हुए घरेलू व्यवस्थाओं को बहुत सलीके से संभालेगा और संबल देगा. प्रेम संबंधों में साथी को अपने पारिवारिक संदर्भों से अवगत कराएं; शाम को शांत मन से एक-दूसरे के साथ समय बिताने से भावनात्मक संवाद गहरा होगा और आपसी भरोसा बढ़ेगा. परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर भोजन करने से दिनभर की मानसिक थकान पूरी तरह हल्की हो जाएगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज आपकी सोच काफी ग्राउंडेड, शांत और लक्ष्य-उन्मुख रहने वाली है. सोशल मीडिया के सतही ड्रामे और व्यर्थ के विवादों से दूर रहकर अपने पर्सनल स्पेस और स्टडी कॉर्नर को व्यवस्थित करने का मन करेगा. अगर आप आर्किटेक्चर, सिविल सर्विसेज, डिफेंस, कोडिंग या एकेडमिक असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं, तो धनिष्ठा नक्षत्र आपकी एकाग्रता को पैना करेगा. शाम के समय अपने पेंडिंग असाइनमेंट्स को पूरा करने पर ध्यान दें. देर शाम स्क्रीन पूरी तरह बंद करके कुछ देर खुले वातावरण में टहलना आपके दिमाग को रीसेट और रीचार्ज कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन बदलते मौसम के प्रभाव से सीने में भारीपन, कफ या श्वसन तंत्र में हल्की संवेदनशीलता उभर सकती है. बहुत ठंडा पानी, आइसक्रीम या फ्रिज में रखा बासी गरिष्ठ भोजन लेने से पूरी तरह परहेज रखें. भोजन में अदरक-तुलसी का काढ़ा या गुनगुना पानी शामिल करें ताकि छाती और पेट दोनों ठीक रहें. रात को सुपाच्य और सादा आहार लें और समय पर सोने की आदत बनाएं ताकि अगले दिन की स्फूर्ति बरकरार रहे.

पंचांग उपाय (Simple Remedy)

बुधवार का दिन है और मंगल का धनिष्ठा नक्षत्र सक्रिय है. सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को दूर्वा की 11 गांठें अर्पित करें और ॐ गं गणपतये नमः मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. गौमाता को हरा चारा या पालक खिलाना मानसिक शांति देगा और घरेलू वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाएगा.

धनु राशि: 21 अक्टूबर 2026 (बुधवार)

कार्यक्षेत्र में पराक्रम दिखाने, फील्ड में नए संपर्कों को सक्रिय करने और सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाकर लक्ष्यों को साधने के लिहाज से आज का दिन काफी गतिशील रहेगा. चंद्रमा सुबह 07:01 बजे मकर राशि से निकलकर कुंभ यानी आपकी राशि से तीसरे भाव (पराक्रम, भाई-बहन, साहस और संचार के स्थान) में संचरण कर जाएगा. पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल दशमी तिथि दोपहर 02:13 बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि का आरंभ होगा. शाम 07:49 बजे तक मंगल का नक्षत्र धनिष्ठा रहेगा और मध्यरात्रि 12:33 (24:33) तक गण्ड योग का प्रभाव बना रहेगा. तीसरे भाव में चंद्रमा का यह गोचर आपके संवाद कौशल और आत्मविश्वास को मजबूती देगा, जिससे रुके हुए कार्यों में तेजी आएगी.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

