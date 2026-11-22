मेष राशि में चंद्रमा के गोचर से आज आपके उत्साह और आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत व नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी और नई जिम्मेदारी मिल सकती है; व्यापारियों के लिए नए अवसर बनेंगे, बस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर योजनाबद्ध ढंग से आगे बढ़ें. पुराने निवेश से लाभ और आय के नए स्रोत बनने से आर्थिक स्थिति सुधरेगी, हालांकि अनावश्यक खरीदारी और बड़ी उधारी से बचें. परिवार में महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत होगी, बशर्ते छोटी बातों पर गलतफहमी न होने दें. शारीरिक ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन अधिक काम से थकान हो सकती है. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग लाल है. शिवलिंग पर कच्चा दूध और गंगाजल अर्पित करें.
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वृषभ राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में काम के दबाव के बावजूद अपनी कड़ी मेहनत का सकारात्मक फल प्राप्त होगा. वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपनी बात सोच-समझकर रखें और व्यापारियों को पुराने संपर्कों से लाभ होगा; नई योजना शुरू करने से पहले पूरी जानकारी जुटा लें. पारिवारिक जरूरतों पर खर्च बढ़ने की संभावना है, इसलिए बजट का पालन करें और पुराने निवेश से लाभ मिलने पर बचत को प्राथमिकता दें. परिवार का साथ आत्मविश्वास बढ़ाएगा और पुराना विवाद सुलझेगा, हालांकि किसी करीबी से वैचारिक मतभेद होने पर धैर्य बनाए रखें. अनियमित खानपान से बचें और पर्याप्त पानी पिएं. दांपत्य जीवन में आपसी समझ गहराएगी. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग क्रीम है. मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं.
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मिथुन राशि के जातकों की प्रभावशाली संवाद शैली और रचनात्मक सोच आज कार्यक्षेत्र में बड़ा लाभ दिलाएगी. नौकरी बदलने के इच्छुक लोगों को नए विकल्प मिलेंगे और व्यापारियों के लिए नए अनुबंध व साझेदारी के प्रबल योग बन रहे हैं. पुराने निवेश या रुके हुए भुगतान से धन लाभ होगा और आय के नए स्रोत विकसित होंगे, हालांकि किसी भी वित्तीय योजना में जोखिम का आकलन जरूर करें. पुराने मित्रों से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी; छोटी बातों पर बहस से बचें और अपनी गोपनीय योजनाएं हर किसी से साझा न करें. आंखों और नींद से जुड़ी दिक्कतों को नजरअंदाज न करें. लव लाइफ में भविष्य की योजनाओं पर सार्थक चर्चा होगी. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग हरा है. पक्षियों को दाना डालें.
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कर्क राशि वालों पर आज शुक्र के शुभ प्रभाव से घर में सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी और पुराने प्रयासों के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा व सहयोग मिलेगा, वहीं व्यापारियों के लिए नए संपर्क लाभदायक सिद्ध होंगे. आय के नए स्रोत खुलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, हालांकि पारिवारिक जरूरतों पर धन खर्च हो सकता है; संपत्ति या वाहन खरीदने से पहले दस्तावेजों की गहन जांच करें. परिवार में भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला न लें. मानसिक तनाव कम करने के लिए नियमित टहलें और ध्यान लगाएं. वैवाहिक जीवन में प्रेम और सहयोग बना रहेगा. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग सफेद है. जरूरतमंद को सफेद वस्तुओं का दान करें.
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सिंह राशि के नौकरीपेशा जातकों को आज उच्च अधिकारियों से भरपूर सराहना मिलेगी और नई जिम्मेदारी या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सौंपे जाने की संभावना है; व्यापारियों के लिए कारोबार विस्तार की योजनाएं गति पकड़ेंगी. पुराने काम से धन लाभ होगा और व्यावसायिक निवेश भविष्य में फायदा देगा, फिर भी दिखावे और फिजूलखर्ची से बचें. परिवार में किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात उपयोगी सिद्ध होगी, बशर्ते अपनी वाणी पर संयम रखें और अति-आत्मविश्वास न दिखाएं. काम की व्यस्तता के बीच समय पर भोजन लें और पर्याप्त पानी पिएं. प्रेम संबंधों में अहंकार को स्थान न दें और साथी की भावनाओं का सम्मान करें. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग नारंगी है. सूर्य देव को जल अर्पित करें.
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कन्या राशि वालों की कार्यशैली और जिम्मेदारी निभाने का तरीका आज वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगा. व्यापारियों को पुराने संपर्कों से अच्छा लाभ होगा और नई योजनाओं को लागू करने का बेहतरीन अवसर मिलेगा. पुराने निवेश से धन लाभ के संकेत हैं और संपत्ति या भौतिक सुविधाओं से जुड़ी योजना आगे बढ़ेगी, हालांकि बड़े निवेश में जल्दबाजी न करें. जीवनसाथी की ओर से शुभ समाचार मिलने से घर में खुशियों का माहौल रहेगा; परिवार के सदस्यों पर छोटी गलतियों को लेकर दबाव न बनाएं. काम की अधिकता से होने वाली मानसिक थकान को दूर करने के लिए नियमित दिनचर्या रखें. प्रेम संबंधों में पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग हल्का नीला है. गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
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तुला राशि में शुक्र के गोचर से बनने वाले 'मालव्य राजयोग' के प्रभाव से आज आपके मान-सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के प्रबल योग हैं, वहीं व्यापारियों को नए ग्राहकों और साझेदारों से जुड़ने का मौका मिलेगा. आय में वृद्धि और पुराने निवेश से लाभ मिलने से आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, हालांकि विलासिता की वस्तुओं पर खर्च करते समय बजट का ध्यान रखें. परिवार के साथ संबंध मधुर रहेंगे और जीवनसाथी का सहयोग आत्मविश्वास बढ़ाएगा. मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी, फिर भी विश्राम की अनदेखी न करें. अविवाहितों के लिए विवाह की बात आगे बढ़ सकती है. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग गुलाबी है. चींटियों को आटा और चीनी डालें.
