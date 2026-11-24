Kal Ka Rashifal 25 November 2026: बुधवार, 25 नवंबर 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और अत्यंत शुभकारी शिव योग के दृष्टिकोण से विशेष फलदायी रहने वाला है. पंचांग के अनुसार कल शाम 04:52:46 (16:52:46) बजे तक मार्गशीर्ष कृष्ण प्रतिपदा तिथि प्रभावी रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि का आरंभ होगा. वहीं रात्रि 08:37:29 (20:37:29) बजे तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात मृगशिरा नक्षत्र शुरू होगा.

करण की बात करें तो शाम 04:52:46 बजे तक कौलव करण और फिर देर रात 27:04:53 (तड़के 03:04:53) बजे तक तैतिल करण रहेगा. इसके अतिरिक्त दोपहर 12:00:06 बजे तक शिव योग का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद सिद्ध योग का संयोग बनेगा.

आइए जानते हैं पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान (जयपुर - जोधपुर) के विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 25 नवंबर 2026 का संपूर्ण पंचांग और 5 मुख्य क्षेत्रों में 12 राशियों का विस्तृत दैनिक भविष्यफल.

कल का पंचांग (25 नवंबर 2026, बुधवार)

तिथि: मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष प्रतिपदा (शाम 16:52:46 बजे तक), तत्पश्चात द्वितीया

मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष प्रतिपदा (शाम 16:52:46 बजे तक), तत्पश्चात द्वितीया नक्षत्र: रोहिणी नक्षत्र (रात्रि 20:37:29 बजे तक), तत्पश्चात मृगशिरा

रोहिणी नक्षत्र (रात्रि 20:37:29 बजे तक), तत्पश्चात मृगशिरा करण: कौलव (शाम 16:52:46 बजे तक), तत्पश्चात तैतिल (देर रात 27:04:53 बजे तक)

कौलव (शाम 16:52:46 बजे तक), तत्पश्चात तैतिल (देर रात 27:04:53 बजे तक) पक्ष: कृष्ण पक्ष

कृष्ण पक्ष योग: शिव योग (दोपहर 12:00:06 बजे तक), तत्पश्चात सिद्ध योग

शिव योग (दोपहर 12:00:06 बजे तक), तत्पश्चात सिद्ध योग वार: बुधवार (भगवान श्री गणेश जी की आराधना का दिन)

मेष कल का राशिफल 25 नवंबर 2026

कल का दिन आपका कुछ परेशानियों से भरा रह सकता है. आप किसी कार्य को लेकर चिंतित रहेंगे. व्यापार-व्यवसाय में नुकसान होने की आशंका है, इसलिए अपने पार्टनर से सतर्क रहें, अन्यथा व्यापार में बड़ा घाटा उठाना पड़ सकता है. अपनी वाणी पर संयम रखें. परिवार में कोई दुखद समाचार प्राप्त हो सकता है.

वृषभ कल का राशिफल 25 नवंबर 2026

कल आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं. व्यापार-व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे और कोई बड़ी पार्टनरशिप होने से कारोबार में बड़ा मुनाफा मिलेगा. स्वास्थ्य ठीक रहेगा. पैतृक संपत्ति में कल आपको अधिकार मिल सकता है.

मिथुन कल का राशिफल 25 नवंबर 2026

कल आप थोड़ा संभलकर रहें, नहीं तो विरोधियों के षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं. कार्यक्षेत्र में अधिकारी वर्ग से व्यर्थ का वाद-विवाद बढ़ सकता है, जिस कारण आप परेशान रह सकते हैं. व्यापार-व्यवसाय में सहयोगी आपका साथ छोड़ सकते हैं. परिवार में बच्चों के स्वास्थ्य में गिरावट महसूस होगी.

कर्क कल का राशिफल 25 नवंबर 2026

कल आप किसी बड़े कार्य की योजना बना सकते हैं. व्यापार-व्यवसाय में कोई बड़ी डील या समझौता कर सकते हैं, जिस कारण बैंक आदि से बड़ा लोन कराने के लिए भागदौड़ करनी पड़ सकती है. कल का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी. विरोधी परास्त होंगे तथा परिवार में चल रहा विवाद समाप्त होगा.