सप्ताह का तीसरा दिन व्यावसायिक संपर्कों को नए सिरे से साधने, त्वरित निर्णय लेने और फील्ड वर्क के जरिए नए सौदे पक्के करने का रहेगा. तीसरे भाव में कुंभ का चंद्रमा आपकी कार्यप्रणाली में चुस्ती और संवाद में स्पष्टता लाएगा. दोपहर 02:13 तक दशमी तिथि का असर रहने से व्यापारिक वार्ताओं को अंतिम रूप देने, नई डील्स के एग्रीमेंट ड्राफ्ट करने और मार्केटिंग अभियानों को आगे बढ़ाने के लिए समय मुफीद रहेगा. मीडिया, आईटी, पब्लिशिंग, डिजिटल मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स, कूरियर, टेलीकॉम और टूर-ट्रैवल से जुड़े कारोबारियों के लिए शाम 07:49 तक धनिष्ठा नक्षत्र की सक्रियता नए क्लाइंट्स जोड़ने में बेहद असरदार रहेगी. नौकरीपेशा जातकों को दफ्तर में सहकर्मियों का पूरा साथ मिलेगा; मीटिंग्स और प्रेजेंटेशन के दौरान आपके तर्कों को सराहा जाएगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन नियमित आय में वृद्धि और व्यावसायिक प्रयासों से तात्कालिक लाभ दिलाने वाला साबित होगा. किसी छोटी व्यावसायिक यात्रा, कमीशन आधारित कार्य या पुराने संपर्कों के माध्यम से रुका हुआ धन मिलने के योग हैं. बुधवार होने के कारण आज अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा. कोई भी नया वित्तीय अनुबंध या जरूरी बैंकिंग लिखा-पढ़ी सुबह 10:41 से दोपहर 12:06 के बीच गुलिक काल में निपटाना सबसे उत्तम रहेगा. दोपहर 12:06 से 01:31 बजे तक राहुकाल प्रभावी रहेगा; इस दौरान बिना जांच-पड़ताल के किसी को बड़ी रकम उधार देने या किसी नई वित्तीय स्कीम में जल्दबाजी में पूंजी फंसाने से पूरी तरह परहेज रखें. शाम के समय संचार के साधनों और जरूरी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर बजट संतुलित बना रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-परिवार में वातावरण शांत, उत्साहपूर्ण और सकारात्मक रहेगा. छोटे भाई-बहनों या कजिन के साथ तालमेल बहुत बेहतर रहेगा और वे आपके किसी महत्वपूर्ण कार्य में मददगार साबित होंगे. जीवनसाथी आज आपकी प्राथमिकताओं को समझते हुए घरेलू व्यवस्थाओं को बहुत सलीके से संभालेगा और संबल देगा. प्रेम संबंधों में साथी के साथ हल्की-फुल्की और अर्थपूर्ण बातचीत रिश्ते को ताजगी देगी; शाम को साथ बैठकर भविष्य की साझा प्राथमिकताओं पर चर्चा करने से आपसी समझ बढ़ेगी. परिजनों के साथ भोजन करते समय सुकून का वातावरण दिनभर की मानसिक थकान को हल्का कर देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज आपकी मानसिकता काफी प्रोएक्टिव, एनर्जेटिक और एक्शन-ओरिएंटेड रहने वाली है. अगर आप कंटेंट राइटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, सिविल सर्विसेज, कोडिंग, डिफेंस या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो धनिष्ठा नक्षत्र आपकी एकाग्रता और त्वरित सीखने की क्षमता को धार देगा. सोशल मीडिया के सतही ड्रामे और व्यर्थ की गॉसिप से दूरी बनाकर अपने मुख्य विषयों के रिवीजन पर जोर दें. देर शाम स्क्रीन पूरी तरह बंद करके कुछ देर खुले वातावरण में टहलना आपके दिमाग को रीसेट और रीचार्ज कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिन काफी स्फूर्तिवान रहेगा, लेकिन दिनभर लगातार फोन कॉल्स, ड्राइविंग और भागदौड़ के चलते शाम को कंधों, गर्दन या कलाई के जोड़ों में हल्का खिंचाव आ सकता है. काम के बीच-बीच में थोड़ा ब्रेक लेकर हल्की स्ट्रेचिंग जरूर करें. बदलते मौसम के प्रभाव को देखते हुए सुबह-शाम ठंडी हवा से बचाव रखें और गुनगुने पानी का सेवन करें ताकि गला और श्वसन तंत्र स्वस्थ रहे. गरिष्ठ, बहुत तला-भुना या बासी आहार लेने से बचें और सुपाच्य भोजन को प्राथमिकता दें. रात को समय पर सोने की आदत आपकी कार्यक्षमता और ऊर्जा को बनाए रखेगी.

पंचांग उपाय (Simple Remedy)

बुधवार का दिन है और मंगल का धनिष्ठा नक्षत्र प्रभावी है. सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को दूर्वा की 11 गांठें और साबुत हरी मूंग के कुछ दाने अर्पित करें. इसके बाद ॐ गं गणपतये नमः मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. गौमाता को हरी घास या पालक खिलाना आपके लिए पराक्रम में वृद्धि करेगा और अटके कार्यों को गति देगा.

