मीन राशि के व्यापारियों को आज किसी काम में देरी या अचानक बदलाव का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए वैकल्पिक योजना तैयार रखें और किसी भी दस्तावेज या समझौते की दोबारा जांच अवश्य करें. नौकरीपेशा लोगों को अधूरे कार्यों को निपटाने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी होगी. यात्रा या अचानक आने वाले खर्च बजट को प्रभावित कर सकते हैं, अतः बड़ी खरीदारी को फिलहाल टाल दें और बचत पर ध्यान दें. परिवार के साथ मिलकर किसी जरूरी विषय पर विचार करने से परेशानी कम होगी. यात्रा के दौरान हल्का भोजन लें और पर्याप्त नींद लें. व्यस्तता के बावजूद फोन या बातचीत के जरिए साथी से जुड़े रहें. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग लाल है. माथे पर केसर का तिलक लगाएं और चने की दाल दान करें.