सिंह कल का राशिफल 25 नवंबर 2026

कल आप अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान रह सकते हैं और सेहत बिगड़ने की आशंका है, जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लें. कार्यक्षेत्र में सहयोगी वर्ग से विरोध की स्थिति निर्मित हो सकती है, जिससे कार्यक्षेत्र में नुकसान उठाना पड़ सकता है. माता-पिता और जीवनसाथी के बीच वाद-विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए विवादों से दूर रहें और वाणी पर संयम रखें.

कन्या कल का राशिफल 25 नवंबर 2026

किसी विशिष्ट कार्य का दायित्व कल आपको मिल सकता है, हालांकि विरोधी आपके काम को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे. कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा सहयोग कल आपको मिलने वाला है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. आय के नए स्रोत बनेंगे और परिवार में किसी मांगलिक कार्य के योग बनेंगे.

तुला कल का राशिफल 25 नवंबर 2026

कल आप किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें आपको सफलता मिलेगी. साथ ही व्यापार-व्यवसाय में परिजनों और मित्रों से बड़ी आर्थिक मदद मिल सकती है, जिससे रुका हुआ काम फिर से शुरू हो सकेगा. परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे, हालांकि माता-पिता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.

वृश्चिक कल का राशिफल 25 नवंबर 2026

कल आप किसी नए कार्य की शुरुआती नींव रख सकते हैं. कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा ऑफर मिल सकता है, जिससे कई दिनों से चली आ रही आर्थिक समस्या से निजात मिलेगी. परिवार में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे और आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं.

धनु कल का राशिफल 25 नवंबर 2026

कल आपका दिन समस्याओं से भरा रह सकता है. स्वास्थ्य के चलते कुछ परेशान रह सकते हैं. जीवनसाथी से आंतरिक मतभेद बढ़ सकते हैं, जिससे पारिवारिक तौर पर तनाव महसूस करेंगे. व्यापार-व्यवसाय में कल कोई बड़ा निर्णय न लें. परिवार के लोगों से अपनी निजी बातें साझा न करें, अन्यथा धोखा मिल सकता है.

मकर कल का राशिफल 25 नवंबर 2026

कल का दिन आपका शानदार और सुखमय रहेगा. आपका रुका हुआ धन कल आपको वापस मिल सकता है. कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी प्रॉपर्टी आदि की डील कर सकते हैं, जो भविष्य के लिए बेहद लाभकारी साबित होगी. आर्थिक तौर पर दिन अनुकूल रहेगा. परिवार में सामंजस्य की कमी दिख सकती है. किसी के साथ मजाक करना भारी पड़ सकता है. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रखें.

कुंभ कल का राशिफल 25 नवंबर 2026

कल आप किसी नए कार्य के सिलसिले में बाहर की यात्रा कर सकते हैं. आप जिस काम के लिए जा रहे हैं, उसमें थोड़ी-बहुत अड़चन आ सकती है, लेकिन आपका उद्देश्य पूरा होता दिखाई देगा. पुराने विवाद को निपटाने का प्रयास करें जो आपकी प्रगति में बाधक है. परिवार में मांगलिक कार्य के योग बन सकते हैं. पत्नी और बच्चों के लिए स्थान परिवर्तन करना आपके लिए आवश्यक हो सकता है.

मीन कल का राशिफल 25 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा. किसी पुराने बड़े विवाद को सुलझाने में आपको सफलता मिलेगी. अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कल कोई बड़ी धनराशि जमा कर सकते हैं. व्यापार-व्यवसाय में किसी को बड़ी रकम उधार के रूप में न दें. परिवार में सामंजस्य की कमी दिख सकती है, जिससे कुछ विवाद सामने आ सकते हैं. जीवनसाथी के सामने ससुराल पक्ष की बुराई करना कल आपके लिए भारी पड़ सकता है.

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