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वृश्चिक राशि में सूर्य की उपस्थिति आज आपके आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को मजबूत बनाएगी. कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे, हालांकि बढ़ी हुई जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त परिश्रम करना होगा; व्यापारी वर्ग को पुराने संपर्कों से लाभ होगा. पुराने अटके हुए भुगतान मिलने से आर्थिक राहत मिलेगी, लेकिन घर या वाहन की सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है; किसी को बड़ी रकम उधार देने से बचें. किसी पुराने पारिवारिक मामले में सकारात्मक परिणाम मिलेगा, बशर्ते करीबी की बात पर तुरंत तीखी प्रतिक्रिया न दें. थकान और तनाव से बचने के लिए पर्याप्त आराम करें. प्रेम संबंधों में शक से बचें और विश्वास बनाए रखें. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग मैरून है. हनुमान चालीसा का पाठ करें.
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धनु राशि के शिक्षा, प्रशिक्षण और विदेश से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन विशेष प्रगति लेकर आया है. व्यापारियों को दूरस्थ स्थानों से नए व्यावसायिक संपर्क हासिल होंगे, वहीं नौकरीपेशा लोगों को अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा. धन का आवागमन अच्छा रहेगा और पुराने आर्थिक मसले सुलझेंगे, लेकिन घर की जरूरतों या यात्रा पर खर्च बढ़ सकता है; अनजान व्यक्ति पर आर्थिक भरोसा न करें. परिवार के सहयोग से महत्वपूर्ण योजनाएं पूरी होंगी और धार्मिक गतिविधियों या लंबी यात्रा पर चर्चा हो सकती है. भागदौड़ से होने वाली थकान से बचने के लिए प्राणायाम करें. लव लाइफ में सकारात्मक बदलाव आएंगे. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग पीला है. विष्णुसहस्रनाम का पाठ करें.
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मकर राशि वालों के लिए आज नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के शुभ संकेत हैं. वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष अपनी योग्यता साबित करने का अवसर मिलेगा और व्यापारियों को कारोबार विस्तार की योजना बनाने का मौका मिलेगा. आय के साथ-साथ जिम्मेदारियों और खर्चों में भी वृद्धि हो सकती है, इसलिए पुराने निवेश से लाभ मिलने पर भविष्य के लिए बचत पर विशेष ध्यान दें. परिवार का सहयोग आत्मविश्वास बढ़ाएगा, हालांकि किसी सदस्य से वैचारिक मतभेद होने पर धैर्य रखें. काम की अधिकता से शारीरिक कमजोरी महसूस हो सकती है, इसलिए योग और ध्यान अपनाएं. व्यस्तता के बावजूद जीवनसाथी से खुलकर संवाद करें. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग नीला है. पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीया जलाएं.
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कुंभ राशि के तकनीकी और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े जातकों को आज कार्यक्षेत्र में नई योजनाओं पर काम करने और बेहतरीन परिणाम पाने के अवसर मिलेंगे. व्यापारियों को पुराने संपर्कों से अच्छा लाभ होगा और टीमवर्क से कार्य आसान होंगे. किसी पुराने काम से धन प्राप्ति के योग हैं, लेकिन घरेलू जरूरतों पर खर्च बढ़ने की संभावना को देखते हुए विशेषज्ञ की सलाह के बिना जोखिम भरा निवेश न करें. परिवार और मित्रों का सहयोग मिलेगा और पुराने संपर्क से मदद हासिल होगी, बशर्ते बातचीत में गलतफहमी न होने दें. लंबी यात्रा के दौरान सेहत का विशेष ध्यान रखें. प्रेम संबंधों में पुराने मतभेद सुलझेंगे. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग बैंगनी है. जरूरतमंद को पीले वस्त्र या अन्न का दान करें.
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मीन राशि वालों के लिए आज ग्रहों की अनुकूल स्थिति वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में सुखद अनुभव लेकर आएगी. व्यापारियों के लिए नए अवसर सामने आएंगे और नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों व वरिष्ठों के सहयोग से पुराने प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी. अचानक धन लाभ होने या पुराने निवेश से फायदा मिलने की प्रबल संभावना है, फिर भी किसी नए आर्थिक समझौते पर सहमति देने से पहले नियम-शर्तें ध्यान से पढ़ें. परिवार के साथ बातचीत में स्पष्टता रखें. मानसिक शांति के लिए आध्यात्मिक गतिविधियों और ध्यान में समय बिताएं तथा अनियमित खानपान से बचें. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर सार्थक चर्चा होगी. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग सुनहरा है. माथे पर केसर का तिलक लगाएं.