मेष राशि के जातकों की नेतृत्व क्षमता आज कार्यक्षेत्र में निखरकर सामने आएगी; वरिष्ठ अधिकारी किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं और व्यापारियों को योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने पर लाभ होगा. अचानक होने वाली खरीदारी और गैर-ज़रूरी खर्च बजट बिगाड़ सकते हैं, इसलिए निवेश से पहले पूरी जानकारी जुटाएं और बचत पर ध्यान दें. परिवार में किसी महत्वपूर्ण कार्य का दायित्व मिलने से मान बढ़ेगा और अपनों का मार्गदर्शन उत्साह जगाएगा. काम के दबाव से होने वाली मानसिक थकान कम करने हेतु बीच-बीच में विश्राम लें. प्रेम संबंधों में खुलकर बात करने से गलतफहमियां दूर होंगी. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग नारंगी है. गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और हरी सब्जियों का दान करें.
2/12
वृषभ राशि वालों की रचनात्मक सोच और नए विचार आज व्यापार में सुधार के नए रास्ते खोलेंगे, हालांकि किसी भी नई साझेदारी या प्रस्ताव पर सहमति देने से पहले नियम-शर्तें अच्छी तरह पढ़ लें. कला, डिजाइन और फैशन से जुड़े लोगों को नए अवसर प्राप्त होंगे. भावनाओं में बहकर दूसरों पर अनावश्यक खर्च करने से बचें और वित्तीय योजनाओं के जोखिम समझकर ही पूंजी लगाएं. परिवार के अनुभवी सदस्यों की सलाह से पुराना पारिवारिक विषय सुलझेगा. सुस्ती और थकान से बचने के लिए हल्की शारीरिक गतिविधियों को दिनचर्या में शामिल करें. प्रेम जीवन में भावनात्मक स्थिरता बनी रहेगी और पुराने परिचित से संवाद फिर शुरू हो सकता है. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग आसमानी है. मां लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें.
3/12
मिथुन राशि के संचार, लेखन, मीडिया और मार्केटिंग से जुड़े जातकों को आज अपनी प्रतिभा दिखाने के शानदार मौके मिलेंगे. व्यापारियों की नए लोगों से हुई व्यावसायिक चर्चा भविष्य में बड़े मुनाफे का मार्ग प्रशस्त करेगी, बशर्ते किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले पूरी जांच कर लें. ऑनलाइन खरीदारी और मनोरंजन पर होने वाले छोटे-छोटे खर्च बजट को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए बचत को प्राथमिकता दें और बड़ी उधारी से बचें. परिवार में आपकी सलाह से सदस्यों को नई दिशा मिलेगी और किसी रिश्तेदार से मुलाकात संभव है. स्क्रीन का इस्तेमाल सीमित करें ताकि मानसिक थकान न बढ़े. लव लाइफ में स्पष्ट संवाद से उलझनें सुलझेंगी. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग हरा है. गाय को हरी घास खिलाएं.
4/12
कर्क राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में धैर्य और सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा; व्यापारियों को किसी भी व्यावसायिक निर्णय या समझौते में जल्दबाजी से बचना चाहिए. परिवार से जुड़े कुछ अतिरिक्त खर्च सामने आने की संभावना है, इसलिए पहले से बजट तैयार रखें और किसी रिश्तेदार को बड़ी रकम उधार देने से पहले अपनी स्थिति का आकलन करें. आपकी संवेदनशीलता और सूझबूझ से कोई पुराना घरेलू मामला सुलझेगा और आपसी विश्वास गहराएगा. मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान और हल्की सैर अपनाएं. दांपत्य जीवन में घरेलू फैसले आपसी सहमति से लेना शुभ रहेगा. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग सिल्वर है. शिवलिंग पर जल और कच्चा दूध अर्पित करें.
5/12
सिंह राशि के नेतृत्व, प्रशासन और प्रबंधन से जुड़े जातकों को आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिलने के प्रबल योग हैं. व्यापारियों के लिए अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने का अनुकूल समय है, हालांकि निवेश और साझेदारी के मामलों में सभी पहलुओं की बारीकी से जांच अवश्य करें. दिखावे और प्रतिष्ठा के नाम पर महंगी वस्तुओं पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए उपयोगिता समझकर ही धन व्यय करें और बड़े निवेश में जल्दबाजी न करें. परिवार के महत्वपूर्ण मामलों में आपकी राय को पूरा महत्व मिलेगा और आपसी असहमति सुलझेगी. व्यस्तता के बीच पर्याप्त पानी पिएं और समय पर भोजन लें. प्रेम संबंधों में पुराना विवाद न दोहराएं. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग सुनहरा है. सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें.
6/12
कन्या राशि वालों की कार्यशैली में सुधार आज अधूरे प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा कराएगा और व्यापारियों के लिए पुराने कामों की समीक्षा करना लाभदायक सिद्ध होगा; नई योजना शुरू करने से पहले पूरी तैयारी कर लें. पुराने बिलों और जरूरी भुगतानों को निपटाने के लिए दिन उत्तम है; अचानक खरीदारी से बचें और नियमित बचत की शुरुआत करें. परिवार में किसी पुराने काम को निपटाने में सफलता मिलेगी और जरूरी विषयों पर सार्थक चर्चा होगी. एक जैसी दिनचर्या से होने वाली सुस्ती दूर करने हेतु सुबह या शाम हल्की सैर करें. लव लाइफ में एकरसता तोड़ने के लिए साथी के साथ कुछ नया करने की योजना बनाएं. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग नीला है. गणेश चालीसा का पाठ करें और मूंग की दाल दान करें.
