(Source: ABPLIVE पत्रकारों का Exit Poll)
Hanuman ji: बीमारी नहीं छोड़ रही पीछा तो घर पर लगाएं हनुमान जी की ऐसी तस्वीर
Hanuman ji: घर में बार-बार कोई न कोई बीमार पड़ रहा है या नकारात्मकता का माहौल रहता है, तो आप वास्तु व धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी की सही तस्वीर घर पर लगाएं. इससे यह दोष दूर हो सकता है.
Published at : 13 Nov 2025 06:30 AM (IST)
Tags :Hanuman Ji Vastu Tips Hanuman Photo
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
