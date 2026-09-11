कहीं गौरी पूजन तो कहीं माटोली, भारत के इन राज्यों में ऐसे मनाते हैं गणेश चतुर्थी

बिहार के मिथिला क्षेत्र में गणेश चतुर्थी पर चौरचन पर्व मनाते हैं. इसमें महिलाएं संतान की सुख-समृद्धि और परिवार की मंगलकामना के लिए व्रत रखती हैं. शाम को आंगन में अरिपन बनाया जाता है और चंद्रमा की पूजा की जाती है. चंद्रमा को फल, पकवान और अन्य नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं. इस पूजा में चंद्र दर्शन के साथ गणेश जी की आराधना का भी महत्व माना जाता है.