मकर राशि: 21 अक्टूबर 2026 (बुधवार)

तिजोरी के प्रबंधन को सुदृढ़ करने, आर्थिक प्राथमिकताओं को व्यवस्थित करने और पारिवारिक संवाद में प्रभावशीलता बढ़ाने के लिहाज से आज का दिन काफी ठोस परिणाम देने वाला रहेगा. चंद्रमा सुबह 07:01 बजे आपकी राशि से निकलकर कुंभ यानी आपके दूसरे भाव (धन, वाणी और कुटुंब के स्थान) में संचरण कर जाएगा. पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल दशमी तिथि दोपहर 02:13 बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि का आरंभ होगा. शाम 07:49 बजे तक धनिष्ठा नक्षत्र और मध्यरात्रि 12:33 (24:33) तक गण्ड योग का प्रभाव बना रहेगा. दूसरे भाव में चंद्रमा का यह गोचर वित्तीय अनुशासन को मजबूत करेगा और आपके व्यावहारिक निर्णयों को लाभ में बदलेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

सप्ताह का तीसरा दिन वित्तीय बहीखातों को दुरुस्त करने और सप्लायर्स के साथ भुगतान की नई शर्तें तय करने का है. दूसरे भाव में कुंभ का चंद्रमा नकद प्रवाह को संतुलित करने और ग्राहकों से सधी हुई बातचीत करने में मदद करेगा. दोपहर 02:13 तक दशमी तिथि का असर रहने से अटके हुए सौदों के कागजात पूरे करने और त्योहारी स्टॉक के भुगतान की रिकवरी में तेजी आएगी. ज्वेलरी, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, अनाज, ग्रोसरी, धातु, खनन और पारिवारिक कारोबार से जुड़े व्यापारियों के लिए शाम 07:49 तक धनिष्ठा नक्षत्र की सक्रियता नए लाभदायक ऑर्डर्स पर मुहर लगाने में बेहद मददगार रहेगी. नौकरीपेशा जातकों को दफ्तर में बजट, ऑडिट या वित्तीय समीक्षा से जुड़े दायित्व सौंपे जा सकते हैं; आपकी तथ्यात्मक और नपी-तुली बातचीत से उच्चाधिकारी संतुष्ट रहेंगे.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन संचय बढ़ाने और पूर्व में किए गए श्रम का ठोस लाभ हाथ में लेने का रहेगा. किसी पुराने क्लाइंट, पैतृक संपत्ति या सुरक्षित योजनाओं से रुका हुआ धन सीधे खाते में आने के पक्के संकेत हैं. बुधवार होने के चलते आज अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा. कोई भी नया वित्तीय फैसला, बैंक डिपॉजिट या निवेश से जुड़े दस्तावेज सुबह 10:41 से दोपहर 12:06 के बीच गुलिक काल में निपटाना सबसे उत्तम रहेगा. दोपहर 12:06 से 01:31 बजे तक राहुकाल प्रभावी रहेगा; इस दौरान जल्दबाजी में किसी ऑनलाइन ट्रेडिंग स्कीम में पूंजी लगाने या बिना लिखा-पढ़ी के किसी को बड़ा नकद कर्ज देने से पूरी तरह परहेज रखें. शाम के समय पारिवारिक जरूरतों और घरेलू अनिवार्यताओं पर बजट संतुलित बना रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर में वातावरण शांत, व्यवस्थित और गरिमामय बना रहेगा. कुटुंब के वरिष्ठ सदस्यों के साथ बैठकर विचार-विमर्श करने से किसी पुराने घरेलू मसले का व्यावहारिक हल निकलेगा. जीवनसाथी आज आपकी प्राथमिकताओं को समझते हुए घरेलू व्यवस्थाओं को बहुत सलीके से संभालेगा और संबल देगा. प्रेम संबंधों में दिखावे की जगह सादगी और भविष्य की साझा प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी; शाम को शांति से संवाद करने से आपसी भरोसा और परिपक्वता बढ़ेगी. परिजनों के साथ भोजन करते समय सुकून का वातावरण दिनभर की मानसिक थकान को हल्का कर देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज आपकी मानसिकता काफी व्यावहारिक, कैलकुलेटिव और लक्ष्य-उन्मुख रहने वाली है. अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी, बैंकिंग, एमबीए एंट्रेंस, कोडिंग या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो धनिष्ठा नक्षत्र आपकी स्मरण शक्ति और डेटा एनालिसिस क्षमता को पैना करेगा. सोशल मीडिया के सतही ड्रामे और दिखावे की दुनिया से दूरी बनाकर अपनी चेकलिस्ट निपटाने पर जोर दें. देर शाम स्क्रीन पूरी तरह बंद करके कुछ देर खुले वातावरण में टहलना आपके दिमाग को रीसेट और रीचार्ज कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिन सामान्य और स्थिर रहेगा, लेकिन लगातार बोलने या खान-पान में लापरवाही के कारण शाम को गले में भारीपन, दांतों या मसूड़ों में हल्की संवेदनशीलता उभर सकती है. बदलते मौसम के प्रभाव को देखते हुए सुबह-शाम ठंडी हवा से बचाव रखें और गुनगुने पानी का सेवन करें ताकि मुख और पाचन तंत्र दोनों स्वस्थ रहें. गरिष्ठ, बहुत तला-भुना या बासी आहार लेने से बचें और सुपाच्य ताजा भोजन लें. रात को समय पर सोने की आदत आपकी कार्यक्षमता और ऊर्जा को बनाए रखेगी.

