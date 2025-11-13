हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Hanuman ji: बीमारी नहीं छोड़ रही पीछा तो घर पर लगाएं हनुमान जी की ऐसी तस्वीर

Hanuman ji: घर में बार-बार कोई न कोई बीमार पड़ रहा है या नकारात्मकता का माहौल रहता है, तो आप वास्तु व धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी की सही तस्वीर घर पर लगाएं. इससे यह दोष दूर हो सकता है.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 13 Nov 2025 06:30 AM (IST)
Hanuman ji: घर में बार-बार कोई न कोई बीमार पड़ रहा है या नकारात्मकता का माहौल रहता है, तो आप वास्तु व धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी की सही तस्वीर घर पर लगाएं. इससे यह दोष दूर हो सकता है.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 13 Nov 2025 06:30 AM (IST)

हनुमान जी

1/6
घर पर हनुमान जी की तस्वीर लगाना शुभ होता है. इससे मंगल दोष, शनि दोष और पितृ दोष का प्रभाव कम रहता है. साथ ही हर प्रकार के संकट दूर रहते हैं.
घर पर हनुमान जी की तस्वीर लगाना शुभ होता है. इससे मंगल दोष, शनि दोष और पितृ दोष का प्रभाव कम रहता है. साथ ही हर प्रकार के संकट दूर रहते हैं.
2/6
लेकिन वास्तु शास्त्र और धार्मिक मान्यताओं में हनुमान जी की तस्वीर लगाने के कुछ खास नियम बताए गए हैं. अगर घर पर हमेशा कोई न कोई सदस्य बीमार रहता है तो आइए जानते हैं हनुमान जी की कौन सी तस्वीर लगानी चाहिए.
लेकिन वास्तु शास्त्र और धार्मिक मान्यताओं में हनुमान जी की तस्वीर लगाने के कुछ खास नियम बताए गए हैं. अगर घर पर हमेशा कोई न कोई सदस्य बीमार रहता है तो आइए जानते हैं हनुमान जी की कौन सी तस्वीर लगानी चाहिए.
3/6
धार्मिक मान्यता के अनुसार, घर में संजीवनी पर्वत उठाए हुए हनुमान जी की तस्वीर लगाना शुभ माना गया है. यह चित्र आरोग्य और शक्ति का प्रतीक है.
धार्मिक मान्यता के अनुसार, घर में संजीवनी पर्वत उठाए हुए हनुमान जी की तस्वीर लगाना शुभ माना गया है. यह चित्र आरोग्य और शक्ति का प्रतीक है.
4/6
घर के उत्तर-पूर्व दिशा में संजीवटी बूटी पर्वत उठाए हनुमान जी की फोटो लगाने से रोग, दोष, भय और शारीरिक कष्ट धीरे-धीरे समाप्त होने लगते हैं.
घर के उत्तर-पूर्व दिशा में संजीवटी बूटी पर्वत उठाए हनुमान जी की फोटो लगाने से रोग, दोष, भय और शारीरिक कष्ट धीरे-धीरे समाप्त होने लगते हैं.
5/6
संजीवटी बूटी उठाए हनुमान जी का चित्र घर में रखने से आपमें साहस, बल, विश्‍वास और जिम्मेदारी की भावना का विकास भी होगा.
संजीवटी बूटी उठाए हनुमान जी का चित्र घर में रखने से आपमें साहस, बल, विश्‍वास और जिम्मेदारी की भावना का विकास भी होगा.
6/6
सजीवटी बूटी पर्वत उठाए हुए हनुमान जी की तस्वीर इस बात का भी प्रतीक है कि, आप किसी भी परिस्‍थिति से घबराएंगे नहीं और समस्या का समाधान जरूर हो जाएगा. इस तस्वीर पर वीर हनुमान की पूजा करने से भक्तों को भी साहस की प्राप्ति होती है.

Published at : 13 Nov 2025 06:30 AM (IST)
सजीवटी बूटी पर्वत उठाए हुए हनुमान जी की तस्वीर इस बात का भी प्रतीक है कि, आप किसी भी परिस्‍थिति से घबराएंगे नहीं और समस्या का समाधान जरूर हो जाएगा. इस तस्वीर पर वीर हनुमान की पूजा करने से भक्तों को भी साहस की प्राप्ति होती है.
Published at : 13 Nov 2025 06:30 AM (IST)
