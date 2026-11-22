मिथुन राशि के जातकों की प्रभावशाली संवाद शैली और रचनात्मक सोच आज कार्यक्षेत्र में बड़ा लाभ दिलाएगी. नौकरी बदलने के इच्छुक लोगों को नए विकल्प मिलेंगे और व्यापारियों के लिए नए अनुबंध व साझेदारी के प्रबल योग बन रहे हैं. पुराने निवेश या रुके हुए भुगतान से धन लाभ होगा और आय के नए स्रोत विकसित होंगे, हालांकि किसी भी वित्तीय योजना में जोखिम का आकलन जरूर करें. पुराने मित्रों से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी; छोटी बातों पर बहस से बचें और अपनी गोपनीय योजनाएं हर किसी से साझा न करें. आंखों और नींद से जुड़ी दिक्कतों को नजरअंदाज न करें. लव लाइफ में भविष्य की योजनाओं पर सार्थक चर्चा होगी. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग हरा है. पक्षियों को दाना डालें.