वृषभ राशि वालों की व्यवस्थित कार्यशैली की आज कार्यक्षेत्र में सराहना होगी और किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने का अवसर मिलेगा; व्यापारियों को कारोबार विस्तार के लिए पुरानी योजनाओं में व्यावहारिक बदलाव करने पड़ सकते हैं. पुराने खर्चों की समीक्षा करने और बचत की योजना बनाने के लिए दिन उत्तम है; किसी बड़ी खरीदारी से पहले अपनी क्षमता का आकलन अवश्य करें. परिवार के किसी सदस्य से मिली महत्वपूर्ण जानकारी भविष्य की योजना बनाने में मदद करेगी, बशर्ते अपनी जिद छोड़ें. बदलती दिनचर्या से ऊर्जा में कमी महसूस हो सकती है, समय पर भोजन लें. लव लाइफ में भविष्य की योजनाओं पर सार्थक चर्चा होगी. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग ऑलिव है. जरूरतमंद को चने की दाल दान करें.