पंचांग उपाय (Simple Remedy)

बुधवार का दिन है और मंगल का धनिष्ठा नक्षत्र सक्रिय है. सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को दूर्वा की 11 गांठें और थोड़ा सा गुड़ अर्पित करें. इसके बाद ॐ गं गणपतये नमः मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. गौमाता को हरी घास या पालक खिलाना आर्थिक स्थिरता लाएगा और वाणी में सौम्यता बढ़ाएगा.

कुंभ राशि: 21 अक्टूबर 2026 (बुधवार)

व्यक्तित्व में निखार लाने, अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्टता से लागू करने और निजी नेतृत्व के दम पर फैसले लेने के लिए आज का दिन काफी ऊर्जावान रहेगा. चंद्रमा सुबह 07:01 बजे मकर राशि से निकलकर आपकी ही राशि यानी आपके पहले भाव (लग्न स्थान) में प्रवेश कर जाएगा. पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल दशमी तिथि दोपहर 02:13 बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि का आरंभ होगा. शाम 07:49 बजे तक धनिष्ठा नक्षत्र और मध्यरात्रि 12:33 (24:33) तक गण्ड योग का प्रभाव बना रहेगा. लग्न में चंद्रमा का यह गोचर पिछले कुछ दिनों से चली आ रही सुस्ती और मानसिक भटकाव को दूर करेगा और आपकी निर्णय क्षमता को मजबूत बनाएगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

सप्ताह का तीसरा दिन कार्यक्षेत्र में आगे बढ़कर कमान संभालने और अपनी कार्यशैली से दूसरों को प्रभावित करने का है. लग्न में चंद्रमा का प्रभाव आपके आत्मविश्वास और प्रबंधकीय कौशल को धार देगा. दोपहर 02:13 तक दशमी तिथि का असर रहने से अटके हुए व्यावसायिक प्रस्तावों को अंतिम रूप देने, नई साझेदारियों की रूपरेखा तय करने और त्योहारी मांग के अनुरूप आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी. आईटी, कंसल्टेंसी, रिसर्च, ऑटोमेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इवेंट मैनेजमेंट और सामाजिक संगठनों से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए शाम 07:49 तक धनिष्ठा नक्षत्र की सक्रियता नए अनुबंध पक्के करने में बेहद कारगर रहेगी. नौकरीपेशा जातकों को दफ्तर में सहकर्मियों का नेतृत्व करने का अवसर मिल सकता है; आपके सुझावों को वरिष्ठ प्रबंधन से सराहना मिलेगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन स्थिरता और निजी प्रयासों से सीधा लाभ कमाने का आधार तैयार करेगा. किसी पुराने व्यावसायिक सौदे, फ्रीलांस प्रोजेक्ट या अटके हुए पेमेंट के रूप में धन सीधे खाते में आने के पक्के संकेत हैं. बुधवार होने के चलते आज अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा. कोई भी बड़ा वित्तीय समझौता, टोकन मनी देना या जरूरी बैंकिंग कार्य सुबह 10:41 से दोपहर 12:06 के बीच गुलिक काल में निपटाना सबसे उत्तम रहेगा. दोपहर 12:06 से 01:31 बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा; इस दौरान किसी भी अनजान ऑनलाइन वित्तीय स्कीम में निवेश करने या बिना सोचे-समझे किसी को बड़ी रकम उधार देने से पूरी तरह परहेज रखें. शाम के समय व्यक्तिगत सुख-सुविधाओं और जरूरी प्राथमिकताओं पर बजट संतुलित बना रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर में वातावरण शांत, व्यवस्थित और आत्मीय बना रहेगा. परिवार के सभी सदस्य आपकी उपस्थिति और सलाह को सम्मान देंगे, जिससे पारिवारिक सामंजस्य और मजबूत होगा. जीवनसाथी आज आपकी प्राथमिकताओं को समझते हुए घरेलू व्यवस्थाओं को बहुत सलीके से संभालेगा और संबल देगा. प्रेम संबंधों में दिखावे की जगह आपसी समझ और भावनात्मक स्पष्टता बनी रहेगी; शाम को साथी के साथ बैठकर भविष्य की साझा प्राथमिकताओं पर चर्चा करने से रिश्ता और परिपक्व होगा. परिजनों के साथ भोजन करते समय सुकून का वातावरण दिनभर की मानसिक थकान को हल्का कर देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज आपकी मानसिकता काफी इंडिपेंडेंट, फोकस्ड और लक्ष्य-उन्मुख रहने वाली है. अगर आप कैंपस रिक्रूटमेंट, सिविल सर्विसेज, तकनीकी परीक्षाओं, कोडिंग असेसमेंट या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो लग्न चंद्र और धनिष्ठा नक्षत्र का यह संयोग आपकी तार्किक सोच और एकाग्रता को कई गुना बढ़ा देगा. सोशल मीडिया के सतही ड्रामे और व्यर्थ की गॉसिप से दूरी बनाकर अपनी चेकलिस्ट निपटाने पर ध्यान दें. देर शाम स्क्रीन पूरी तरह बंद करके कुछ देर खुले वातावरण में टहलना आपके दिमाग को रीसेट और रीचार्ज कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक और मानसिक रूप से आप खुद को काफी ऊर्जावान और चुस्त महसूस करेंगे, लेकिन दिनभर लगातार काम की व्यस्तता और भागदौड़ के चलते शाम को सिर में हल्का भारीपन या पिंडलियों में खिंचाव आ सकता है. काम के बीच-बीच में थोड़ा विश्राम अवश्य लें और बॉडी को स्ट्रेच करें. बदलते मौसम के प्रभाव को देखते हुए सुबह-शाम ठंडी हवा से बचाव रखें और गुनगुने पानी का सेवन करें ताकि शरीर में वात का असंतुलन न बने. गरिष्ठ, बहुत तला-भुना या बासी आहार लेने से बचें और सुपाच्य ताजा भोजन लें. रात को समय पर सोने की आदत आपकी कार्यक्षमता और ऊर्जा को बनाए रखेगी.

