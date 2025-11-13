सजीवटी बूटी पर्वत उठाए हुए हनुमान जी की तस्वीर इस बात का भी प्रतीक है कि, आप किसी भी परिस्‍थिति से घबराएंगे नहीं और समस्या का समाधान जरूर हो जाएगा. इस तस्वीर पर वीर हनुमान की पूजा करने से भक्तों को भी साहस की प्राप्ति होती है.