7/12
तुला राशि के कला, डिजाइन, फैशन और जनसंपर्क से जुड़े जातकों को आज अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के बेहतरीन अवसर मिलेंगे. कार्यक्षेत्र में टीमवर्क से अच्छे परिणाम आएंगे, वहीं व्यापारियों को साझेदारी और लेन-देन में संतुलन रखते हुए अनुबंध की शर्तें ध्यान से पढ़नी चाहिए. ऑनलाइन खरीदारी, मनोरंजन और गैर-ज़रूरी सदस्यताओं पर होने वाले खर्चों में कटौती करके बचत पर ध्यान केंद्रित करें. परिवार के साथ शांत और सुकून भरे पल बिताने से घरेलू उलझनें दूर होंगी. देर रात तक जागने से बचें और मानसिक शांति के लिए योग अपनाएं. प्रेम संबंधों में समझदारी से पुराना मतभेद सुलझेगा. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग बैंगनी है. जरूरतमंद को सफेद वस्त्र या अन्न दान करें.
8/12
वृश्चिक राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में किसी चुनौतीपूर्ण काम की जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसे पुराने अनुभवों और धैर्य से पूरा करने पर सफलता मिलेगी; नौकरीपेशा लोगों को किसी पुरुष सहकर्मी या अधिकारी से वैचारिक मतभेद टालना चाहिए. व्यापारियों को लेन-देन और साझेदारी के दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए. आर्थिक मामलों में जोखिम लेने से बचें और अचानक खर्चों के लिए आपातकालीन फंड सुरक्षित रखें. परिवार में अपनी सूझबूझ से किसी पुरानी उलझन को सुलझाने में सफल रहेंगे. मानसिक तनाव और क्रोध को नियंत्रित करने के लिए गहरी सांस का अभ्यास करें. लव लाइफ में पुराने अनुभवों का असर वर्तमान रिश्ते पर न पड़ने दें. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग गहरा लाल है. हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें.
9/12
धनु राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में नई योजनाओं पर काम करने का उत्साह रहेगा, बशर्ते व्यापारियों को सफलता पाने के लिए व्यावहारिक रणनीति तैयार करनी चाहिए और किसी प्रस्ताव की पूरी जानकारी जुटानी चाहिए. यात्रा और मनोरंजन से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट में जरूरी खर्चों के लिए पहले से राशि निर्धारित रखें और निवेश में जल्दबाजी न करें. पारिवारिक विषयों पर अलग-अलग राय सामने आने पर किसी की बात को गलत समझने के बजाय पूरी बात शांति से सुनें. मानसिक व्यस्तता के चलते होने वाली थकान से बचने हेतु पर्याप्त पानी पिएं और विश्राम लें. प्रेम संबंधों में आधी बात सुनकर कोई निष्कर्ष न निकालें. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग पीच है. भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें.
10/12
मकर राशि वालों का अनुशासन और मेहनत आज कार्यक्षेत्र में लंबे समय से अधूरी पड़ी योजनाओं को गति दिलाएगी; व्यापारियों को पुराने कामों को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा, बस नए निवेश से पहले वित्तीय स्थिति का आकलन अवश्य करें. परिवार से जुड़े खर्च आर्थिक बजट को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए बड़े खर्चों को फिलहाल टालें और बचत को प्राथमिकता दें. घर के सदस्यों को आपकी व्यावहारिक सलाह की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे पुराना पारिवारिक मसला सुलझेगा. लगातार जिम्मेदारियां निभाने से शारीरिक थकान हो सकती है, काम के बीच छोटे ब्रेक लें. व्यस्तता के बावजूद साथी के साथ संवाद बनाए रखें. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग स्लेटी है. पीपल के नीचे सरसों तेल का दीपक जलाएं.
11/12
कुंभ राशि के तकनीक, सामाजिक कार्य और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े जातकों को आज नए लोगों से बातचीत के माध्यम से भविष्य के बेहतरीन अवसर हासिल होंगे. व्यापारियों को किसी परिचित के जरिए कारोबार बढ़ाने का मौका मिलेगा, हालांकि प्रस्ताव की पूरी जांच कर लें. दोस्तों और सामाजिक गतिविधियों पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बाहर खाने-पीने व मनोरंजन के खर्च को सीमित रखें और किसी मित्र के कहने पर वित्तीय निर्णय न लें. परिवार के साथ किसी कार्यक्रम की योजना बनेगी और उपयोगी जानकारी प्राप्त होगी. देर रात तक जागने से बचें ताकि थकान न बढ़े. प्रेम संबंधों में दोस्ताना व्यवहार नजदीकियां बढ़ाएगा. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग हरा है. शनि स्तोत्र का पाठ करें और काले तिल दान करें.
12/12
मीन राशि के व्यापारियों को आज किसी काम में देरी या अचानक बदलाव का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए वैकल्पिक योजना तैयार रखें और किसी भी दस्तावेज या समझौते की दोबारा जांच अवश्य करें. नौकरीपेशा लोगों को अधूरे कार्यों को निपटाने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी होगी. यात्रा या अचानक आने वाले खर्च बजट को प्रभावित कर सकते हैं, अतः बड़ी खरीदारी को फिलहाल टाल दें और बचत पर ध्यान दें. परिवार के साथ मिलकर किसी जरूरी विषय पर विचार करने से परेशानी कम होगी. यात्रा के दौरान हल्का भोजन लें और पर्याप्त नींद लें. व्यस्तता के बावजूद फोन या बातचीत के जरिए साथी से जुड़े रहें. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग लाल है. माथे पर केसर का तिलक लगाएं और चने की दाल दान करें.