पंचांग उपाय (Simple Remedy)

बुधवार का दिन है और मंगल का धनिष्ठा नक्षत्र प्रभावी है. सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को दूर्वा की 11 गांठें और साबुत हरी मूंग के कुछ दाने अर्पित करें. इसके बाद ॐ गं गणपतये नमः मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. गौमाता को हरी घास या पालक खिलाना आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा और कार्यक्षेत्र में आ रही बाधाओं को दूर करेगा.

मीन राशि: 21 अक्टूबर 2026 (बुधवार)

बजट की सीमाओं को लांघने से बचने, दूरदराज के संपर्कों को व्यवस्थित करने और एकांत में बैठकर आगामी रणनीतियों की समीक्षा करने के लिहाज से आज का दिन काफी सतर्कता की मांग कर रहा है. चंद्रमा सुबह 07:01 बजे मकर राशि से निकलकर कुंभ यानी आपकी राशि से बारहवें भाव (व्यय, विदेश, एकांत और मुक्ति के स्थान) में संचरण कर जाएगा. पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल दशमी तिथि दोपहर 02:13 बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि का आरंभ होगा. शाम 07:49 बजे तक धनिष्ठा नक्षत्र और मध्यरात्रि 12:33 (24:33) तक गण्ड योग का प्रभाव बना रहेगा. बारहवें भाव में चंद्रमा का यह गोचर यह साफ संकेत दे रहा है कि आज जल्दबाजी में कोई नया वित्तीय जोखिम न लें और अपनी प्राथमिकताओं को सीमित दायरे में रखें.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

सप्ताह का तीसरा दिन बहीखातों की जांच-पड़ताल करने, टैक्स व कानूनी औपचारिकताओं को निपटाने और विदेशी संपर्कों से तालमेल साधने का है. बारहवें भाव में कुंभ का चंद्रमा दूर के संपर्कों और ऑनलाइन ऑपरेशंस को व्यवस्थित करने के लिए मुफीद है. दोपहर 02:13 तक दशमी तिथि का असर रहने से विदेशी सौदों के कागजात पूरे करने, सप्लायर्स से पेंडिंग स्टॉक क्लीयर कराने और टैक्स ऑडिट से जुड़े मामलों को सुलझाने में तेजी आएगी. एक्सपोर्ट-इंपोर्ट, ई-कॉमर्स, फार्मास्युटिकल, मेडिकल इक्विपमेंट्स, लॉजिस्टिक्स, ऑनलाइन सर्विसेज और पैकेजिंग से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए शाम 07:49 तक धनिष्ठा नक्षत्र की सक्रियता दूर के संपर्कों से लाभ के रास्ते खोलेगी. नौकरीपेशा जातकों को दफ्तर में रिसर्च, बैक-एंड या ऑडिट से जुड़े काम सौंपे जा सकते हैं; आंतरिक गॉसिप से पूरी तरह दूरी बनाकर अपने काम पर ध्यान देना ही सुरक्षित रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन थोड़ा हाथ समेटकर चलने और बजट को नियंत्रित रखने की सलाह दे रहा है. अचानक किसी पुराने पेंडिंग बिल, स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों, यात्रा या परिजनों की आवश्यकताओं पर पूंजी व्यय हो सकती है. बुधवार होने के चलते आज अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा. कोई भी जरूरी वित्तीय लिखा-पढ़ी या बैंकिंग दस्तावेज सुबह 10:41 से दोपहर 12:06 के बीच गुलिक काल में निपटाना सबसे ठीक रहेगा. दोपहर 12:06 से 01:31 बजे तक राहुकाल प्रभावी रहेगा; इस दौरान शेयर बाजार में बिना सोचे-समझे निवेश करने या किसी अनजान ऑनलाइन स्कीम में पैसा फंसाने से पूरी तरह परहेज रखें. किसी को भी बड़ी रकम उधारी पर देने से बचें. शाम के समय अनिवार्य जरूरतों पर बजट संतुलित बना रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर में वातावरण शांत, गंभीर और आध्यात्मिक बना रहेगा. परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का सान्निध्य और उनका आशीर्वाद आपकी मानसिक उलझनों को कम करेगा. जीवनसाथी आज आपकी प्राथमिकताओं को समझते हुए घरेलू व्यवस्थाओं को बहुत सलीके से संभालेगा और संबल देगा. प्रेम संबंधों में साथी के साथ खुलकर दिल की बात साझा करें और किसी भी पुरानी बात को लेकर संशय न पालें; शाम को शांति से संवाद करने से आपसी समझ बढ़ेगी. परिजनों के साथ भोजन करते समय सुकून का वातावरण दिनभर की मानसिक थकान को हल्का कर देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज आपकी मानसिकता काफी इंट्रोस्पेक्टिव, डीप-थिंकिंग और विजनरी रहने वाली है. सोशल मीडिया के सतही ड्रामे और दूसरों की वर्चुअल लाइफस्टाइल से दूरी बनाकर अपने पर्सनल ग्रोथ और कमजोर विषयों पर काम करने का मन करेगा. अगर आप विदेश में उच्च शिक्षा, डेटा एनालिसिस, कोडिंग, सिविल सर्विसेज या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो धनिष्ठा नक्षत्र आपकी एकाग्रता को गहरा करेगा. शाम के समय अपने पेंडिंग असाइनमेंट्स को पूरा करने पर ध्यान दें. देर शाम स्क्रीन पूरी तरह बंद करके कुछ देर खुले वातावरण में टहलना आपके दिमाग को रीसेट और रीचार्ज कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन पर्याप्त नींद न मिलने या स्क्रीन पर लगातार नजरें गड़ाए रखने से आंखों में सूखापन, सिरदर्द या पैरों के तलवों में हल्की थकावट रह सकती है. बदलते मौसम के प्रभाव को देखते हुए सुबह-शाम ठंडी हवा से बचाव रखें और गुनगुने पानी का सेवन करें ताकि शरीर में वात का असंतुलन न बने. गरिष्ठ, बहुत तला-भुना या बासी आहार लेने से बचें और सुपाच्य ताजा भोजन को प्राथमिकता दें. रात को समय पर सोने की आदत आपकी कार्यक्षमता और ऊर्जा को बनाए रखेगी.

पंचांग उपाय (Simple Remedy)

बुधवार का दिन है और मंगल का धनिष्ठा नक्षत्र प्रभावी है. सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को दूर्वा की 11 गांठें और साबुत हरी मूंग के कुछ दाने अर्पित करें. इसके बाद ॐ गं गणपतये नमः मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. गौमाता को हरी घास या हरा चारा खिलाना मानसिक शांति देगा और अनपेक्षित खर्चों पर अंकुश लगाएगा.

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